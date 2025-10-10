Así avanza España hacia la élite espacial, según el director de la Agencia Española (AEE)

Raúl Casado

Madrid, 10 oct (EFE).- España avanza hacia la élite espacial y se ha consolidado ya como un referente en Europa, según el director de la Agencia Española del Espacio (AEE), Juan Carlos Cortés, quien analiza en una entrevista con la Agencia EFE el momento "histórico" actual, la trascendencia de las próximas citas y la posibilidades de imputar la inversión en el espacio como gastos en defensa.

Cortés ha situado a España como "la cuarta potencia económica espacial de Europa", y ha subrayado que muchas agencias y países tienen puesto el foco en España y en algunos de sus proyectos pioneros, entre ellos la próxima disponibilidad de lanzadores propios (el 'Miura' de la empresa PLD Space) o en el desarrollo de un satélite que distribuirá desde una órbita geoestacionaria -a unos 36.000 kilómetros de la Tierra- claves cuánticas.

O en el programa 'SpainSat NG' -el segundo satélite, que completará ese programa, se lanzará el próximo día 22- que incorpora tecnología de vanguardia a nivel mundial y que proporcionará comunicaciones satelitales seguras al Gobierno, aliados y organismos internacionales, entre ellos la OTAN o la Comisión Europa.

También ha subrayado la implicación del sector aeroespacial español en ambiciosos programas o misiones de defensa planetaria, en constelaciones de satélites para mejorar la observación de la Tierra y mejorar la lucha contra el cambio climático o las catástrofes naturales, o en proyectos para desorbitar 'basura espacial'. Para Cortés, tras 35 años de carrera profesional en el sector, el momento actual "es histórico".

A la trascendencia del momento actual, Cortés suma la relevancia de la próxima reunión del Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) -programado para finales de noviembre en Alemania-, ya que sobre la mesa se pondrá un presupuesto que rondará los 22.500 millones de euros para misiones y programas para los próximos años y se fijarán las prioridades políticas y estratégicas de este organismo, entre ellas el "cambio de paradigma" que a su juicio supone apostar por una mayor autonomía y soberanía espacial de Europa.

Será en esa cita donde la ESA comience también la discusión del nuevo 'Marco Financiero Plurianual' 2028-2034 de la Comisión Europea, en el que se fijarán las ambiciones espaciales de Europa a largo plazo.

Juan Carlos Cortés, ingeniero aeronáutico, dirige desde el pasado año la Agencia Espacial Española, un organismo orgánicamente dependiente de los ministerios de Ciencia y de Defensa desde el que se coordinan todas las políticas y actividades nacionales sobre el espacio y la participación española en los programas internacionales y desde el que quiere hacer "proselitismo del espacio" para que los ciudadanos comprendan que esa inversión "redunda de manera inmediata en beneficios para la sociedad".

"Todo lo que hacemos está orientado a tener un retorno en servicios y en aplicaciones; jamás lanzamos un programa sólo por el placer de lanzarlo; tiene que haber una comunidad de usuarios detrás", ha manifestado.

Incide durante la entrevista en cómo está cambiando el vínculo transatlántico -con la Nasa- y en la apuesta europea por una mayor soberanía e independencia estratégica, por un cuerpo propio de astronautas, por desarrollar sus propios lanzadores o por contar con sus propias cápsulas para enviar satélites al espacio; también en que fijar esa dirección corresponde a los gobiernos, y a las agencias y al sector aeroespacial estar preparados para cumplir "la hoja de ruta que nos marquen".

Juan Carlos Cortés ha valorado en ese sentido las potencialidades del sector español, con dos operadores de satélites (Hispasat e Hisdesat), con capacidades para fabricar satélites completos y a las puertas de contar con su propio lanzador (el 'Miura'). "Jugamos en otra liga", ha asegurado, pero también ha puntualizado que ningún país es absolutamente autónomo en el espacio y es imprescindible la necesidad de la cooperación multilateral para desarrollar sistemas muy complejos.

"La palabra independencia en el espacio no existe, es imposible; ningún país es independiente, siempre hay un sistema, un dispositivo, un instrumento, que se fabrica en otro país", ha manifestado.

Para el director de la AEE, la próxima reunión del Consejo Ministerial de la ESA va a ser "clave", por la discusión política sobre el nuevo rumbo que debe tomar la Agencia Europa y por el reparto de cerca de 22.500 millones de euros para las misiones y programas de los próximos años.

Juan Carlos Cortés se ha referido además a la trascendencia que las inversiones en el sector espacial pueden tener durante los próximos años, ante la posibilidad -que algunos países ya están planteando- de que ese gasto sea además imputable o elegible como gasto de defensa y contribuya por lo tanto a satisfacer los compromisos que cada país ha asumido con otros organismos supranacionales.

"El sector espacial es dual" (civil y militar), ha observado el director de la Agencia Española, ha celebrado en ese sentido la adscripción "visionaria" de la AEE a los ministerios de Ciencia y de Defensa, y ha explicado que por ley le corresponde también coordinar todos los programas de defensa espaciales.

"España ha llegado tarde, porque llevamos sesenta años activos en el sector espacial, pero al final ha hecho una Agencia Espacial muy robusta y diferente a la mayoría de los modelos europeos", ha concluido el director. EFE

(foto)