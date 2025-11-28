España

Cómo una pareja de 74 y 75 años ha convertido su jubilación en viajes gratis por Europa y ahorra 5.000 euros al año cuidando casas

Gracias a una plataforma de cuidado voluntario, este matrimonio combina turismo y estancias sin pagar alojamiento ni servicio

Guardar
Dos ancianos paseando (Eduardo Parra
Dos ancianos paseando (Eduardo Parra / Europa Press)

La jubilación es el momento de descansar para muchas personas, pero otras aprovechan para conocer mundo. Es el caso de Claudine y Jean Louis Munar, una pareja de jubilados de Aveyron, en el sur de Francia. Tienen 74 y 75 años y llevan ya 12 viajando gracias a una actividad que descubrieron casi por casualidad y que hoy se ha convertido en su modo de disfrutar las vacaciones.

Están registrados en DomSitting, una plataforma de voluntariado para el cuidado de casas, dirigida exclusivamente a personas retiradas y que les permite alojarse gratis en viviendas a veces excepcionales a cambio de encargarse de las tareas básicas durante la ausencia de los propietarios.

“Sin DomSitting, simplemente no podríamos irnos”, resume a Le Figaro Claudine. Jean-Louis es un excarnicero que dejó su tienda para trabajar como conserje poco antes de jubilarse. Juntos reciben una pensión de 2.400 euros al mes, una cantidad insuficiente para permitirles viajes frecuentes. Hasta que unos amigos les descubrieron esta práctica con la que pueden viajar hasta tres y cuatro veces al año.

El método de pago son las tareas domésticas

Para inscribirse, solo se pide no tener antecedentes penales y disponer de un seguro a todo riesgo. Una vez aceptados los términos, los usuarios pueden elegir la casa donde desean realizar la estancia, desde pequeñas viviendas rurales de Francia hasta destinos más lejanos como Países Bajos o Suiza.

“Cuando aceptamos una asignación, firmamos un contrato que explica qué podemos y qué no podemos hacer. Por ejemplo, no se permite recibir invitados. Solemos llegar un día antes para que los dueños nos expliquen la casa y compartimos una comida antes de que se marchen”, cuenta Claudine en Le Figaro.

Las tareas son simples y no van más allá de las rutinas diarias, que son cuidar de gatos o perros pequeños, regar plantas, recoger el correo y garantizar que la vivienda se mantenga en buen estado. El resto del tiempo se dedica a disfrutar del entorno. Con los años, algunas casas se han convertido casi en un segundo hogar para la pareja.

Imagen de un hombre realizando
Imagen de un hombre realizando las tareas domésticas (Freepik)

El ahorro económico es significativo. No pagan alquiler, ni calefacción, ni luz, ni agua, ni gastos asociados a su propia vivienda durante el periodo en el que están fuera. Solo afrontan gasolina y comida. “En Estrasburgo estuvimos cinco semanas. Solo el alojamiento habría costado varios cientos de euros. Así podemos destinar ese dinero a otras cosas o simplemente ahorrarlo”, explica Claudine. Calculan que evitan al menos 5.000 euros al año en gastos.

Además, este sistema les permite ver a familiares y amigos que viven repartidos por toda Francia. Ya han estado en Bretaña, País Vasco y otras regiones. Para ellos ,el balance es claro: “Cuidar casas es sencillo y nos permite viajar y vivir experiencias que nunca habríamos podido permitirnos. Seguiremos mientras tengamos salud”.

El caso de España

En España existen plataformas de cuidado de viviendas y mascotas que funcionan con un modelo parecido. Permiten alojarse de forma gratuita a cambio de hacerse cargo de la casa y del animal durante la ausencia del propietario. Aunque no son exclusivas para jubilados, muchos pensionistas las utilizan para abaratar sus vacaciones.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

En destinos como Baleares, Cataluña o la Comunidad Valenciana, un alojamiento equivalente durante varias semanas podría superar los 1.500 euros, dependiendo de la temporada y el tipo de vivienda. Sin embargo, la diferencia principal con el modelo francés es que, en España, estas plataformas suelen operar de forma internacional y exigen el pago de una cuota anual que oscila entre los 80 y 120 euros. A cambio, ofrecen viajes de larga duración al extranjero con un coste mínimo.

Temas Relacionados

AhorroParejaMatrimonioHouse-SittingEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

La exposición ‘Ese barco en la montaña’ recorre la trayectoria del pintor entre España y Nueva York

El Museo Nacional de Arte

Del Caribe a Dubái con hasta un 55% de descuento: aprovechas las ofertas del Black Friday de Barceló

Este Black Friday, Barceló pone a tu alcance más de 100 hoteles en todo el mundo con hasta un 55% de descuento, para que disfrutes de tus viajes hasta el 31 de diciembre de 2026

Del Caribe a Dubái con

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Extremadura irá a las urnas el 21 de diciembre tras la convocatoria de elecciones anticipadas del PP ante la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos

El PP de Guardiola volverá

Pruebas de carbono-14 descubren la puerta más antigua de Madrid: está en la céntrica calle del Codo y tiene más de 600 años

Se encuentra en un lugar muy conocido de la capital, situado muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor

Pruebas de carbono-14 descubren la

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Museo Nacional de Arte

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions