Los Estados miembros de la ESA acuerdan la mayor contribución en un Consejo Ministerial: 22.100 millones de euros

Los Estados miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA) han acordado este jueves las mayores contribuciones a este organismo por un total de 22.100 millones de euros durante el Consejo Ministerial celebrado esta semana en Bremen (Alemania).

Los ministros y altos representantes de los 23 Estados miembros, miembros asociados y Estados cooperantes han confirmado su apoyo a programas clave de Ciencia, Exploración y Tecnología, junto con un incremento significativo del presupuesto para aplicaciones espaciales: Observación de la Tierra, Navegación y Telecomunicaciones, según ha informado la ESA.

Estos tres pilares son esenciales para la iniciativa 'Resiliencia Europea desde el espacio', una respuesta conjunta a las necesidades espaciales críticas de seguridad y resiliencia.

Para el director general de la ESA, Josef Aschbacher, "es un gran éxito para Europa y un momento clave para su autonomía y liderazgo en ciencia e innovación".

Aschbacher ha agradecido el trabajo y la reflexión que han permitido alcanzar estas nuevas suscripciones por parte de los Estados miembros, que representan un aumento del 32%, o del 17% ajustado por la inflación, respecto al anterior Consejo Ministerial.

"En un contexto geopolítico complejo, los Estados que contribuyen al presupuesto de la ESA -y la propia Comisión Europea- han renovado su confianza en la ESA para continuar impulsando programas que sostienen el liderazgo europeo en el espacio y refuerzan nuestras capacidades en la Tierra, en órbita y en el espacio profundo. En el año en que celebramos 50 años de logros, el trabajo acaba de empezar", ha señalado.

El Consejo Ministerial de este año marca la primera fase de aplicación de la Estrategia 2040 de la ESA, que define la ambición espacial europea y los objetivos para alcanzar sus metas a largo plazo en el espacio y en las aplicaciones en tierra.

Coincidiendo con su 50 aniversario, la ESA renueva su compromiso con la ciencia. Los Estados miembros han asegurado un aumento histórico del 3,5% anual por encima de la inflación, lo que permitirá avanzar en algunas de las misiones más ambiciosas de la historia de la Agencia y reforzar el liderazgo científico europeo.

El primer paso será ejecutar las misiones las misiones del plan Cosmic Vision - incluyendo LISA y NewAthena. El siguiente gran salto será dado por el desarrollo tecnológico de las misiones del plan Voyage 2050, entre ellas la ambiciosa búsqueda de vida en Encélado con la misión de clase L a la luna de Saturno (L4 a Encélado). Esta misión requiere avances tecnológicos inmediatos para llegar al polo sur del satélite en condiciones óptimas de iluminación.

IMPULSAR LA SEGURIDAD Y LA RESILIANCIA EUROPEAS

La iniciativa 'Resiliencia europea desde el espacio' se ha diseñado para reforzar las capacidades de doble uso en Europa. La financiación inicial permitirá desarrollar un sistema que ofrezca acceso a imágenes satelitales de alta resolución temporal y espacial, mediante la puesta en común de recursos y la creación de una red que cubra lagunas en las observaciones. El sistema se apoyará en nuevos servicios de navegación en órbita baja y en conectividad segura.

El mandato explícito de utilizar aplicaciones espaciales para fines de defensa no agresiva supone un cambio histórico para la ESA. Se decidió mantener abiertas las suscripciones hasta el próximo año para que los Estados participantes puedan adaptarse al nuevo programa.

La tecnología necesaria para este programa y para otras misiones innovadoras de la ESA se desarrollará a través de un presupuesto reforzado para facilitadores tecnológicos, componentes críticos, digitalización y tecnologías emergentes. La independencia tecnológica es clave para las ambiciones de Europa en el espacio y para mantener un acceso garantizado al mismo.

Varias actividades esenciales del ecosistema espacial europeo recibirán un impulso adicional: Los lanzadores europeos Ariane 6 y Vega-C seguirán liderando el acceso al espacio; el mercado europeo de hardware y datos espaciales se ampliará mediante la continuidad de los programas de comercialización; y se consolidará el liderazgo europeo en observación de la Tierra con la preparación de la segunda generación de satélites Copernicus (Sentinel-2 NG y Sentinel-3 NG).

AVANZAR EN EXPLORACIÓN

Los Estados miembros han reafirmado su compromiso con la exploración, con planes sólidos para reforzar alianzas internacionales. La misión Rosalind Franklin, cuyo objetivo es aterrizar un rover en Marte, cuenta ya con financiación para un lanzamiento en 2028.

La ESA también avanzará en misiones lunares, especialmente el módulo de aterrizaje Argonaut, y continuará reduciendo riesgos tecnológicos para apoyar la presencia europea en la órbita terrestre baja (LEO) y más allá en las próximas décadas.

Además, la ESA y los Estados miembros han acordado medidas a corto plazo para garantizar oportunidades de vuelo para astronautas europeos en la Estación Espacial Internacional hasta su retirada en 2030.

El desarrolllo del servicio de retorno de carga LEO ha sido también confirmado en esta Ministerial, inlcuyendo dos demostraciones diseñadas para acoplarse con la ISS. Se prevé una reunión intermedia ministerial antes de la CM28 para ajustarse a los futuros cambios en cooperación internacional.

DEFENSORES DE LA TIERRA

Tres misiones concentran la mayor parte de la financiación en seguridad espacial: Ramses, Rise y Vigil.

Ramses, que se desarrollará en un plazo muy ajustado, interceptará el asteroide Apophis durante su aproximación en 2029 y reforzará la preparación frente a futuros objetos potencialmente peligrosos.

Vigil, misión de meteorología espacial inicialmente respaldada en CM22, avanzará hacia la implementación de la nave espacial, cuyo diseño preliminar se revisará a principios del próximo año. - Rise, en colaboración con la industria, impulsará demostraciones de mantenimiento en órbita para reducir los desechos espaciales.

La misión SAGA, demostración de comunicaciones cuánticas, entra en fase de construcción. El programa Moonlight, destinado a servicios de comunicación y navegación lunar, continuará desarrollándose.

Por otro lado, la ESA ha firmado diferentes cartas de intención con el objetivo de preparar nuevos centros que serán acogidos por Estados miembros. Se ha firmado una carta de intención con Polonia para estudiar la posibilidad de albergar un nuevo centro especializado en seguridad y aplicaciones de doble uso/múltiple uso. Por su parte, una carta de intención entre Noruega y la ESA permitirá a ambas partes evaluar la creación de un Centro Espacial Ártico de la ESA en Troms.

Durante el Consejo Ministerial se aprobaron dos Resoluciones: la Resolución sobre Impulsar el Futuro de Europa a través del Espacio; y la Resolución sobre el Nivel de Recursos para las Actividades Obligatorias de la Agencia para 2026-2030.