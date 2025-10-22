Mundo

Las Fuerzas Armadas advirtieron que Francia debe prepararse para un posible choque militar con Rusia en los próximos tres años

El jefe del Estado Mayor, general Fabien Mandon, alertó ante el Parlamento que las Fuerzas Armadas francesas deben estar listas para un conflicto “más violento” con Moscú hacia 2028

Guardar
El presidente francés Emmanuel Macron,
El presidente francés Emmanuel Macron, flanqueado por el general Fabien Mandon y el secretario general de la Presidencia francesa, Emmanuel Moulin, en una reunión de seguridad nacional en la sala Júpiter del Palacio del Elíseo en París (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

Las Fuerzas Armadas de Francia deben prepararse para un posible choque militar “dentro de tres, cuatro años” con Rusia, advirtió Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor, este miércoles durante una sesión de la comisión parlamentaria de Defensa.

El general fundamentó la necesidad de este nivel de alerta en “el esfuerzo de rearme” que atraviesa el país, cuyo plan contempla un gasto de 413.000 millones de euros (479.000 millones de dólares) en el área de defensa entre 2024 y 2030. “El primer objetivo que he dado a las Fuerzas Armadas es estar preparados para un choque dentro de tres, cuatro años”, declaró Mandon, quien sugirió que la confrontación podría presentarse de modo “más violento”, aunque reconoció que ciertos signos de hostilidad están manifestándose a través de acciones híbridas.

Mandon, al frente de las Fuerzas Armadas desde el 1º de septiembre, subrayó: “Rusia es un país que puede sentirse tentado de continuar la guerra en nuestro continente”. Sus valoraciones se alinean con las de los servicios de inteligencia alemanes, quienes la semana pasada señalaron la posibilidad de que Rusia esté “lista para entrar en conflicto militar directo con la OTAN” antes de 2029.

Según el general francés, Moscú mantiene la “percepción de una Europa colectivamente débil”, aunque insistió en que este panorama no debe intimidar si los países europeos mantienen su voluntad de defensa. En este contexto, sostuvo que el incremento del presupuesto militar resulta “crucial, ya en las percepciones”.

En línea con esta estrategia, el proyecto de presupuestos de Francia para 2026, la segunda economía de la Unión Europea y única potencia nuclear del bloque, estipula destinar un 2,2% del PIB al gasto militar, tal como confirmó Catherine Vautrin, ministra de Defensa.

La preocupación por la seguridad en Europa se agudizó tras el mensaje del presidente francés Emmanuel Macron en marzo de 2024, cuando dijo que la guerra desatada por la invasión rusa en 2022 representa una amenaza “existencial” para la región y para Francia.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa en París el 4 de septiembre de 2025 (LUDOVIC MARIN/REUTERS)

Macron recalcó el martes que, a diferencia de Ucrania, “Rusia no ha dado hasta ahora muestras de querer alcanzar un acuerdo de paz con Kiev”.

En una rueda de prensa en Liubliana, Macron afirmó: “Desde enero pasado podemos escuchar que Rusia supuestamente desea la paz, y desde marzo pasado el presidente Zelensky se ha manifestado claramente dispuesto a firmar un acuerdo de paz, pero Rusia nunca ha respondido a ello”. En cuanto a posibles concesiones territoriales, el mandatario francés aseguró que “solo el presidente Zelensky puede negociar sobre ello, en nombre de Ucrania. Ucrania debe decidir al respecto”, reiterando que cualquier proceso de paz debe contar con la participación activa del gobierno de Kiev.

Según información publicada por el diario británico Financial Times, en la reciente reunión privada entre Donald Trump y Volodimir Zelensky tras la conversación telefónica del estadounidense con Vladimir Putin, Trump habría presionado para que Ucrania cediera la totalidad de la región de Donbás a Rusia. Macron, al respecto, insistió en que la decisión sobre el territorio corresponde exclusivamente a Ucrania.

Mientras tanto, Europa evalúa sus próximos pasos en materia de seguridad y apoyo a Ucrania. De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el Gobierno alemán, los líderes de los países de la Unión Europea presentarán esta semana una posición unificada en la cumbre en Bruselas para respaldar a Zelensky, remarcando que cualquier negociación de paz debe partir de la situación actual en el terreno y no de cesiones previas a Rusia. En esa misma declaración conjunta, los mandatarios subrayaron la necesidad de una “paz duradera y robusta”.

