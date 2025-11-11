España

Sandra Barneda, tajante en ‘La isla de las tentaciones’, expulsa de forma disciplinaria a una pareja por saltarse las normas

La novena edición del programa ha despedido ya a una de las parejas y los compañeros fueron los encargados de la expulsión

Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (Mediaset)

La nueva temporada de La isla de las tentaciones apenas acaba de comenzar y ya ha vivido uno de los momentos más tensos y comentados de su historia. En solo una semana, la convivencia entre las parejas se ha visto sacudida por un hecho sin precedentes: la primera expulsión disciplinaria de una pareja por incumplir las normas del programa. La decisión, anunciada por la presentadora Sandra Barneda, dejó a todos los concursantes sin palabras y al público, totalmente sorprendido.

Todo comenzó durante la primera tanda de citas, cuando los participantes aprovecharon un momento de confusión para abrazarse y besarse, algo estrictamente prohibido en el formato. Aunque al principio parecía una falta leve, el equipo del programa decidió tomar medidas ejemplares. “Las normas están para respetarlas”, advirtió Barneda visiblemente molesta en una de las galas, anticipando que habría consecuencias.

El episodio más reciente emitido por Telecinco confirmó las sospechas: Nieves y Lorenzo, una de las parejas más mediáticas, fueron los elegidos para abandonar la experiencia. Sin embargo, la particularidad de esta expulsión ha sido que no la decidió la dirección del programa, sino los propios compañeros.

La sanción que cambió las reglas del juego

En una ceremonia cargada de tensión, Sandra Barneda comunicó a los concursantes la mecánica de la sanción. “Como todos habéis roto las normas, seréis vosotros mismos quienes decidáis qué pareja debe abandonar el programa”, explicó la presentadora. Uno a uno, los participantes emitieron su voto, conscientes de que su decisión marcaría el futuro de uno de sus compañeros.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El ambiente en ambas villas se volvió de inmediato denso y emotivo. Las lágrimas, la culpa y los reproches se mezclaron en una votación que puso a prueba la lealtad y la convivencia entre las parejas. Finalmente, la suma de los votos determinó que Nieves y Lorenzo fueran los sancionados. “La pareja que debe abandonar La isla de las tentaciones esta misma noche sois vosotros”, anunció Barneda en medio de un silencio absoluto.

El adiós de los jóvenes se vivió con evidente tristeza. Ambos se despidieron de sus compañeros entre abrazos y lágrimas, sin poder ocultar la decepción de haber sido expulsados tan pronto. Para ellos, su paso por el reality ha terminado mucho antes de lo esperado, y además, por una razón que ha dejado su reputación en entredicho.

Reproches y emoción en la hoguera final

Tras la expulsión, el programa les concedió a Nieves y Lorenzo una última oportunidad para enfrentarse en la llamada “hoguera de las consecuencias”. En ese cara a cara, la tensión se disparó al ver imágenes comprometedoras de sus respectivos comportamientos en las villas. Lorenzo no dudó en recriminarle a su pareja su cercanía con Barranco, uno de los tentadores: “No entiendo por qué dejas que ese tío te coma la cabeza”, le reprochó visiblemente dolido.

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Nieves, por su parte, no se quedó callada. “No me conoces si crees que me van a manipular. Me siento infravalorada”, le respondió con firmeza. El enfrentamiento dio paso a un momento de máxima expectación cuando ambos tuvieron que decidir si abandonarían la experiencia juntos o por separado. Lorenzo lo tuvo claro: “Eres el amor de mi vida y quiero irme contigo”, declaró.

Sin embargo, la respuesta de Nieves se conocerá en la próxima entrega del programa, dejando en vilo a los espectadores y confirmando que La isla de las tentaciones sigue siendo el epicentro de las emociones más intensas de la televisión española.

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones