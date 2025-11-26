España

Andreu Buenafuente, sobre su pausa laboral antes de las Campanadas: “Yo me cansé por Silvia, puede que el cansancio te lo genere otra persona”

El humorista ha hablado del paréntesis que ha hecho en su carrera profesional debido al “exceso de carga laboral” en el pódcast ‘Nadie sabe nada’, que presenta con Berto Romero

Andreu Buenafuente y Silvia Abril
Andreu Buenafuente y Silvia Abril en una imagen de archivo(Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Recientemente, Andreu Buenafuente ha generado una notable repercusión en el panorama televisivo y teatral tras comunicar su decisión de hacer una pausa en su actividad profesional. De acuerdo con su testimonio, los motivos se deben al "exceso de carga laboral y por prescripción médica”. La noticia se difundió a través de un comunicado emitido por El Terrat, la productora que gestiona sus proyectos, en el que el conductor de Futuro imperfecto detallaba que debía “parar un poco para recuperarme y volver con la energía que merece todo lo que hago”.

Sus palabras, directas y transparentes, despertaron preocupación entre sus seguidores y compañeros de profesión, especialmente porque la decisión se conocía apenas unos días después de que TVE confirmara que Buenafuente sería el encargado de presentar las Campanadas de 2026 en La 1, junto a su pareja, la actriz y humorista Silvia Abril.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente
Silvia Abril y Andreu Buenafuente darán las Campanadas de TVE. (Europa Press)

La pausa anunciada también ha tenido una repercusión inmediata en varios de sus compromisos profesionales. No solo detendrá temporalmente las grabaciones de su programa de televisión, sino que también afecta a El Tenoriu, la adaptación de Don Juan Tenorio que interpreta junto a Abril y que, recientemente, había logrado llenar el Teatro Coliseum de Barcelona con más de 6.000 espectadores. Se trata de uno de los proyectos más personales de la pareja, que ha sido recibido con entusiasmo por el público y la crítica. Ahora, la decisión de frenar el ritmo laboral pone de manifiesto la exigencia de la agenda del presentador y la necesidad de preservar su bienestar.

“Mi jefe es un Excel de energía”

Durante la última emisión de Nadie sabe nada, el popular pódcast de improvisación que comparte con Berto Romero, el humorista ha hablado precisamente sobre su pausa laboral y sobre cómo vive el proceso de preparación previa a cada representación. De esta manera, ha recordado una de sus últimas funciones para ilustrar la intensidad con la que afronta cada jornada de trabajo. “Yo me levantó ya por la mañana con el cuerpo de función. Tengo cuerpo de función. Tengo cuerpo ya de programa. Ya estoy un poquito nervioso. Sé que todo el día concluirá en subir al escenario. Yo lo digo cuerpo de función y que si no lo tuvieras es que no te importa lo que haces”, ha explicado, entre risas, dejando entrever la mezcla de humor y sinceridad que caracteriza sus intervenciones.

Andreu Buenafuente y Berta Romero
Andreu Buenafuente y Berta Romero en el pódcast 'Nadie sabe nada' (YouTube)

Buenafuente también ha hablado del esfuerzo que requiere administrar esa energía diaria. Para describirlo, ha utilizado una metáfora que provocó la risa del público. Y es que ha asegurado que es un “calculador energético”, ya que organiza sus tareas siguiendo una suerte de cuenta regresiva. “Tengo que estar en el teatro a las seis. ¿Dónde me cabe la siesta? Voy haciendo una agenda retroactiva”, ha relatado, irónicamente, antes de añadir: “Mi jefe es un Excel de energía”.

El contraste con la forma de afrontar el trabajo de Silvia Abril quedó patente en la anécdota que ha compartido durante el pódcast. Según ha contado, su esposa inicia el día con un nivel de energía radicalmente distinto. “Mi mujer se levanta ya sonriendo. Dice ‘buenos días’ mientras el perro salta como ella, porque el perro ha salido a ella”, ha relatado, provocando carcajadas. Él, por el contrario, ha admitido su dificultad para arrancar la jornada: “Yo abro un ojo y miro de gairell el teléfono, el reloj, y veo que son las cinco de la mañana”. Sin poder creerlo, Buenafuente le ha preguntado a su esposa que qué pasaba. “Con un hilo de voz que sale de las catacumbas de mi laringe digo: ‘¿Dónde vas?’”, ha contado.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril
Andreu Buenafuente y Silvia Abril (RTVE)

Aquel día, ha contado el presentador, la actriz de La que se avecina afrontaba una agenda maratoniana que incluía “el rodaje de una película, la presentación de un libro y, finalmente, la función de El Tenoriu”. Una acumulación de compromisos que sorprendió incluso a su marido, quien ha bromeado diciendo: “Yo me cansé por ella. Puede haber un cansancio Bluetooth que te genere la otra persona”.

