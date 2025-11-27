España

Valeria Castro reaparece tras su parón para recoger el Premio Ondas a Fenómeno Musical del año: “Se puede hacer música sin fingir fortaleza”

La cantante ha compartido el premio con Guitarricadelafuente y ha hablado del derecho a parar para centrarse en la salud mental

Guardar
23/07/2025 Concierto de Valeria Castro
23/07/2025 Concierto de Valeria Castro en La Mar de Músicas 2025 SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La cantante de La Palma de Gran Canaria ha pasado por uno de los años más complicados de su carrera. Valeria lleva una trayectoria imparable desde que empezó a subir versiones en redes sociales hasta la entrega de este galardón. En 2023 sacó su primer álbum y en tan solo dos años ha conseguido cuatro nominaciones a los Latin Grammy y a los premios Goya. En marzo de 2025 sacó su segundo disco, El cuerpo después de todo, que la ha llevado por todo Europa y Latinoamérica. No fue hasta el pasado mes, cuando decidió bajarse de este ritmo y de los escenarios durante un tiempo.

El pasado mes fue a actuar a Operación Triunfo 2025 junto a Dani Fernández y entonces ahí decidió que que necesitaba un tiempo para cuidarse y descansar. Junto con este malestar y el fallecimiento de su abuela Micaela, a la que ha dedicado muchas canciones, Valeria hizo un comunicado a través de sus redes sociales. “Me veo obligada a tomar una pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente, necesito parar para que esto tenga sentido y poder volver con fuerza”. Desde ese mensaje público el 16 de octubre no se supo nada más, ni en sus redes ni sobre los escenarios.

Ayer, 26 de noviembre de 2025 reapareció para recibir el Premio Ondas a Fenómeno Musical del año ex aequo con Guitarricadelafuente. Fue una gala cargada de emociones donde el jurado destacó “su habilidad para contar historias y emocionarnos con ellas”, así como “su capacidad para transformar el dolor colectivo en arte que sana y une”. Además subrayaron “la autenticidad y la honestidad humana y musical” de la artista, cuyo trabajo parte de un profundo respeto por sus raíces canarias. El fallo celebra que Castro haya logrado “mantenerse fiel a sí misma mientras da un salto profesional de enorme calado”.

“He llegado al límite de mi cuerpo”

La cantautora decidió empezar su discurso agradeciendo a sus padres que “le dieron la vida y la acompañan hoy”, luego no dudó en mencionar a su abuela de la que ha heredado “toda su fuerza” y a su equipo por arroparla durante este tiempo. Valeria aprovechó el momento para explicar como se encuentra: “Hoy que tengo un micrófono que me da voz les cuento que la voz no es algo inerte, vive en la garganta y con lo que pasamos y con como nos tratamos, con el límite del cuerpo después de todo”. Tras referenciar a su último disco quiso hablar de como se sentía respecto a la industria para anunciar a su público que volverá.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

“El ruido y los estímulos extremos del mundo nos hacen pensar que hay que tirar pa’ lante como sea y yo creo que está muy bien, siempre y cuando no pasemos por encima de nosotras mismas”. Para finalizar su discurso, con un nudo en la garganta la cantante explica que se siente como un “cristalito” y que todo lo que le sucede se le nota y traspasa pero justo es desde ese lugar desde el que ha compuesto todas su canciones. “Es con esta transparencia, con esta fragilidad con la que aprendí a hacer canciones que a mí me han salvado”. Entonces, de forma sincera y en última instancia quiso dar gracias a aquellos que han valorado esa forma frágil de cantar y que le permiten dedicarse a ella. No quiso quedarse ahí, Valeria lanzó de forma elegante un dardo al tiempo actual donde todo va deprisa y la música ocupa espacios de escasos segundos como el resto de modas.

Los planes de futuro

Castro confirma que retomará sus conciertos el 8 de diciembre en Vigo, para continuar el 11 en Mallorca, el 21 en Burgos y el 9 de enero en el Movistar Arena. Tras un mes de baja, asegura haberse rodeado “de grandes profesionales” que la han ayudado a encauzar el proceso: “Es un proceso largo pero me han ayudado a protegerme y cuidarme para continuar mi trabajo”.

Valeria Castro durante el photocall
Valeria Castro durante el photocall previo a la entrega de los Premios de la Academia de la Música. (Gabriel Luengas / Europa Press)

“Este Ondas me recuerda que se puede hacer música desde la honestidad, sin prisa, sin fingir fortaleza y siendo nada más que un ser humano”. Con las raíces siempre presentes, Valeria arrancó un gran aplauso entre las gradas nombrando a su tierra. “Gracias por último a mi tierra, que son gente de heridas reconstruidas y esta mujer de La Palma no va a ser menos”.

Temas Relacionados

Música EspañaPopSalud MentalCantantesMúsicaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo cuidar la begonia, una planta resistente y versátil que se puede plantar tanto en interior como en exterior

Aunque es originaria de América Central y del Sur, Asia y África, se puede adaptar a diferentes entornos, lo que la hace una opción ideal en cualquier situación

Cómo cuidar la begonia, una

Una fuga inesperada y la primera expulsión disciplinaria de su historia: ‘La isla de las tentaciones’ vive una de sus noches más tensas

La organización del programa de Telecinco se vio obligada a tomar una difícil decisión tras las acciones de Mayeli

Una fuga inesperada y la

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

En sus vídeos se puede ver como provoca a personas por la calle y cuando responden, les rocía con un spray pimienta

La Fiscalía denuncia al youtuber

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compañía aérea española había suspendido unilateralemente sus operaciones al país sudamericano alegando riesgos de seguridad en medio de las tensiones entre Maduro y el Gobierno de EEUU

Iberia confía en retomar los

Ángela Fernández, psicóloga, sobre las rupturas de pareja: “A veces lo más difícil es quedarte con un montón de preguntas sin respuesta”

En este contexto, es frecuente que se produzcan bucles de pensamiento intentando descubrir esas explicaciones

Ángela Fernández, psicóloga, sobre las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

Un ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

Pérez Llorca afronta su investidura en la Comunidad Valenciana sin el paraguas del PP nacional y con Vox dispuesto a decidir su voto en el último minuto

ECONOMÍA

La compraventa de viviendas se

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El Banco de España avisa sobre las restricciones en cuentas bancarias conjuntas tras el fallecimiento de un titular

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 27 de noviembre

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions