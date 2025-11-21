España

Richard Gere, estrella de la Navidad en Murcia: será el encargado de encender el gran árbol navideño de la ciudad

El actor internacional presentará el acto en la Plaza Circular de Murcia el próximo 28 de noviembre

Richard Gere, en imagen de
Richard Gere, en imagen de archivo (Reuters / Toby Melville)

Murcia está de suerte, ya que su Navidad está a punto de adquirir un tono muy internacional. El aclamado actor estadounidense Richard Gere será el encargado de encender el árbol de Navidad de la Plaza Circular de Murcia el próximo 28 de noviembre.

Sin duda, la aparición del actor será uno de los grandes acontecimientos de la capital de la Región. En principio, Gere y su familia iban de visita a la ciudad para asistir a un acto de la fundación Hogar Sí, con la que lleva colaborando desde el año 2015. Se trata de una organización que en sintonía con la Comunidad Autónoma trabaja en programas de integración social y apoyo de personas que se encuentran en situación vulnerable.

No obstante, desde el Ayuntamiento se les ocurrió la idea de aprovechar su paso por la ciudad para sumar interés al emblemático acto con el que se da la bienvenida a las fechas navideñas. Antes, el icónico actor hará escala en Madrid para acudir a la presentación del documental de la ONG, Lo que nadie quiere ver.

Richard Gere y Alejandra Silva, en la alfombra roja del BCN Film Fest. (EFE)

Richard Gere tiene un vínculo muy estrecho con España. En primer lugar, está casado con la activista y empresaria española Alejandra Silva. Además, el intérprete de películas como Oficial y caballero, Pretty Woman, Días del cielo, Hachikō o Cotton Club está involucrado en diversas causas sociales que afectan a la población española.

Las propiedades de Richard Gere en España

También ha apoyado al país invirtiendo parte de su dinero, puesto que entre su patrimonio se encuentra una impresionante mansión en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja. Es más, este mismo año se ha hecho con una casa en primera línea de playa en Oleiros, A Coruña.

La pareja llegó a vivir un año entero en España antes de volver a asentarse en Estados Unidos, como confesó el actor a Hello!: “Ahora hemos vuelto aquí, pero... Nuestra familia estuvo en España durante un año. Y lo más importante que puedo decir es que Ale estaba realmente feliz por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad. Y la comida. Todo eso, todas esas cosas estupendas de la cultura”.

Richard Gere y Alejandra Silva,
Richard Gere y Alejandra Silva, en imagen de archivo (Reuters / Jon Nazca)

Los compromisos de Gere le ataban constantemente al país norteamericano. Además, sus hijos, Alexander y James, de 6 y 5 años respectivamente, nacieron y se criaron allí, por lo que también fue una decisión de carácter familiar.

La Navidad más internacional de Murcia

Murcia suele apostar para este evento por rostros vinculados a la ciudad, como Carlos Alcaraz o Ruth Lorenzo, que ya participaron en el pasado. Pero este año han dado un giro completo e inesperado, lo que ha generado una gran expectación y por lo que se espera una importante cobertura mediática. La presencia del actor no atraerá solo a los murcianos, sino también a turistas.

Previo al encendido del árbol, el municipio celebrará un encendido general desde la Plaza del Cardenal Belluga. Este sábado 22 de noviembre se iluminarán de manera simultánea las luces navideñas de toda la ciudad y de las pedanías.

