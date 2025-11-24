Javier Calvo se pronuncia sobre su ruptura con Ambrossi y los rumores de romance con Guitarricadelafuente: “Es mi hermano, somos familia”

Javier Calvo y Guitarricadelafuente. (Fotos: Europa Press)

Javier Calvo ha disfrutado de unos días de desconexión y diversión entre amigos en México y, a su vuelta a Madrid, el director se ha pronunciado sobre su ruptura con Javier Ambrossi y los rumores de romance con el cantante Guitarricadelafuente, quien participa en el último proyecto audiovisual de Los Javis, el largometraje La bola negra.

Al llegar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a su amiga Yenesi, Calvo ha explicado a la prensa que el vínculo con Ambrossi sigue siendo sólido: “Hombre, somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía”, ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Además, ha confirmado que la amistad y el contacto entre ambos continúan: “Sí, cien por cien. Somos amigos, somos un grupo de amigos y lo vamos a seguir siendo”. Sobre su estado anímico tras la ruptura, ha añadido: “Estoy bien, estoy bien. Todo lleva su tiempo, su proceso”.

Javier Calvo y Yenesi a su llegada al aeropuerto. (Europa Press)

En cuanto a su disposición sentimental en esta nueva etapa, Calvo ha manifestado su actitud abierta ante el futuro: “Siempre hay que estar abierto al amor. Siempre”, ha declarado, dejando claro que está dispuesto a volver a enamorarse.

Su vínculo con Guitarricadelafuente

Respecto a los rumores que le vinculan sentimentalmente con Guitarricadelafuente, cuyo nombre real es Álvaro, Calvo ha querido aclarar la naturaleza de su relación con el artista. “Pero si llevo no sé cuántos meses rodando con Álvaro. Es una de las personas más increíbles que conozco. Su novio es increíble. Somos amiguísimos, somos hermanos, somos familia. Es mi hermano. Es una de las personas más importantes de mi año. Hemos vivido una experiencia increíble juntos. Hemos rodado la película más bonita que hemos rodado nunca”, ha explicado el director, subrayando que su vínculo es estrictamente de amistad y profesionalidad.

Al ser preguntado por las especulaciones que le relacionan con el artista El Bugg, Calvo ha optado por zanjar el asunto de forma tajante: “Mira ya. Ciao”, ha respondido, aprovechando la ocasión para desmentir las informaciones sobre la supuesta venta de la vivienda que compartía con Ambrossi: “Fíjate, esa noticia es mentira. No se ha puesto a la venta todavía”.

Las palabras de Javier Ambrossi

El otro protagonista de la que ha sido una de las rupturas del año, Javier Ambrossi, también se ha pronunciado recientemente sobre esta separación.

Al ser abordado por la prensa, Ambrossi se ha expresado en la misma línea que su ya expareja, dejando claro que el estrecho vínculo entre ambos no se ha roto con el fin de su relación: “Tenemos miles de proyectos juntos. Somos superamigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y va a seguir siendo”, ha aseverado.

En sus declaraciones, el creador aseguraba que “todo está perfecto” tras la sonada separación, mostrando una visión optimista ante este cambio vital por el que ambos inician nuevos caminos separados, pero sin perder el contacto: “La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también”, sentenció.