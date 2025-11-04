‘La isla de las tentaciones 9’: el enfado de Sandra Barneda con una pareja y las primeras luces de la tentación

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9' (Mediaset)

La noche de este lunes, 3 de noviembre, se ha estrenado la nueva temporada de La isla de las tentaciones en Telecinco. Una vez más, cinco parejas están dispuestas a poner a prueba su amor en el popular formato de Mediaset. Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena se trasladaron hasta las villas de República Dominicana para superar los miedos y los celos que cada uno lleva consigo.

Como es habitual, Sandra Barneda acompañará a los concursantes en esta nueva aventura, que ella misma describe como “delirante”. El estreno se centró en el momento clave en el que las parejas se separaron en la playa. Sin posibilidad de intercambiar palabras, cada participante debió despedirse de su pareja bajo las reglas estrictas que impone el formato, generando así un clima inicial de tensión.

Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (Mediaset)

La llegada de los nuevos protagonistas, los conocidos “tentadores”, marcó otro de los puntos de interés del debut. En esta primera fiesta, la presentadora anunció un privilegio especial: “Sabréis quién es el primero que hace saltar la luz de la tentación”, adelantando así la dinámica que mantendrá en vilo a los asistentes y espectadores.

El toque de atención de Sandra Barneda

En las primeras horas de convivencia, la atención se centró en Claudia, quien infringió las normas en un tiempo récord, lo que motivó una reprimenda directa de Sandra Barneda. “¡Claudia, conmigo!“, manifestó la presentadora de televisión cuando la concursante corrió en dirección hacia su pareja para fundirse en un abrazo. ”Por favor, chicas, lo que acaba de hacer Claudia no podéis hacerlo. Las normas están para cumplirlas", afirmó Sandra.

Claudia y Gilbert en 'La isla de las tentaciones 9' (Mediaset)

Sandra Barneda volvió a reiterar el error de Claudia cuando todas las participantes se encontraban en Villa Playa. “Te has saltado las normas. No me ha gustado. Creo que a las chicas tampoco les ha gustado porque tenéis que ser una piña”, aseveró la conductora del programa. “Pido disculpas. No me imaginaba que la despedida sería tan fría”, manifestó la joven.

Las primeras luces de la tentación

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Rodri cruzó los límites establecidos, convirtiéndose en el primer concursante en activar la señal de alarma. Esta situación causó malestar en Helena, su pareja, al evidenciar que la dinámica pondría a prueba la confianza entre ambos desde el inicio de la aventura. “Sabemos que ha sido él, pero no sabemos por qué ha sido”, le dijeron sus compañeras, intentando animarla.

No obstante, tan solo minutos después, volvió a sonar la luz de la tentación en Villa Playa. Las chicas no podían ocultar sus emociones e intentaban conocer quién podría ser esta vez, pues el reality solo le permite saber quién es el primero que traspasa los límites establecidos. “Yo creo que es otra cosa, no un beso. Puede ser que Rodri esté continuando”, reflexiona Claudia.

Helena y Rodri en 'La isla de las tentaciones 9' (Mediaset)

Por su parte, Rodri aseguró que no sabe si está haciendo las cosas mal. “Igual estoy sobrepasando algún límite con Olatz sin saber si Helena lo está haciendo allí”, confesó sobre su pareja, quien se encontraba completamente destrozada tras ver cómo su novio hacía saltar la primera luz de la tentación en la villa. “Como yo le he fallado mucho, él me lo va a hacer a mí. Siento que me lo merezco”, se lamentó Helena, entre lágrimas.