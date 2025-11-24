España

Javier Calvo se pronuncia sobre su ruptura con Ambrossi y los rumores de romance con Guitarricadelafuente: “Es mi hermano, somos familia”

A su vuelta de México, el director ha revelado cómo se encuentra y ha aclarado su vínculo con el cantante de Benicasim

Guardar
Javier Calvo y Guitarricadelafuente. (Fotos:
Javier Calvo y Guitarricadelafuente. (Fotos: Europa Press)

Javier Calvo ha disfrutado de unos días de desconexión y diversión entre amigos en México y, a su vuelta a Madrid, el director se ha pronunciado sobre su ruptura con Javier Ambrossi y los rumores de romance con el cantante Guitarricadelafuente, quien participa en el último proyecto audiovisual de Los Javis, el largometraje La bola negra.

Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a su amiga Yenesi, Calvo ha explicado a la prensa que el vínculo con Ambrossi sigue siendo sólido: “Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía”, ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Además, ha confirmado que la amistad y el contacto entre ambos continúan: “Sí, cien por cien. Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo”. Sobre su estado anímico tras la ruptura, ha añadido: “Estoy bien, estoy bien. Todo lleva su tiempo, su proceso”.

Javier Calvo y Yenesi a
Javier Calvo y Yenesi a su llegada al aeropuerto. (Europa Press)

En cuanto a su disposición sentimental en esta nueva etapa, Calvo ha manifestado su actitud abierta ante el futuro: “Siempre hay que estar abierto al amor. Siempre”, ha declarado, dejando claro que está dispuesto a volver a enamorarse.

Su vínculo con Guitarricadelafuente

Respecto a los rumores que le vinculan sentimentalmente con Guitarricadelafuente, cuyo nombre real es Álvaro, Calvo ha querido aclarar la naturaleza de su relación con el artista. “Pero si llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia. Es mi hermano. Es una de las personas más importantes de mi año. Hemos vivido una experiencia increíble juntos. Hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca”, ha explicado el director, subrayando que su vínculo es estrictamente de amistad y profesionalidad.

Al ser preguntado por las especulaciones que le relacionan con el artista El Bugg, Calvo ha optado por zanjar el asunto de forma tajante: “Mira ya. Ciao”, ha respondido, aprovechando la ocasión para desmentir las informaciones sobre la supuesta venta de la vivienda que compartía con Ambrossi: “Fíjate, esa noticia es mentira. No se ha puesto a la venta todavía”.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

Las palabras de Javier Ambrossi

El otro protagonista de la que ha sido una de las rupturas del año, Javier Ambrossi, también se ha pronunciado recientemente sobre esta separación.

Al ser abordado por la prensa, Ambrossi se ha expresado en la misma línea que su ya expareja, dejando claro que el estrecho vínculo entre ambos no se ha roto con el fin de su relación: “Tenemos miles de proyectos juntos. Somos superamigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y va a seguir siendo”, ha aseverado.

En sus declaraciones, el creador aseguraba que “todo está perfecto” tras la sonada separación, mostrando una visión optimista ante este cambio vital por el que ambos inician nuevos caminos separados, pero sin perder el contacto: “La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también”, sentenció.

Temas Relacionados

Javier CalvoGuitarricadelafuenteJavier AmbrossiLos JavisRupturasFamosos EspañaParejas FamosasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las empresas españolas, en racha: su facturación se dispara un 6,5% en septiembre y suma cinco meses al alza

El sector que más facturó fue el del comercio con un aumento del 9,4%, seguido por el de servicios, con un 5,5%, y la industria, con el 4,3%

Las empresas españolas, en racha:

José Abellán, cardiólogo: “El hipertenso que está controlado debe hacer ejercicios de fuerza”

El doctor Abellán reflexiona en una entrevista con Isabel Viña sobre los mitos acerca de la salud cardiovascular, los infartos y sobre la hipertensión

José Abellán, cardiólogo: “El hipertenso

“Tú me engañaste, ahora que se diviertan otros”: así es la campaña del Ayuntamiento de Zamora para concienciar de la violencia machista

Unas palabras impresas en un papel acompañado de una imagen de un sofá y de un código QR en la que se encontraba un supuesto vídeo de carácter implícito.

“Tú me engañaste, ahora que

Las mejores canciones para escuchar en Apple España en cualquier momento y lugar

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Las mejores canciones para escuchar

La actriz Ester Expósito narra el horror de la violencia vicaria en la campaña del Gobierno por el 25N

La iniciativa, lanzada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pone el foco en una violencia que desde 2013 se ha cobrado la vida de 38 menores en España

La actriz Ester Expósito narra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Deniegan la incapacidad permanente a

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Aliança Catalana y Junts empatarían en las elecciones autonómicas, según el CIS catalán

El fiscal general renuncia tras la sentencia del Supremo: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”

ECONOMÍA

Precio de la luz 25

Precio de la luz 25 de noviembre: tarifa máxima supera los 100 euros y la mínima estará en 0 euros

España se engancha a lo usado: el 70% de ciudadanos compra productos de segunda mano y el 40% piensa regalar uno esta Navidad

La Seguridad Social modifica el complemento por hijo: hombres y mujeres deberán cumplir los mismos requisitos

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 24 noviembre

Telefónica anuncia un ERE de más de 5.000 empleados en varias de sus compañías clave de España

DEPORTES

Lewis Hamilton está deseando cerrar

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis