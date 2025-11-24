España

Victoria Federica deslumbra en El Pardo con un conjunto de firma española por 250 euros: chaqueta de terciopelo y falda midi

La sobrina de Felipe VI no quiso faltar al evento que reconocía la trayectoria de su abuela, la reina Sofía

Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene
Juan Urdangarin, Victoria Federica, Irene Urdangarin, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin a su llegada al Palacio El Pardo, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (José Ruiz / Europa Press).

El pasado fin de semana estuvo marcado por un evento que hacía muchos años que no se producía. La entrega del Toisón de Oro de Felipe VI a su madre, la reina Sofía, vino cargado de un homenaje a la emérita en el que se ha visto rodeada de todos sus seres queridos. El sábado, la familia real se reunió en El Pardo para celebrar el evento, al que también acudieron miembros de la casa real griega y búlgara.

Aunque el contexto está marcado por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos, quien tampoco quiso perderse la ocasión; la reunión, privada y sin acceso a cámaras, funcionó como una tregua simbólica entre generaciones. Y, aunque el interior del palacio permaneció lejos de los focos, los gestos, llegadas y estilismos de los asistentes revelaron mucho más de lo que se vio.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Quienes mejor encarnaron este espíritu de cohesión fueron los nietos del rey emérito. Llegaron juntos, sin prisas, esperando unos por otros y mostrando una complicidad natural que evidenciaba la buena sintonía del grupo. En una escena poco habitual, todos los sobrinos de Felipe VI se desplazaron en una misma furgoneta, acompañados de sus parejas, dejando una imagen espontánea y muy familiar a las puertas de El Pardo.

Entre ellos, destacó una vez más Victoria Federica, que volvió a asumir el rol de referente estilístico dentro de la familia. La hija de la infanta Elena optó por un look atrevido y personal, alejado del clasicismo que suele asociarse a los actos institucionales.

Victoria Federica (@vicmabor).
Victoria Federica (@vicmabor).

Para la ocasión, Victoria Federica apostó por una de sus combinaciones características: prendas con estampados vibrantes y tejidos fluidos. Eligió un conjunto de blusa y falda midi en tonos rojizos con detalles florales azulados, perteneciente a Himba Collection, la firma de sus amigos María G. de Jaime y Tomás Páramo. La blusa, con cuello vuelto, manga sisa y un lazo que decidió ocultar bajo la chaqueta, aporta un aire fresco y versátil. Su precio, 119,95 euros, contrasta con la sofisticación del diseño.

La falda, confeccionada en el mismo tejido y ajustada a la cintura, mantiene la armonía del conjunto gracias a un estampado que se suaviza en la zona central. Con un coste de 139,95 euros, la pieza completa un estilismo que conjuga elegancia y comodidad sin caer en excesos, una fórmula muy propia de la joven influencer.

El broche final lo puso una chaqueta corta de terciopelo azul, también de Himba Collection, un diseño con corte asimétrico, mangas abullonadas y botonadura metálica de inspiración vintage. La prenda, agotada en la web, aporta un toque invernal y glamurosamente discreto que eleva el conjunto sin restarle naturalidad.

Este encuentro en El Pardo también dejó claro que el terciopelo sigue siendo el tejido estrella del invierno. Tanto la infanta Elena como Victoria Federica coincidieron en incorporarlo a sus looks, un gesto que dejó ver una sutil coordinación madre-hija.

La infanta Elena en El
La infanta Elena en El Pardo para el almuerzo familiar (Antonio Gutiérrez/Europa Press).

Influencia creciente en redes

Pese a que no trascendieron imágenes del almuerzo, Victoria Federica decidió compartir con sus seguidores una fotografía del look, tomada en una vivienda privada antes del evento. En la instantánea aparece posando con su estilismo completo, aunque prefirió no mostrar el calzado que había elegido para acudir al palacio. Esta publicación ha generado aún más expectación sobre su elección de moda en un día tan relevante para su familia.

Y es que la sobrina de Felipe VI se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más influyentes del panorama nacional. Hace solo unos días sorprendió con un look urbano protagonizado por un bolso Puzzle de Loewe, valorado en más de 3.500 euros, demostrando su capacidad para alternar entre estilos casuales y apuestas más sofisticadas.

Victoria Federica en el Palacio
Victoria Federica en el Palacio de El Pardo para el almuerzo familia por la reina Sofía (Antonio Gutiérrez/Europa Press).

Este es el número ideal

“No es tu imaginación ni

Dan Buettner, experto en longevidad,

Cuánto cuesta un gramo de

Los agricultores deberán adaptar sus
El fiscal general renuncia tras

Sorteo 5 de la Triplex

Así quedó Fernando Alonso y

