Madrid adjudicará pisos de alquiler asequible en los distritos más caros a ciudadanos que ganen menos de 68.400 € anuales

Barrio de Chamberí, en Madrid, uno de los más caros de la capital. (Adobe Stock)

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha incorporado 14 viviendas de alquiler asequible, rehabilitadas y reformadas, al Programa ReViVa, destinadas a jóvenes, parejas y familias que quieren vivir en la capital. La particularidad, en esta ocasión, es que siete de ellas se encuentran en distritos con los alquileres más caros de Madrid: seis en el Distrito Centro y una en Salamanca. El resto están ubicadas en Ciudad Lineal, Moratalaz y Latina.

El alquiler que cobrará el Ayuntamiento por estás viviendas, de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, oscila entre los 333 euros la más barata y los 1.200 euros la más cara. Muy por debajo de los precios de mercado que se pagan en los distritos prime de la capital como el de Centro o el de Salamanca.

Según datos de Fotocasa, el distrito Centro es el más caro de la capital para arrendar un piso. De media se paga 24 euros el metro cuadrado, por lo que alquilar una casa de cien metros cuadrados costaría 2.400 euros al mes, el doble del máximo que pagarán los ciudadanos que accedan a una de las viviendas ofrecidas por el Ayuntamiento. Algo más baratas cuestan las rentas en el Distrito de Salamanca, 23,74 euros el metro cuadrado, por lo que alquilar un piso de 100 metros costaría 2.374 euros, también mucho más caro de lo que cobra el Ayuntamiento.

Eso sí, estos pisos de alquiler asequible no están al alcance de todos. Para optar a ellos, los interesados deberán tener unos ingresos ponderados de hasta 5,5 veces el IPREM, o lo que es lo mismo, no cobrar más de 63.800 euros brutos anuales en el caso de parejas o personas solteras y no ganar más de 68.400 euros brutos anuales en el caso de unidades familiares de cuatro miembros. Los futuros inquilinos nunca pagarán más del 30% de su salario.

Precio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler en los distritos de Madrid.

Cómo optar a estas viviendas

Las personas interesadas en alquilar estas viviendas pueden apuntarse al programa ReviVa a través de la sección de la web de EMVS Programa ReViVa. Una vez inscritos en el sistema podrán concertar una cita con los técnicos de EMVS Madrid para visitar el piso en el que están interesados.

Las viviendas más grandes sobrepasan los 100 metros cuadrados útiles y, según fuentes del Ayuntamiento, son adecuadas para familias con hijos que quieran vivir en distritos céntricos. En cuanto a las viviendas de un dormitorio, miden una media de 50 metros cuadrados útiles y algunas están parcialmente abuhardilladas. Todas las viviendas se alquilan con la cocina completamente equipada de muebles y electrodomésticos.

Con estos nuevos pisos incorporados a ReViVa, el Ayuntamiento pretende “recuperar las viviendas vacías que hay en la capital y ponerlas en circulación como alquiler asequible”, señaló el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González. A su juicio, con este tipo de medidas, “aumentamos el parque de viviendas públicas, a la vez que contribuimos a reducir los actuales precios de alquiler, ya que estos pisos se arrendarán a precios que están muy por debajo del mercado”.

Beneficios para los propietarios

Los futuros alquilados no son los únicos beneficiados del Programa ReViVa, también se verán favorecidos los propietarios de los inmuebles. Estos ceden su vivienda en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de tiempo determinado, de entre cinco y diez años, con todas las garantías y cobrando la renta acordada cada mes, esté alquilado o no el inmueble. A cambio, la empresa municipal realiza una gestión integral del alquiler, que incluye todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe de todas las gestiones desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

EMVS Madrid se hace cargo de los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, las reparaciones ordinarias y el IBI. Todos los gastos relativos a la cesión, tanto la plusvalía como la inscripción en el Registro de la Propiedad, también están a cargo de la empresa municipal. Además, EMVS Madrid adelanta hasta 45.000 euros al cero por ciento de interés si la vivienda necesita reforma.

El Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, cuenta con un patrimonio de más de 9.200 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Además, la empresa municipal cuenta con casi 6.200 viviendas en distintas fases de proyecto y ejecución.