Las pullas de Juan Roig a Óscar Puente por el Corredor Mediterráneo: “Llegará un ministro al que nos creeremos…”

La tensión crece entre el empresario de la cadena de supermercados más importante de España, Juan Roig, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Todo acerca de un “Corredor Mediterráneo” destinado a conectar la costa que baña el mar a través del ferrocarril, desde Francia hasta Algeciras.

El pasado jueves, durante el octavo y último acto del movimiento #QuieroCorredor, celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia, el presidente de Mercadona encabezó de nuevo la reivindicación, enfrente de 2.500 empresarios y representantes institucionales. “Necesitamos el Corredor Mediterráneo entre Alicante, Valencia y Barcelona, que generan el 50% de la riqueza de España”, recordó Roig.

En el mismo acto, Óscar Puente cedió ante las presiones y se comprometió a construir para el año 2027 una infraestructura ferroviaria que conecte Almería con Francia. “No estoy en condiciones de comprometer una fecha de Algeciras a la frontera porque el tramo Granada-Algeciras tiene menor madurez y su complejidad no lo permite, pero lo que sí digo y mantengo, es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio”, ha afirmó.

Pese a reconocer los avances conseguidos, Roig transmitió un mensaje en el que dejaba ver la poca creencia en las palabras del ministro. “Satisfechos no estamos. Somos conscientes en España de que falta el Corredor Mediterráneo, pero satisfechos de lo conseguido no podemos estar”, concluyó el máximo mandatario de Mercadona.

El empresario lamentó los reiterados retrasos acumulados por el proyecto y criticó a Óscar Puente delante de él: “Llegará un día en que habrá un ministro al que nos creeremos, pero no ha llegado aún”, eludió. “En 2017 dijimos en 2021; en 2020, que sería en 2024, y ahora estamos diciendo en 2027. Pues si a ver si a la última va la vencida”, reclamó.

Prioridad: unir Valencia, Barcelona y Alicante

Juan Roig considera “el mínimo imprescindible” completar la conexión por tren entre Alicante, Valencia y Barcelona, independientemente del túnel pasante. “No queremos ir a 350 km/h. Con superar los 100 km/h entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos”, ironizó. Y remarcó la anomalía que supone que “la segunda y la tercera ciudad de España no estén unidas”.

Asimismo, aprovechó la presencia del ministro para criticar la concepción histórica del sistema ferroviario español: “M-30, M-40, M-50… Cuando llegue la M-100 ya nos tocará el Corredor Mediterráneo a los que somos del Mediterráneo”, sentenció. “No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ellos”, subrayó.

“El corredor nacerá un poco ‘cargadito’”

El acto sirvió igualmente para que el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, valorara la situación: “Lo más importante es que en 2027 ya estará desde Almería hasta la frontera, aunque no como a nosotros nos gustaría”, expresó. Aun así, Roig dejó claro que la lucha no terminaba ahí: “Esto no es el final”.

No obstante, Boluda también advirtió que el corredor “nacerá un poco cargadito”, ante la previsión de que muchos tramos funcionen aún sin doble plataforma. Incluso, recordó que el diseño de la infraestructura ferroviaria española ha generado desequilibrios desde el principio: “España estaba conceptuada como un sistema de transporte radial en el que todo pasaba por Madrid”, y dejaba sin conectar “ciudades muy importantes de la España circular”.