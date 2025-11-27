España

Macron anuncia un servicio militar voluntario en Francia: el plan contra el riesgo de “perder a nuestros hijos” del que advirtió el Jefe del Ejército

El presidente ha matizado las palabras del general Mandon y ha asegurado que no se enviarán jóvenes a Ucrania

Emmanuel Macron hablando con soldados
Emmanuel Macron hablando con soldados ucranianos (AP foto/Thibault Camus, Pool)

Macron ha hablado en los últimos días de la posibilidad de retomar un servicio militar. Las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon, sembraron la preocupación entre los franceses, al afirmar que, en unos años, habrá que aceptar el riesgo de “perder a nuestros hijos”. El presidente aclaró estas palabras, asegurando que no se enviarán jóvenes a Ucrania ni se pondrán en situaciones de peligro en caso de establecer un servicio en el Ejército.

Según adelanta Le Monde, será este jueves cuando Emmanuel Macron confirme la implantación de un servicio militar voluntario. De esta forma, Francia se uniría a una larga lista de países que han retomado el envío de jóvenes a bases para tener una formación militar al cumplir la mayoría de edad. De momento, muchos de los gobiernos que lo están aceptando solo lo contemplan como una elección personal.

Francia es la principal potencia de defensa de la Unión Europea (UE). Su desarrollo nuclear, que ha ofrecido a todo el bloque como disuasión, su industria de defensa o su avanzado ejército por tierra, mar y aire lo convierten en uno de los principales países capaz de plantar cara a un enemigo en un supuesto conflicto armado. Ahora, quiere añadir entre sus fortalezas un gran número de efectivos capaces de desplegarse.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Servicio militar en Francia

Macron propondrá la creación del servicio voluntario responder al “deseo de compromiso” de los jóvenes, según declaró en la radio RTL. Este programa, destinado a franceses y francesas mayores de 18 años, comenzará en 2026 y tendrá una duración de diez meses, con una remuneración que oscilará entre 900 y 1.000 euros mensuales, según La Tribune Dimanche. La iniciativa contaría con entre 2.000 y 3.000 personas en su primer año, y aspira a alcanzar las 50.000 participantes para 2035.

El Palacio del Elíseo afirmó que esta medida “reafirmará la importancia de preparar a la nación y su moral ante las crecientes amenazas”. Con unas Fuerzas Armadas que cuentan con cerca de 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas, la movilización de jóvenes mediante el Servicio Nacional Voluntario responde a la necesidad de “adquirir la masa necesaria para durar en caso de conflicto”.

General Fabien Mandon (REUTERS/Benoit Tessier/Pool)
General Fabien Mandon (REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Riesgo de “perder a nuestros hijos”

El jefe del Estado Mayor, Fabien Mandon, durante un encuentro con alcaldes en París, destacó la gravedad del contexto internacional y la necesidad de preparar a la nación ante los retos de seguridad. Alertó de la evolución de amenazas como la desvinculación progresiva de Estados Unidos de Europa, el auge militar de China y la creciente agresividad de Rusia.

“Lamentablemente, el deterioro se está acelerando”, advirtió, subrayando que Moscú “se está preparando para una confrontación con nuestros países en el horizonte de 2030″. Según el general, la fortaleza de Francia y Europa pasa no sólo por capacidades militares, sino por la voluntad colectiva. “Somos fundamentalmente más fuertes que Rusia. Pero hay que aceptar que vivimos en un mundo en peligro”, aseguró.

El momento más polémico fue cuando habló de la necesidad de la implicación civil en el Ejército. “Si nuestro país flaquea, porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, a sufrir económicamente... si no estamos preparados para eso, entonces estamos en peligro. Pero creo que tenemos fortaleza de espíritu”, sentenció el general. Macron ha matizado las palabras, para enfocarlas en los beneficios de realizar un servicio militar obligatorio, y no es un riesgo especialmente alto para los más jóvenes.

