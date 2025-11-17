La Agencia Espacial Española aleja el centro de lanzamiento espacial de El Hierro: "No hay nada definitivo"

El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés Pulido, ha alejado este lunes la puesta en marcha de un futuro centro de lanzamiento espacial ubicado en la isla de El Hierro, asegurando que "no hay nada definitivo" en relación a este proyecto.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Cortés ha reivindicado la capacidad de España para diseñar, fabricar y operar un sistema satelital, después de 60 años de inversión sostenida y una política industrial, pero ha señalado que falta la capacidad de ponerlo en órbita. Tampoco hay suficientes lanzadores en el mercado europeo, y Cortés ha reconocido que, si bien es caro tenerlos, los costes de no poseerlos son mayores.

Actualmente, en España hay dos proyectos para desarrollar un lanzador español: la empresa privada PLD Space prevé realizar desde 2026 los primeros lanzamientos del lanzador Miura 5 desde la Guayana Francesa y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) tiene un proyecto para crear un puerto espacial en la isla de El Hierro.

El director de la Agencia Espacial Española cree "fundamentales" ambos programas, pero ha puntualizado que, por el momento, "no hay nada definitivo en El Hierro", y ha puesto el foco en el lanzador de Guayana Francesa. "La autonomía no es total si no tenemos la capacidad de colocar un satélite en órbita, y creo que dentro de poco será posible", ha agregado.

LA COMPRA DE HISPASAT POR PARTE DE INDRA, "POSITIVA"

Por otro lado, Cortés ha valorado "muy positivamente" la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra por 725 millones de euros. La operación también incluye la toma del control de Hisdesat --la rama militar de Hispasat-- por parte de la empresa presidida por Ángel Escribano.

Cortés ha justificado que el tamaño del sector industrial espacial español es pequeño, un porcentaje elevado de empresas son pymes y "no permite competir de forma eficiente", por lo que "cree necesario" aumentar su tamaño, y la compra en cuestión así lo posibilita.