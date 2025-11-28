España

El restaurante de Granada que pierde su estrella Michelin tras haberse ‘declarado’ malagueño

Aunque la provincia granadina ha perdido una estrella Michelin en esta nueva edición de la Guía, ha ganado otra con la entrada de Faralá, una propuesta de la chef Cristina Jiménez

Hotel Finca La Bobadilla (Web
Hotel Finca La Bobadilla (Web del hotel)

Mientras todos los ojos del mundo de la gastronomía estaban puestos el pasado martes en el espacio SOHRLIN Andalucía de Málaga, donde se celebraba la gala de la Guía Michelin 2026, una curiosa historia paralela sucedía en otro punto de Andalucía. Más concretamente en la misma frontera que separa la provincia malagueña de su vecina, Granada. Allí, entre una y otra, se encuentra el hotel La Bobadilla, en cuyo interior se encuentra el restaurante La Finca, el primero en conseguir una estrella Michelin para la provincia de la Alhambra.

Era la única estrella que brillaba en el firmamento gastronómico granadino hasta el pasado mes de agosto, cuando el hotel tomaba una drástica decisión. Sin moverse, mudarse o trasladarse ni un centímetro, cambiaba su ubicación, pasando a formar parte de la provincia de Málaga. Si buscamos la dirección en el mapa, la Finca La Bobadilla que antes se declaraba granadina aparece ahora con un código postal que pertenece a Archidona, Málaga (29315), mientras que el prefijo de su número de teléfono hace referencia también a la provincia vecina.

La explicación es tan sencilla como incomprensible. Al situarse en plena frontera, técnicamente el hotel y restaurante se encontraba en un limbo, que ha permitido que la cadena de Único Hotels, quienes compraran el hotel a principio de año, cambiaran de dirección postal sin mayor esfuerzo.

Plato en el restaurante La
Plato en el restaurante La Finca (Web de La Bobadilla)

Desde la cadena hotelera, explicaban hace meses a medios como Granada Hoy que su nuevo código postal coincidía con la puerta de entrada a la enorme finca, en la provincia de Málaga. Pese a que ahora es la provincia vecina la que aparece en su dirección oficial, la cadena insistía en sus buenas relaciones tanto con Granada como con la localidad de Loja.

En lo que a la estrella respecta, los responsables de la Guía Michelin fueron claros en su momento, ofreciendo a Diario Sur las siguientes declaraciones: “La selección ha decidido mantenerlo en Granada hasta el final de la edición de este año y en caso de volver a estar recomendado el próximo año, ya lo cambiaríamos a Málaga”.

Lo dejan muy claro: con este cambio, Granada iba a perder la que era su única estrella Michelin en activo. Y así ha sido, aunque, para sorpresa de muchos, la historia ha ido aún más allá, y tampoco Málaga podrá presumir de esta categoría. El restaurante, con el chef Fernando Arjona al frente, no ha conseguido mantener su estrella en esta edición de Michelin. Lo anunciaba la guía francesa como una de las novedades de su edición 2026: el restaurante La Finca ya no forma parte de aquellos reconocidos con una estrella Michelin.

No se conoce la razón exacta por la que los inspectores de la guía han considerado oportuno este castigo. Pueden haberlo desencadenado el cambio en la gestión hotelera, movimientos internos de personal o simplemente un bajón en la calidad gastronómica. O, quizá, su cierre por reforma, que lleva sucediendo desde el 2 de noviembre y que, según confirman fuentes del hotel, seguirá activo hasta abril de 2026. Sea cual sea la razón, está claro que, de momento, ni Málaga ni Granada se sumarán su estrella.

Faralá: la estrella vuelve a Granada

La misma noche que Granada se despedía de su primera estrella, recibía los primeros destellos y otra. Faralá, el restaurante de la chef Cristina Jiménez en pleno casco antiguo de la ciudad granadina ha obtenido su primera Estrella y se convierte así en el único de la capital y la provincia que ostenta la distinción.

Lidia Outeda, jefa de sala,
Lidia Outeda, jefa de sala, y Cristina Jimenez Rueda, chef y jefa de cocina de Faralá (Faralá)

El restaurante debe su nombre a los volantes que adornan los típicos vestidos flamencos, y centra su propuesta en la actualización del recetario tradicional granadino de la mano de su chef. Faralá se encuentra en un primer piso, pues a pie de calle, en Cuesta de Gomérez, 11, se ubica El Quejío Wine-Bar, un espacio más informal donde también organizan exhibiciones de cante y baile en directo.

Para presentarnos su cocina, la chef ofrece tres menús degustación: Susurros del Sacromonte (70 €), La magia del Albayzin (93 €) y Alborán (120 €). “Faralá es disfrutar de la provincia en cada bocado”, dicen en su web, una frase que se traduce en mucho producto autóctono; guisantes de Huétor, carne del cordero segureño, caviar ecológico de Riofrío, quisquillas de Motril…

