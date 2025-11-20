Marta Ortega se rodea de vips en la exclusiva inauguración de Wonderland, de Annie Leibovitz, en A Coruña

El Muelle de Batería en A Coruña recibió la visita de modelos internacionales como Linda Evangelista, Natalia Vodianova, Carolyn Murphy y Jeanne Cadieu, así como la del cineasta Luca Guadagnino, la cantante Karen Elson, Fenton Bailey, Sarah y Philip Andelman, y Piergiorgio del Moro, quienes llegaron procedentes de diversos países para participar en la inauguración privada de la exposición de Annie Leibovitz. En este encuentro, figuras clave del ambiente cultural y artístico, junto a personalidades relevantes de la moda y el espectáculo tanto de España como del panorama internacional, se reunieron en un evento exclusivo antes de la apertura al público prevista para el 22 de noviembre. Según publicó el medio, Marta Ortega, presidenta de Inditex, ejerció de anfitriona y estuvo acompañada de Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense cuya obra protagoniza la muestra titulada “Wonderland”.

De acuerdo con la información consignada por la plataforma, la expectación por la exposición derivó de su carácter inédito: por primera vez en España, una retrospectiva de Annie Leibovitz reúne cien fotografías y varios vídeos con figuras del cine, el arte, el deporte y otras disciplinas. Estas piezas, que exploran distintas etapas y temáticas consagradas en la obra de Leibovitz, nunca antes se habían presentado en conjunto en una sola muestra. El recorrido visual, estructurado en cuatro secciones diferenciadas, permanecerá accesible en A Coruña hasta el 1 de mayo de 2026, según detalla el medio.

La jornada de preapertura vivió, además, la presencia de celebridades españolas como el director Pedro Almodóvar, la modelo Eugenia Silva (quien asistió recuperada de complicaciones por una intervención derivada de artritis cadera), y el músico C. Tangana, acompañado de su pareja Rocío Aguirre. Ambos acudieron al evento en una de sus primeras apariciones públicas, tras la reciente noticia de que esperan su primer hijo, relató la plataforma.

“Wonderland” supone una nueva apuesta de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), que en los últimos años ha promovido grandes muestras en la ciudad gallega, según reseñó la publicación. Entre ellas, se incluyen las exhibiciones dedicadas al legado de la fotografía de Peter Lindbergh en 2021, Steven Meisel en 2022, Helmut Newton en 2023 e Irving Penn en 2024, consolidando una significativa agenda cultural en A Coruña.

El medio explicó que Annie Leibovitz, protagonista de la cita, había visitado España en febrero para presentar sus aclamados retratos a los Reyes Felipe y Letizia. Durante dicho viaje, la fotógrafa estadounidense mostró su serie realizada en el Palacio Real en una sesión que generó amplia repercusión mediática, reportó la cobertura.

Marta Ortega, quien estuvo acompañada por su esposo Carlos Torreta, protagonizó la velada con un estilo elegido para la ocasión: un vestido negro de corte ceñido y manga francesa, sin accesorios innecesarios, optando únicamente por varios anillos, describió la fuente. La inauguración, limitada a invitados seleccionados, subrayó el creciente protagonismo del Muelle de Batería como nuevo espacio de referencia para la fotografía internacional en el país.

La muestra “Wonderland” ha sido presentada como una oportunidad única para apreciar la evolución y la diversidad del trabajo de Leibovitz, gracias a la agrupación de piezas pertenecientes a diversas etapas de su producción artística, que abarcan retratos de figuras reconocidas mundialmente. El evento ha sido calificado como un hito para la agenda cultural de la ciudad y recalca el papel de Marta Ortega como impulsora de iniciativas artísticas de alto perfil, puntualizó el medio citado.