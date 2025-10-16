España Cultura

Valeria Castro responde a las críticas en OT y pospone sus próximos conciertos: “El agotamiento y mi salud mental me han ido apagando”

La cantante ha emitido un comunicado en redes sociales después de su actuación en el programa de televisión

David Pardillos

Imagen de Valeria Castro durante
Imagen de Valeria Castro durante un concierto

Apenas han pasado un par de días desde la señalada actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo, programa por el que pasó para actuar junto al también cantante Dani Fernández, y cuya interpretación tuvo cierta polémica. La reacción por parte de un sector de la audiencia señalando problemas en la actuación de Castro ha hecho que ahora la cantante se pronuncie al respecto, al tiempo que ha dado un gran anuncio con respecto al futuro de su gira.

“Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, se me ha ido agarrando a la garganta. El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que esto es imposible de gestionar”, anunciaba en sus distintos perfiles de redes sociales. “Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente; tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece”, explicaba la cantante, aludiendo a los problemas de salud que le llevaron a realizar su tan cuestionada actuación en Operación Triunfo.

A pesar de su criticada interpretación, la cantante canaria recibió el apoyo de muchas personalidades de la industria musical, como la banda Viva Suecia,, el presentador y periodista musical Toni Aguilar y artistas como Dani Cabana, Ginés o el propio Dani Fernández, quienes aprovechaban para poner en valor a la artista que este mismo año lanzaba el álbum el cuerpo después de todo. No obstante, parece que no solo su paso por OT ha hecho mella en ella, sino que ahora tiene que posponer sus compromisos con el resto del público.

Imagen del comunicado de Valeria
Imagen del comunicado de Valeria Castro en sus redes sociales

Una gira aplazada pero no cancelada

“Es por eso que no me queda otra que reubicar los conciertos de los próximos meses de octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera; necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré”, afirmaba en su comunicado, anunciando la posposición de su gira, que durante este mes de octubre iba a pasar por Valladolid, Vigo o Burgos antes de dar el salto al otro lado del charco para aterrizar en Bogotá, Buenos Aires o Río de Janeiro. Además, la cantante tiene fijado un gran concierto para el 9 de enero en el Movistar Arena de Madrid.

”En breve les comunicaré las nuevas fechas de los conciertos; las entradas ya adquiridas serán válidas o podrán devolverse gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", aclaraba Castro, quien como pequeña compensación dejaba el extracto de una canción inédita, globo: "pd. las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones, allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca".

