Europa insiste en sus tropas de paz en Ucrania: el plan inicial descarta a la OTAN pero los líderes aseguran que habrá “soldados presentes”

EUFOR (Misión europea en Bosnia-Herzegovina)
EUFOR (Misión europea en Bosnia-Herzegovina) (REUTERS/Amel Emric)

Europa intenta reforzar su papel en el proceso de paz en Ucrania que han iniciado Estados Unidos y Rusia. Volódimir Zelenski reza por una implicación más directa de la Unión Europea (UE), al saber que es el bloque que puede empujar más a su favor. Por su lado, Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Ursula Von der Leyen se esfuerzan por dar un paso adelante en una de las decisiones internacionales más importantes y evitar ser atropellados por un plan diseñado por Vládimir Putin y Donald Trump.

El primer paso fue mostrar su firme rechazo a varios puntos del plan que pusieron sobre la mesa. La entrega de territorios ocupados o el límite puesto al número de soldados del ejército ucraniano fueron algunas de las cláusulas a las que Europa se opuso. Después, pasó a diseñar su contrapropuesta con las variaciones correspondientes, que ha publicado de forma detallada Reuters y que algunos líderes ampliaron este martes tras la reunión de la Coalición de Voluntarios.

Dentro de estos puntos matizados o eliminados, se encuentra la actuación que tendrán las Fuerzas Armadas de Europa y la OTAN dentro del proceso de paz. La Alianza ha asumido el rol de control en otros procedimientos para alcanzar la estabilidad en países que sufren un conflicto. En esta ocasión, según esta última propuesta, no existirá una misión atlántica sobre el terreno. No obstante, Macron o Starmer, mandatarios francés y británico, han asegurado que habrá “soldados presentes” dentro de una “fuerza multinacional”.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Europa renuncia a la misión de paz

“La OTAN acepta no estacionar tropas permanentemente bajo su mando en Ucrania en tiempos de paz”, asegura uno de los puntos del plan europeo presentado por Reuters. De esta forma, aseguran que el bloque que Rusia siempre trata de evitar no se desplegará, por lo menos bajo el nombre de la Alianza, en Ucrania. Este punto supone una importante cesión del lado occidental. Rusia elimina la presencia de la OTAN y el control o supervisión que podría establecer en el territorio.

No obstante, esto no descarta otras vías de aporte de efectivos. Podría establecerse una misión en la que participen Estados miembros de la mano de la ONU, a través de los ‘cascos azules’. Pero, la forma más cercana, sería a través de la Coalición de Voluntarios. Emmanuel Macron impulsó un acuerdo con 26 países con el que, según el presidente francés, enviarían tropas a Ucrania en caso de iniciarse el cese al conflicto.

Este martes, los líderes de decenas de países europeos compartieron una conversación telemática donde aclararon algunos puntos comunes. Francia y Reino Unido han empujado especialmente hacia la necesidad de contar con militares europeos en Ucrania. “Soldados franceses, británicos y turcos estarán presentes cuando se firme la paz para realizar operaciones de entrenamiento y seguridad”, dijo el presidente francés a la radio RTL.

Starmer siguió la línea de Macron, asegurando en su discurso que “la fuerza multinacional que entrenamos será vital”, y que “los planificadores militares, que han trabajado arduamente en los últimos meses, seguirán trabajando en la preparación de esa fuerza”. De esta manera, sea o no como despliegue de la Alianza, la Coalición de Voluntarios no se da por vencida e insiste en su presencia militar.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Límite al ejército ucraniano y aviones en Polonia

Por otro lado, más allá de las dudas sobre el despliegue militar en el terreno, lo que si que tendrán son aviones listos cerca del país por si fuese necesario actuar. Otro de los puntos que recoge la agencia de noticias consiste en la presencia de aeronaves de combate en Polonia, algo que ya ocurre en distintos de los países limítrofes con el frente.

Finalmente, la Coalición ha tratado el tema de limitar el Ejército ucraniano. El primer “borrador” (como califica Europa el plan inicial) fijaba el máximo de soldados ucranianos en 600.000. La primera contrapuesta que se conoció a través de los medios hablaba de 800.000 militares, mientras que, según las palabras de Macron, la postura de Europa es no limitar el número de efectivos.