El Consejo Europeo también prevé avanzar en el préstamo de reparación a Ucrania, por 140.000 millones de euros, financiado con el uso del efectivo proveniente de los activos rusos congelados. Esta iniciativa, aún en debate, busca establecer condiciones y garantías para el uso de los fondos, mientras persisten incertidumbres legales y el Banco Central Europeo pide evitar riesgos reputacionales y jurídicos para el euro, según expuso su presidenta Christine Lagarde, quien asistirá a la cumbre.

Asimismo, la cumbre abordará la adopción de una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones al sector de hidrocarburos y medidas para dificultar el funcionamiento de la llamada flota fantasma, la cual Rusia recurre para sortear sanciones previas.

(Con información de AFP, EFE y EP)

Temas Relacionados

FranciaRusiaUcraniaúltimas noticias américaEmmanuel MacronVladimir PutinVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

La nueva primera ministra japonesa prepara un paquete de estímulo de unos USD 92.000 millones

El plan económico de Sanae Takaichi busca aliviar la inflación, apoyar a los hogares y promover inversiones en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y los semiconductores

La nueva primera ministra japonesa

Rusia enfrenta un fuerte estancamiento económico tras el auge militar y la suba de impuestos

El presupuesto estatal prevé que el gasto en defensa permanecerá en niveles elevados, mientras las autoridades proyectan una caída de la producción industrial y una inflación persistente

Rusia enfrenta un fuerte estancamiento

Ucrania y Suecia sellaron un acuerdo histórico para la venta de más de cien cazas Gripen

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el primer ministro sueco Ulf Kristersson firmaron en Suecia un principio de acuerdo para que Kiev adquiera hasta 150 cazas de combate Gripen fabricados por Saab

Ucrania y Suecia sellaron un

La línea del frente en Ucrania: dónde están las fuerzas rusas tras más de tres años de invasión

Moscú ocupa principalmente territorios en el este y sur, incluyendo gran parte de Luhansk, Donetsk, y porciones de Zaporizhzhia y Kherson. Zelensky calificó de “buen compromiso” la propuesta de Trump de congelar la guerra en las posiciones actuales

La línea del frente en

Delegaciones de EEUU y China negociarán en Malasia sobre tierras raras antes de la reunión entre Trump y Xi Jinping

El representante comercial, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezarán la delegación de la Casa Blanca y buscarán abordar los recientes controles sobre el suministro de minerales estratégicos en medio de las tensiones comerciales

Delegaciones de EEUU y China
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los hábitos que pueden ayudarte

Los hábitos que pueden ayudarte a mantener el orden en casa, según un experto: “Lo más pequeño ayuda mucho”

Mario Draghi, ‘El salvador del euro’, recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional

Chontico Día resultados del último sorteo 22 de octubre 2025

Onzas troy de plata Banxico, cuál es su precio y dónde comprarlas

Investigan presunta agresión sexual contra un militar en el batallón Santander del Catatumbo

INFOBAE AMÉRICA
La nueva primera ministra japonesa

La nueva primera ministra japonesa prepara un paquete de estímulo de unos USD 92.000 millones

Cómo afecta el síndrome Phelan-McDermid al desarrollo y a la forma de sentir los sonidos

Un equipo negociador de EEUU con Bessent al frente parte hacia Malasia para reunirse con homólogos chinos

Israel expulsa a 32 activistas extranjeros que recogían aceituna en los territorios palestinos ocupados

Rusia enfrenta un fuerte estancamiento económico tras el auge militar y la suba de impuestos

ENTRETENIMIENTO

‘Emily in Paris’ se muda

‘Emily in Paris’ se muda a Roma en el tráiler oficial de su temporada 5

North West, hija de Kim Kardashian, fue cuestionada por lucir tatuajes temporales y piercings

Demi Moore admitió ya no sentirse como “una decepción” tras protagonizar ‘La sustancia’

Todo sobre los integrantes de Santos Bravos: quiénes forman la boyband latina que está dando que hablar en redes sociales

Shakira celebra el nombramiento de Bad Bunny para liderar el medio tiempo del Super Bowl: “Ya era hora”