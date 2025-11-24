Avance semanal de ‘La Promesa’: una boda forzada, decisiones límite y tensiones que estallan en palacio

La venganza más esperada llega a la serie de La 1, en la que uno de sus personajes busca encontrar una verdad muy dolorosa

El plan de Leocadia para impedir el matrimonio de su hija con Lorenzo se ha derrumbado de la peor forma posible. El capitán de La Mata, siempre un paso por delante, ha frustrado su maniobra anunciando públicamente su compromiso con Ángela, obligándola a aceptar un futuro que no desea.

Pero no es el único enlace que sacude el palacio: Samuel, decidido a dejarlo todo por María Fernández, se declara dispuesto a casarse con ella y asumir la paternidad de su hijo. Con estas tensiones estallando al mismo tiempo, La Promesa inicia una semana llena de emociones, tensiones y secretos que comienzan a salir a la luz.

Lunes 24 de noviembre – Capítulo 722

'La Promesa': Avance semanal del 24 al 28 de noviembre. (RTVE)

Manuel, decidido a descubrir la implicación real de Lisandro en la empresa de don Luis, presiona a Enora, pero ella niega saber nada y se aleja dolida. Ni Toño ni Manuel saben aún si creerla. Mientras tanto, en cocinas, Simona y Candela intentan sin éxito reconciliar a la joven con Toño.

Martina se prepara para viajar a Sevilla, pero antes de partir descubre que los bebés tienen fiebre. En paralelo, Pía cuestiona duramente la decisión de Samuel de abandonar los hábitos por María Fernández, sembrando dudas en ambos.

La tensión sube cuando Lorenzo ve publicado el anuncio de su compromiso con Ángela. La joven, sin apoyos y con Beltrán fuera de juego, se ve atrapada. Humillado por el capitán, Curro llega a un extremo peligroso: decide vengarse y la forma en que planea hacerlo puede cambiarlo todo.

Martes 25 de noviembre – Capítulo 723

Martina retrasa su viaje para cuidar de los bebés, cuya salud aún preocupa. Enora sigue sin revelar nada sobre Lisandro, y Manuel continúa sin respuestas claras.

El futuro de María Fernández y Samuel se tambalea: la conversación con Pía ha dejado huella. Mientras tanto, en cocinas, Madame Cocotte demuestra estar lejos de fracasar: su fama no deja de crecer.

Pero la sombra más inquietante cae sobre el palacio: el capitán Lorenzo ha desaparecido y nadie imagina que Curro lo tiene retenido en la habitación secreta. La venganza que tanto tiempo ha contenido acaba de empezar.

Miércoles 26 de noviembre – Capítulo 724

Curro, desbordado por años de dolor, decide forzar la verdad: acusa a Lorenzo del asesinato de Jana, del sufrimiento que llevó a su madre Eugenia al suicidio y de manipular a Ángela solo para dañarlo.

Armado con una pistola, exige que el capitán confiese. Lorenzo, astuto, intenta manipularlo recordándole su infancia y el vínculo que alguna vez compartieron. Y aunque sus palabras tambalean por un instante a Curro, el joven recupera la determinación: hará justicia cueste lo que cueste.

Jueves 27 de noviembre – Capítulo 725

La familia Luján ignora completamente lo que sucede bajo sus pies. En el hangar, Enora propone a Manuel investigar juntos el origen de los vínculos entre don Luis y Lisandro, pero él acepta solo si Toño participa. En paralelo, los bebés siguen con molestias por la dentición, lo que vuelve a acercar a Martina y Adriano.

Con Jacobo, sin embargo, la tensión continúa. Martina propone hablar de su futuro cuando todo esté más tranquilo. En cocinas, la decisión de los señores de pedir una receta de Madame Cocotte desata el caos. Y mientras tanto, María Fernández toma una resolución clave: hablará con el padre del bebé que espera.

Viernes 28 de noviembre – Capítulo 726

Lope y Vera no consiguen que la Guardia Civil tome en serio la denuncia del robo de las recetas. María Fernández confirma a Pía que ha frenado la propuesta de Samuel, lo que deja al exnovicio desconcertado.

Enora y Toño comienzan a investigar la misteriosa conexión entre Lisandro y don Luis, pero la joven rompe el acuerdo y actúa por su cuenta, provocando la ira de Toño.

Con los bebés ya recuperados, Jacobo decide que es momento de saber la verdad: pregunta directamente a Martina si aún se quieren como antes o si su relación ha llegado a su fin.