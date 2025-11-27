Los trabajadores de Inditex se movilizan este viernes de Black Friday por un reparto “justo” de beneficios que reconozca el esfuerzo de la plantilla

El logo de Inditex puede verse en la entrada de la sede del grupo en Arteixo, norte de España, el 9 de marzo de 2016. REUTERS/Miguel Vidal

Las organizaciones sindicales que integran el Comité de Empresas Europeo (CEE) del Grupo Inditex han convocado manifestaciones este viernes, coincidiendo con el día de más convocatoria de las rebajas del Black Friday, para exigir una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos del grupo textil y un reparto “justo” de estos entre sus plantillas.

La convocatoria, que se da de manera simultánea en varios países europeos, comenzará en España a las 12:00 horas en la tienda Stradivarius, ubicada en Gran Vía 30, de Madrid, y en la tienda Zara de Paseo de Gràcia 16, en Barcelona. El resto de países que acompañan la iniciativa son Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, Luxemburgo y Francia. Los representantes de las plantillas reclamarán un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores que contribuyen también a los “muy buenos resultados económicos” de la compañía.

Según han comunicado desde CCOO, las personas trabajadoras del grupo consideran necesaria “una fórmula de participación extraordinaria en los beneficios económicos de Inditex”, petición de la que los sindicatos vienen haciéndose eco desde su creación. Además, señalan que este reparto sería un “gesto de reconocimiento de la corresponsabilidad en el esfuerzo y el desarrollo del trabajo y en la consecución de los objetivos de la compañía año tras año”.

“Sus resultados astronómicos no son un milagro”

Los sindicatos señalan también que, a pesar de haber logrado algunas declaraciones conjuntas en otros ámbitos laborales, el reparto de beneficios sigue siendo una “asignatura pendiente” para la multinacional, ya que esta demanda se ha planteado en reiteradas ocasiones en las reuniones del CEE, sin que se haya alcanzado un acuerdo.

Carolina Albarrán, responsable del Grupo Inditex en UGT Madrid, ha destacado que el grupo textil “debe entender que sus resultados astronómicos no son un milagro, sino la consecuencia directa del trabajo diario, incansable y esencial de cada persona en las tiendas”. Además, señala que los empleados de la compañía no están “pidiendo limosna” sino que están exigiendo a la empresa lo que les “corresponde por derecho” y ha añadido que “el modelo actual no puede seguir permitiendo que los que tienen mucho sigan teniendo más, mientras ignora a quienes generan esa riqueza”.

Inditex registró un beneficio neto de 1.305 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: Inditex/Europa Press)

Inditex, la mayor empresa cotizada española

Por su parte, el Comité de Empresa Europeo afirmó que “late con fuerza el deseo de un reconocimiento del esfuerzo” de las plantillas “que vaya más allá de las palabras de agradecimiento” que suelen dedicarles desde la compañía y añadió que los buenos resultados del grupo “no son únicamente fruto de una buena gestión empresarial, sino también, como suele mencionarse desde la compañía, gracias al esfuerzo y el compromiso de todos los trabajadores” que forman el grupo.

En concreto, Inditex, la mayor empresa cotizada española, ganó 5.866 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024 (cerrado el 31 de enero de 2025), lo que supone un avance del 9% interanual que le permitió encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord. Durante el primer semestre fiscal (febrero a julio) de este año, el grupo textil, propietario de Zara, anotó un beneficio neto récord de 2.791 millones, lo que supuso un modesto avance del 0,8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Huelga indefinida en la distribuidora de Pull & Bear de Guadalajara

Estas movilizaciones de los empleados del Grupo Inditex para el viernes 28 de noviembre se suman a la huelga indefinida de la Plataforma de Inditex de Cabanillas del Campo (Guadalajara), la mayor que gestiona y distribuye los pedidos de la marca Pull & Bear en España, que comenzó el pasado 20 de noviembre y que podría derivar en falta de artículos y productos en algunas tiendas que ya se estarían produciendo, según el presidente del Comité de Empresa, Raúl Casado.

Desde el comité señalan que el seguimiento ha sido en torno al 90% de la plantilla, formada por 378 trabajadores fijos y 100 eventuales. Los empleados del centro logístico piden más beneficios sociales y una equiparación salarial con la planta de Narón (A Coruña), con la que hay una diferencia de 5000 euros brutos anuales. Por su parte, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha hecho un llamamiento a la empresa y a los representantes sindicales para que se intensifiquen las negociaciones de cara a una resolución rápida del conflicto.