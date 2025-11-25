España

Escenas censuradas, corazones rotos y una infidelidad desenmascarada: así ha sido el último programa de ‘La isla de las tentaciones’

El reality de Telecinco ha vivido una de sus noches más sensibles después de una larga lista de infidelidades

La novena edición de La isla de las tentaciones vivió este lunes una de las noches más convulsas y sorprendentes de toda la historia del formato. Lo que debía ser una hoguera más —intensa, sí, pero dentro de lo común en el formato— se transformó en un episodio cargado de tensión, llantos y reacciones desbordadas. Por primera vez, la organización decidió ocultar al público parte del material grabado debido al alto contenido explícito que mostraba la tablet.

La escena que ha desencadenado esta decisión tuvo como protagonista a Claudia. El vídeo reservado para Gilbert —a quien se le había retirado el derecho a ver imágenes por saltarse las normas en la hoguera anterior— mostraba a la joven teniendo relaciones sexuales con su tentador, Gerard, en el jacuzzi de Villa Montaña. El resto de chicos, los únicos autorizados a visualizarlo, quedaron paralizados, incapaces de sostener la mirada ante lo que calificaron como “una humillación” para su compañero. Las reacciones fueron unánimes: incredulidad, vergüenza ajena y cierta compasión hacia Gilbert, que se libró sin quererlo de presenciar la escena.

Mientras uno de ellos bromeaba nervioso señalando que “habían dejado el jacuzzi vacío”, otro no ocultaba su conmoción: “Es increíble… pobre chaval”. Incluso Sandra Barneda mostró un gesto de incomodidad evidente. Fue tal la impresión que causaron las imágenes que los participantes, por iniciativa propia, solicitaron una hoguera de confrontación. Era algo inédito: nunca antes los compañeros habían pedido formalmente una reunión destinada a un tercero. La dirección terminó aceptando ante la gravedad del contenido.

Si la hoguera de los chicos quedó condicionada por lo que no se enseñó, la de las chicas, posteriormente dejó una estampa todavía más desgarradora. Tres infidelidades consecutivas y una sucesión de golpes emocionales provocaron que varias participantes tuvieran que abandonar momentáneamente la grabación. La tablet cayó al suelo en varias ocasiones y el equipo médico tuvo que intervenir para asistir a las concursantes, completamente sobrepasadas.

El punto álgido de la noche recayó sobre Almudena. Llevaba once años de relación con Darío, una historia que consideraba sólida y ajena a los vaivenes del reality. Por eso, al ver en pantalla a su novio besándose con su tentadora, se derrumbó como nunca se había visto en el programa. “¡Me quiero ir a mi casa! Qué pena que España vea esto. Me está dando pena y asco. Yo creía en el p*** amor. ¡Me quiero morir!”, repetía entre hipos, sin poder articular frase alguna.

“Sandra, ayúdame a gestionar esto, que tú sabes más de la vida”, imploraba mientras el resto intentaba consolarla. La presentadora, consciente de que la concursante estaba al borde de un ataque de ansiedad, pidió que la atendieran fuera de cámaras.

La audiencia, que siguió el momento en directo, expresó su incredulidad y empatía en redes sociales, convirtiendo su nombre en tendencia nacional. “Con nadie ha estado España tan unida como con Almudena”, escribían muchos usuarios, que describían la escena como una de las más duras jamás vistas en el reality.

Reacciones en cadena: huidas, gritos y rupturas

Pero Almudena no fue la única golpeada. Helena salió corriendo al ver a Rodri lanzado con Olatz dentro del jacuzzi; Claudia se quebró al descubrir un acercamiento de Gilbert con otra soltera; y Mayeli perdió el control al recibir la confirmación de que Álvaro había escogido una cita con otra chica. La rabia fue tal que estampó la tablet contra el suelo, gritando que ya no tenía pareja. Minutos después, se desplomó llorando en mitad del sendero que llevaba a la villa.

Sandra, otra de las concursantes, vivió una velada igualmente complicada. Su incredulidad llegó cuando supo que Juanpi la había engañado antes incluso de empezar el programa. “Me cago en tu puta madre, yo respetándolo y él follando por ahí. Llevo meses engañada”, gritaba sin poder contener la rabia. A esa revelación se sumó un momento incómodo: la llegada de su suegra, que deseaba aclarar la infidelidad reciente de Sandra con otro tentador. La conversación, cargada de tensión, terminó con ambas llorando: “Siento hablarte mal, pero hace media hora que me he enterado de que tu hijo me había sido infiel y yo había seguido con él”.

