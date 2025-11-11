España

El servicio militar voluntario de Bélgica: el Gobierno envía una carta a los jóvenes y les ofrecen 2.000 euros mensuales

El Gobierno ha asegurado en todo momento que se trata de una decisión libre

Servicio militar en Bélgica (Ministerio
Servicio militar en Bélgica (Ministerio de Defensa belga)

Los buzones de las casas de Bélgica con menores de 17 años han recibido una carta ofreciéndoles un giro vital en su próximo año. El Ministerio de Defensa ha contactado con casi 150.000 jóvenes para trasladarles la posibilidad de participar en un servicio militar voluntario a cambio de un salario mensual de 2.000 euros.

El ministro Theo Francken confirmó la noticia en su perfil de X, donde mostró decenas de las cartas enviadas. El Gobierno ha asegurado en todo momento que se trata de una decisión libre, de manera que todos aquellos que no estén interesados pueden ignorar la propuesta. No obstante, el proyecto ha reavivado el debate sobre el servicio militar a los ciudadanos civiles.

Imágenes de la videoconferencia en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado a los militares desplegados en el exterior con motivo del Día de la Fiesta Nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Servicio militar en Bélgica

“Ayer se enviaron por correo 149.000 cartas. Todos los jóvenes de 17 años del país se podrán preparar para la defensa general y, en particular, para un año de servicio militar voluntario”, comunicó el ministro en sus redes sociales. De esta manera, anima a cientos de miles de adolescentes a acceder a una formación militar. Algunos de ellos pueden encontrar un futuro en esta propuesta, mientras que otros pueden recibir unos conocimientos básicos durante un año y volver al circuito de estudios después.

El Gobierno, consciente de que la mentalidad ha cambiado y que el atractivo de pertenecer al Ejército se ha deteriorado, ha recalcado que tendrán una compensación económica a cambio de recibir esta formación. Serán 2.000 euros mensuales, que, aunque desde los ojos de España puede parecer elevado, se encuentra algo por debajo del salario mínimo del país.

El Ministerio de Defensa ha presentado, junto a este plan, sus planes de reclutamiento para 2026, impulsados por la necesidad de incorporar personal a raíz de las recientes inversiones en tecnología, vehículos y aeronaves modernas. Según detalló el ministro Theo Francken, se crearán 4.800 nuevas plazas.

2.800 serán para militares en activo (oficiales, suboficiales, soldados y marineros), 960 para personal civil y 1.050 para reservistas. La comandante Margot Van Waeyenberghe subrayó la demanda de perfiles técnicos, conductores, sanitarios y expertos en tecnología. Como novedad, se añade esta nueva iniciativa de los jóvenes, con el objetivo de conseguir convencer a 500 en este primer año de servicio voluntario, para incrementarlo durante los próximos años.

Bélgica envió ayuda humanitaria aérea a Gaza

Discusión sobre la militarización

Tras la aprobación de una nueva ley en septiembre, la puesta en marcha de esta medida ha provocado un intenso debate en el país, que no cuenta con servicio militar obligatorio pero está desarrollando medidas de reclutamiento. El gobierno liderado por Bart de Wever sostiene que se trata de una experiencia formativa y voluntaria dirigida a los jóvenes, con el objetivo de promover su colaboración y desarrollo personal.

Por su parte, dirigentes opositores consideran que esta iniciativa se aproxima a la obligación del servicio y representa un avance hacia una sociedad con mayor presencia militar. Este debate se está produciendo en muchos países europeos, con gobiernos que temen no estar listos para una escalada bélica y sociedades cada vez más alejadas de los trabajos militares.

