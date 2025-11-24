España

Detectan más productos de azúcar de coco con sulfitos no declarados

Este aviso recomienda a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Estos son los productos señalados
Estos son los productos señalados por la alerta sanitaria (AESAN)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta sanitaria tras detectar la presencia de sulfitos no declarados en más productos de azúcar de coco.

De acuerdo con la alerta con número de referencia ES2025/627, se trata del lote L250290 del producto “Azúcar de coco Bio”, de la marca Eco Wassi.

Como medida de precaución, se recomienda no consumir este producto a aquellas personas con intolerancia a los sulfitos, para el resto de la población su consumo no significa ningún riesgo,

Esta es la quinta actualización que hace la AESAN sobre la presencia de sulfitos no declarados en endulzantes. La primeras dos fueron emitidas el 27 y 31 de octubre, mientras que las últimas dos el pasado 4 y 13 de noviembre.

Este endulzante se agrega a la amplia lista señalada por la agencia debido a la presencia de alérgeno no declarado. Hasta la fecha son ocho productos de siete marcas diferentes en las que se detectó este problema: Eco Wassi, Azucarera, Dreamfoods, Planeta huerto, Bizilur, Gumendi, La Salmantina.

Las autoridades de la Comunidad Valenciana fueron las que informaron sobre el alérgeno no declarado. Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas.

Lista de todos los productos que forman parte de la alerta

Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural

  • Marca: Azucarera
  • Aspecto del producto: Bolsa de plástico
  • Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.
  • Peso de unidad: 300 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto señalado por la alerta sanitaria (AESAN)

Nombre del producto: Azucar de coco Bio 400 g

  • Marca: Dreamfoods
  • Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
  • Peso de unidad: 400 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco

  • Marca: Dreamfoods
  • Aspecto del producto: Envasado
  • Número de lotes: 130152024-06, 130152024-11,  130252024-18,  3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
  • Peso de unidad: 1 Kg y 400 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto señalado por la alerta sanitaria (AESAN)

Nombre del producto: Azucar de coco

  • Marca: Planeta huerto
  • Número de lotes: 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026; 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027; 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
  • Peso de unidad: 1 Kg y 500 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco 1 Kg

  • Marca: Bizilur
  • Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
  • Peso de unidad: 1 Kg
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

  • Marca: Eco Wassi
  • Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290
  • Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g
  • Temperatura: Ambiente
Así se ve el producto
Así se ve el producto señalado por la alerta sanitaria (AESAN)

Nombre del producto: Azucar de coco Bio

  • Marca: Gumendi
  • Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.
  • Peso de unidad: 300 g
  • Temperatura: Ambiente

Nombre del producto: Ecologico, Azucar de coco en bolsa de 1 kg

  • Marca:  La Salmantina
  • Número de lote: H495
  • Fecha de consumo preferente: 31/04/2027
  • Peso de unidad: 1 kg
  • Temperatura: Ambiente

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Así se ve el producto
Así se ve el producto señalado por la alerta sanitaria (AESAN)

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado hallado por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

