Avance de ‘La Promesa’ del 17 al 21 noviembre: un impostor descubierto, una boda frustrada y un ascenso inesperado

La ficción de TVE sigue acumulando momentos llenos de tensión, pues sus personajes protagonizan nuevos giros a lo largo de esta semana

La Promesa: Avance semanal del
La Promesa: Avance semanal del 17 al 21 de noviembre. (RTVE)

La serie diaria de La 1 se prepara para una de sus semanas más intensas. Entre nombramientos inesperados, planes de boda clandestinos y secretos al borde de estallar, La Promesa emitirá del 17 al 21 de noviembre los capítulos 717 al 721, donde los conflictos alcanzarán nuevos niveles. Teresa se enfrenta a un futuro que podría cambiarle la vida, mientras Ángela y Curro luchan contra el destino… Y contra Lorenzo.

Capítulo 717 – Lunes 17 de noviembre

Martina intenta convencer a Adriano para asistir a la fiesta del duque de Carvajal, pero él se niega. Finalmente, Alonso decide que Jacobo acompañe a la familia. El joven, decidido, revela a Adriano la verdad que ha descubierto sobre las cartas de Catalina.

Mientras tanto, Curro le confiesa a Ángela que Leocadia pretende expulsarlo de La Promesa tras la boda secreta. En las cocinas, Simona, Candela y Lope buscan al ladrón de recetas sin éxito, aunque Lope propone un plan para desenmascarar a Madame Cocotte.

Avance semanal de 'La Promesa'
Avance semanal de 'La Promesa' del 17 al 21 de noviembre. (RTVE)

El anuncio de Cristóbal proponiendo a Teresa como nueva ama de llaves sacude el palacio: todos lo celebran… excepto Petra. El ambiente se tensa aún más cuando una carta de Pedro Farré provoca un nuevo choque entre Enora y Manuel.

Capítulo 718 – Martes 18 de noviembre

Adriano descubre que Martina falsificó las cartas de Catalina para consolarlo. La discusión que mantienen los aleja aún más. Jacobo y Alonso también reprenden a Martina, quien vuelve a enfrentarse con su prometido.

Ángela y Curro sufren en silencio mientras avanzan los preparativos de la boda secreta con Beltrán. Leocadia y Jacobo ultiman los detalles del enlace.

En el hangar, Manuel, Enora y Toño detectan fallos graves en las piezas fabricadas por don Luis. Aunque Alonso propone romper el acuerdo, Manuel decide darle una última oportunidad al proveedor. En las cocinas, un mareo de María Fernández prende las alarmas, mientras Petra no acepta haber perdido su puesto ante Teresa. El plan para descubrir al impostor de Madame Cocotte continúa.

Manuel, Toño y Enora descubren
Manuel, Toño y Enora descubren fallos en las piezas en 'La Promesa'. (RTVE)

Capítulo 719 – Miércoles 19 de noviembre

Ángela se despide de Curro “para siempre”, pero él se muestra sorprendentemente frío. Lope y las cocineras tienden una trampa a Madame Cocotte, que no cae en ella, aunque él asegura tener un plan adicional.

La relación entre Martina y Adriano sigue deteriorándose. Don Luis sorprende al equipo del hangar enviando una pieza rectificada en tiempo récord. María Fernández, por su parte, confiesa a Samuel sus planes de futuro como madre soltera.

La familia Luján asiste a la fiesta de Lisandro, donde Ángela y Leocadia buscan el momento oportuno para escapar y celebrar la boda secreta. Pero todo salta por los aires cuando Lorenzo aparece inesperadamente. ¿Conseguirán casarse?

Capítulo 720 – Jueves 20 de noviembre

La llegada de Lorenzo a la fiesta arruina el plan de Ángela y Beltrán para casarse esa noche. Pero el capitán aún guarda una exigencia inesperada para Leocadia.

Alonso revela a Manuel que el duque de Carvajal y Cifuentes es el socio mayoritario de la empresa de don Luis, complicando aún más la situación en el hangar. Martina y Leocadia discuten por las cartas falsificadas y Martina amenaza con marcharse de La Promesa.

Petra continúa torpedeando a Teresa en su nuevo puesto. Samuel propone a María Fernández casarse y asumir la paternidad del bebé. Y en las cocinas… por fin se descubre la identidad de quien se hacía pasar por Madame Cocotte. Mientras tanto, Curro pierde la paciencia y acaba propinándole un puñetazo a Lorenzo.

Capítulo 721 – Viernes 21 de noviembre

Ángela evita que Lorenzo responda al golpe de Curro, pero las consecuencias no tardarán en llegar. Martina anuncia que se marchará unos días a Sevilla, pese a los intentos de Alonso y Jacobo por retenerla.

La Promesa: Martina anuncia su
La Promesa: Martina anuncia su intención de marcharse por unos días. (TVE)

Las cocineras celebran el éxito de su última receta arruinada, aunque Vera insiste en que Lope debe actuar seriamente contra el ladrón. Enora se siente presionada por todos, mientras Manuel la enfrenta para saber si conocía que Lisandro era el propietario de la empresa de don Luis.

Teresa, ya como ama de llaves, se siente dividida entre las órdenes contradictorias de Pía y Cristóbal. Y con la boda secreta frustrada, Leocadia se ve obligada a tomar una decisión drástica que podría cambiar el futuro de Ángela para siempre.

