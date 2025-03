Yenesi, la estrella drag de redes sociales que participa en ‘Tu cara me suena 12′: “Planteo presentarme al ‘Benidorm Fest’”

Yenesi, concursante de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Tu cara me suena 12 se estrena la noche del próximo 4 de abril en televisión. Desde entonces, cada viernes nueve personalidades conocidas darán lo mejor de sí en el escenario. Los rostros que tienen el reto de imitar a otros cantantes son Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Melani García, Goyo Jiménez, Esperansa Grasia, Mikel Herzog Jr., y Yenesi, la participante que más llama la atención de esta edición.

Nacida en Avilés, la joven de 24 años es de sobra conocida en el mundo digital. Y es que su nombre comenzó a popularizarse en las redes sociales, concretamente en Instagram y TikTok, donde compartía diferentes vídeos con los que demostraba sus dotes de canto, interpretación e imitación—tres premisas fundamentales para el espacio de Antena 3—. Su nombre empezó a resonar con fuerza, sobre todo a raíz de su inolvidable frase: “Unas patatas tres salsas, de repente”, expresión que emplea en uno de sus vídeos virales.

Su naturalidad y comicidad llevaron a la actriz de Mariliendre a convertirse en una estrella drag de las redes. Después de estar presente en podcasts, photocalls, proyectos musicales y demás colaboraciones, la joven se embarca en una nueva aventura de la mano de Antena 3. “Es raro, porque yo soy muy nicho, muy paralelo a los gays y para el colectivo LGTBI+. Entonces, salir de ahí es lo que me impresiona más. Participar en Tu cara me suena 12 es a nivel nacional, entonces es un público mucho más amplio y es lo que me está impactando ahora”, explica la también cantante en una entrevista para diferentes medios, entre ellos Infobae España.

Yenesi aún se encuentra asimilando el rumbo que ha tomado su vida en los últimos tres años. Y es que fue en 2022 cuando ella empezó a viralizarse por Twitter, ahora X, donde compartía vídeos de maquillaje. Sin pretenderlo ni esperarlo, su nombre comenzó a formar parte de la esfera mediática. De hecho, actualmente, cuenta con una extensa comunidad de seguidores, pues su cuenta de Instagram acumula casi 95. seguidores.

“Yo encantada de que si puedo estar abriendo las puertas de la comunidad LGTB, que vengan más proyectos profesionales”, detalla sobre su participación en el concurso de talentos. “No nos dan muchas oportunidades y a mí que me la han dado, voy a aprovecharla. Voy a actuar con la mayor naturalidad del mundo porque al final es por lo que se lucha y lo que estamos buscando: una inclusión de todos en la vida y en la sociedad”.

“Lo que peor llevo son las votaciones”

La actriz asegura a los medios que no se esperaba formar parte de este formato. De hecho, todo fue gracias al “Festival de Vitoria”, donde le preguntaron si le gustaría estar presente en el elenco de esta edición. “En este programa soy algo así como Karlos Arguiñano cuando se le quema toda la comida”, afirma al ser preguntada por sus dotes en la imitación y el canto.

“Lo que peor llevo son las valoraciones, los puntos. Yo me exijo mucho y luego veo los que han quedado por encima de mí y digo ‘Jo, es que es verdad que lo han hecho mejor que yo’. Tengo esa presión de no querer defraudar ni tampoco defraudarme a mí. Y eso es lo que me frustra un poco”, se sincera, agregando que “igual es un trauma del colegio porque nunca he sido buena estudiante”.

Además de destacar su buena relación con Bertín Osborne, también habla de sus proyectos futuros: Yenesi no descarta la posibilidad de convertirse en representante de España en Eurovisión. “Yo he pensado alguna vez presentarme al Benidorm Fest. Igual me lo planteo en un par de años, dos o tres“, admite.