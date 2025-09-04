Emmanuel Macron dijo que 26 países se comprometieron a desplegar tropas o estar presentes para defender a Ucrania de Putin

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer lideran una coalición de más de 20 países dispuestos a defender a Ucrania (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/Archivo)

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que 26 países de la Coalición de Voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a “estar presentes en tierra, por mar o en los aires” para aportar garantías de seguridad a Kiev.

En una comparecencia ante la prensa al término de una reunión de este grupo de 35 aliados de Ucrania en París junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, Macron insistió en que esa fuerza de reaseguro no pretende enfrascarse en ninguna guerra con Rusia, sino “garantizar la paz y aportar muy claramente una señal”.

El objetivo de esas fuerzas, que no estarían en la primera línea de frente, es “prevenir cualquier nueva gran agresión” e implicar a esos 26 países “en la seguridad duradera de Ucrania”.

Sin entrar en detalles, Macron señaló que los miembros de la Coalición de Voluntarios han confirmado “lo que estaban dispuestos a hacer, cada uno en su función, complementándose mutuamente”.

“Ahora, continuaremos este trabajo. En los próximos días, lo finalizaremos con Estados Unidos para obtener detalles sobre el apoyo que brindan, desde la supervisión hasta el alto el fuego y todas estas líneas de seguridad. Y después, tendremos que formalizar textos políticos, es decir, preparar un acuerdo de paz duradero y, sin duda, un acuerdo multilateral o una serie de acuerdos bilaterales de apoyo”, dijo el presidente francés.

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el premier polaco, Donald Tusk; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el de Ucrania, Volodimir Zelensky; y el mandatario francés, Emmanuel Macron (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Señaló, además, que los compromisos alcanzados en París “van mucho más allá” de los acuerdos de solidaridad y apoyo firmados con Ucrania hasta la fecha.

“La ventaja de lo que estamos haciendo aquí es que va mucho más allá. Se trata de un plan militar que detalla las contribuciones que estamos dispuestos a hacer al ejército ucraniano y a nuestras fuerzas de reaseguro. Esto ya es una formalización operativa. Ahora vamos a trabajar en la formalización legal y política que se coordinará con un tratado de paz duradero”, recalcó.

Macron, aseguró este jueves que “en los próximos días” se va a concretar el apoyo de Estados Unidos a las garantías de seguridad para Ucrania, que se vendrán a sumar a las que ya han decidido los miembros de la Coalición de Voluntarios.

Zelensky acompaña a Macron en las escalinatas del Palacio del Eliseo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Macron, que compareció ante la prensa junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, al término de una reunión de la Coalición de Voluntarios en París, insistió en que Estados Unidos ha estado implicado “en todas las etapas del proceso” para establecer esas garantías de seguridad para Ucrania.

Zelensky, que no quiso dar detalles sobre la implicación que podría tener Estados Unidos, insistió en lo “importante” que es que Washington “esté con nosotros”.

(Con información de EFE)