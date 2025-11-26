Agencias

España destinará 455 millones de media al año a la ESA para el periodo 2026-2030, un 50% más que la aportación actual

El Gobierno de España ha incrementado su contribución a la Agencia Espacial Europea (ESA) hasta alcanzar la cifra de 455 millones de euros de media al año para el periodo 2026-2030.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha asistido en Bremen (Alemania) al Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea.

La ministra ha explicado que esta contribución es más de un 50% superior a la del periodo en curso, y más del triple con respecto a 2017.

Morant también ha avanzado que España, a través de esta contribución, podrá acompañar a la empresa ilicitana PLD Space en la comercialización del lanzador Miura 5 y el desarrollo de versiones avanzadas del lanzador, con una inversión de 169 millones de euros a través del Desafío Europeo de Lanzadores (ELC, por sus siglas en inglés) de la ESA.

EuropaPress

