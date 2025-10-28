‘La Promesa’, ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’ cambian de hora: así quedarán las tardes de La 1

Escena de la serie 'La Promesa'.(RTVE)

RTVE ha anunciado modificaciones puntuales en la programación de La 1 durante esta semana. Los ajustes afectarán a tres de sus espacios más vistos: las series diarias La Promesa y Valle Salvaje, y el magazine Malas lenguas, presentado por Jesús Cintorra, y el espacio verde Aquí la tierra. El motivo no es otro que dos eventos especiales: el partido de la Liga de Naciones femenina entre España y Suecia, y el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia.

Martes 28: fútbol en directo

La cadena pública emitirá el partido de vuelta de las semifinales de la Women’s Nations League, que enfrentará a España y Suecia a partir de las 19:00 horas, con una previa desde las 18:40. Por ese motivo, La Promesa, el tramo de Malas lenguas, y el espacio Aquí la tierra, de Jacob Petrus, no se emitirán ese día.

RTVE ha optado por alargar 15 minutos el magacín Directo al grano, como ya ocurrió con la cobertura de los Premios Princesa de Asturias. Además, Valle Salvaje comenzará 15 minutos más tarde de su horario habitual.

La tarde de La 1 para este martes 28 queda así:

15:55 a 17:50: Directo al grano

17:50 a 18:40: Valle Salvaje

18:40 a 21:00: España - Suecia (Women’s Nations League)

21:00 a 21:40: Telediario 2

Miércoles 29: especial por la DANA

El miércoles, RTVE dedicará la tarde al primer aniversario de la DANA de Valencia, con la emisión en directo del Funeral de Estado por las víctimas, desde el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El especial estará presentado por Pepa Bueno y Mauro Belenger, director del Centro Territorial de RTVE en la Comunidad Valenciana.

Un hombre durante las labores de limpieza de los desperfectos ocasionados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia. (Diego Radamés / Europa Press)

Ese mismo miércoles, día del aniversario, al frente del Telediario 1, Alejandra Herranz regresará a Picanya para reencontrarse con los vecinos que sufrieron la catástrofe. La investigación judicial, las protestas ciudadanas convocadas para ese día o la crónica política se abordarán también en el Telediario 2, con Pepa Bueno en la zona afectada y con la mirada puesta en el presente y el futuro de esos municipios.

En esta jornada, Directo al grano mantendrá su horario acostumbrado y emitirá el documental “37 minutos a oscuras”, una investigación sobre lo ocurrido en Valencia entre las 18:57 y las 19:34 del 29 de octubre de 2024, periodo en el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, permaneció ilocalizable.

El evento provocará que Valle Salvaje y La Promesa vuelvan a quedar fuera de emisión. Después, Malas lenguas regresará a las 19:40, seguido por Aquí la tierra, que volverá a preceder al Telediario 2.

La parrilla de La 1 para el miércoles 29 será la siguiente:

15:55 a 17:35: Directo al grano

17:35 a 19:00: Especial informativo: Funeral de Estado

19:40 a 20:30: Malas lenguas

20:30 a 21:00: Aquí la Tierra

21:00 a 21:40: Telediario 2

Estos ajustes son habituales en la programación de RTVE cuando coinciden grandes acontecimientos de interés público, ya sean deportivos o institucionales. La cadena suele priorizar las retransmisiones en directo de eventos nacionales, adaptando sus espacios usuales para mantener la cobertura informativa y cumplir con su función de servicio público. En este caso, tanto la Liga de Naciones femenina como el homenaje a las víctimas de la DANA tendrán un seguimiento especial en televisión y en RTVE Play.