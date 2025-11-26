España

El fallo de uno de tus electrodomésticos que puede suponer hasta 100.000 euros en la factura

Por detrás de los incendios, las fugas son los incidentes más caros del hogar

Colección de electrodomésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los electrodomésticos son una pieza fundamental en todos los hogares, pues facilitan y agilizan ciertas tareas como cocinar, limpiar o conservar los alimentos. Los más modernos incluso incorporan más tecnología para ser eficientes, automatizar funciones e incluso conectarse a internet.

Sin embargo, también pueden presentar inconvenientes, sobre todo si no se sigue un mantenimiento regular de los mismos, que puede derivar en averías y desperfectos que acabarán suponiendo un deembolso económico importante.

Las fugas de agua provocadas por estos aparatos son mucho más habituales y costosas de lo que parecen. Desde la aseguradora Pihjola Insurance detallan que las averías más frecuentes afectan a lavavajillas, lavadoras y dispositivos de refrigeración.

Costes elevados

En concreto, las fugas derivadas de mangueras de entrada y salida del lavavajillas, ya sea por aflojamiento, rotura o desgaste, son las que generan daños más caros en el domicilio.

Ilustración de un hombre utilizando
Ilustración de un hombre utilizando el lavavajillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los participantes de una encuesta realizada por la empresa finlandesa asegura revisar las mangueras de desagüe al menos una vez por año. Según los expertos, esta práctica debería ser lo mínimo para prevenir estos problemas. Desde la misma empresa destacan que no conviene ahorrar en el mantenimiento, ya que los costes de reparación son significativamente mayores que la propia prevención.

Las fugas por electrodomésticos se encuentran entre los incidentes más costosos, tan solo por detrás de los incendios. En las cocinas, donde habitualmente no hay desagüe ni impermeabilización, una fuga del lavavajillas puede extenderse con facilidad. Una vez haya evacuado el agua, la reparación suele costar de media unos 8.500 euros, pero el importe máximo puede llegar a superar los 100.000 euros.

Mantenimiento frecuente

Las lavadoras también pueden causar estos problemas. Solo un 14% de los encuestados limpia el filtro de pelusas cada mes, mientras que un 27% lo hace una vez al año o menos. De esta forma, un filtro atascado impide un drenaje correcto y puede causar una fuga. Además, en algunos casos, el seguro podría no cubrir los daños.

Por su parte, en el caso de los frigoríficos y congeladores, los fallos más habituales se deben a problemas con el termostato, la placa electrónica o el compresor, además de obstrucciones en la canalización de agua de descongelación. También influye a su vez el entorno, pues el polvo, la humedad y la suciedad aumentan el riesgo de averías. De igual forma, un 13% admite no limpiar nunca la parte posterior del frigorífico, pese a que mantener limpia esa zona puede evitar sobrecalentamientos.

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

Otros consejos para realizar un buen mantenimiento se centran en revisar los manuales de uso antes de ponerlos en funcionamiento, desconectar aquellos que no vayan a usarse y a su vez hacerlo con cuidado. También hay que revisar que los cables se encuentran en buen estado y, del mismo, modo evitar que los electrodomésticos entren en contacto directo con el agua. Para ello, habrá que situar los equipos en espacios lejanos a puntos donde se use este líquido.

Desde la aseguradora destacan que el riesgo general de avería crece a partir de los cuatro años de uso y se dispara cuando los aparatos superan los siete años, por lo que recomiendan un mantenimiento regular y realizar la sustitución en el momento en el que el funcionamiento no sea eficaz. De esta forma se evitarán posibles fugas y averías que perjudicarían a la economía doméstica.

