‘La Promesa’, del 29 de septiembre al 3 de octubre: secretos, traiciones y un plan de fuga a punto de estallar

Escena de la serie 'La Promesa'. (RTVE)

Una semana más, La Promesa mantiene en vilo a su audiencia con giros inesperados, secretos a voces y decisiones que cambiarán el rumbo de varios personajes. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, los capítulos 685 al 689 llegan cargados de emoción y conflicto. Catalina ya no está, pero su ausencia lo revuelve todo; mientras tanto, Curro y Ángela lo arriesgan todo por un futuro juntos.

Capítulo 685 – Lunes 29 de septiembre

Tras la inesperada marcha de Catalina, en el palacio reina un silencio tenso. Adriano, completamente abatido, intenta recomponerse, pero no es el único que sufre. Martina está decidida a averiguar qué llevó a su prima a irse tan repentinamente, y no se rendirá fácilmente.

Una carta del barón de Valladares siembra nuevas dudas en el ambiente. Manuel sigue desconfiando de Enora, aunque aún no tiene pruebas claras de sus intenciones. Mientras tanto, Petra empieza a levantar sospechas por su comportamiento: apenas come y su salud comienza a preocupar a los demás.

Cristóbal comete un error importante y el marqués no tarda en corregirlo con firmeza. En paralelo, Curro se ve obligado a humillarse ante Lorenzo por el bien de Ángela. La joven, por su parte, queda totalmente desarmada tras una dura conversación con su madre, Leocadia, quien insiste en un matrimonio que ella no desea.

Capítulo 686 – Martes 30 de septiembre

La tensión crece. Ángela teme que Lorenzo descubra su plan de fuga con Curro y tome represalias. El riesgo es enorme, pero la pareja está decidida a escapar. Mientras tanto, Leocadia justifica ante Alonso su decisión de tomar el control de las tierras, aunque no logra convencer al marqués.

Enora sigue levantando sospechas. Aunque Toño y Manuel no han notado nada, la joven roba otro plano de diseño y cada vez resulta más evidente que oculta algo. Adriano, consumido por la tristeza, se muestra más apagado que nunca. Martina, al verlo así, pide ayuda a Jacobo para realizar una gestión con el Patronato.

En otro frente, Vera se reencuentra con Federico, pese a los esfuerzos de Lope por evitarlo. El joven le revela que no cree que deba regresar con su familia. Mientras, Ricardo se muestra arrepentido por la marcha de Pía y todos confían en que Alonso pueda hacerla volver. Cristóbal, dolido por sentirse desautorizado, recurre a Leocadia en busca de apoyo.

Capítulo 687 – Miércoles 1 de octubre

El regreso de Pía se complica cada vez más. Leocadia intenta evitar que Alonso intervenga, mientras que Adriano sorprende a todos con una decisión inesperada que pone al marqués contra las cuerdas.

Petra sigue sin mejorar y ni los cuidados de María Fernández parecen servir. Curro y Ángela siguen aferrándose a la esperanza, aunque la situación es cada vez más insostenible. Leocadia, decepcionada con su hija, reacciona con dureza cuando Ángela intenta limar asperezas. Las consecuencias de este desencuentro podrían ser definitivas.

Capítulo 688 – Jueves 2 de octubre

Adriano plantea marcharse definitivamente de La Promesa con sus hijos, una posibilidad que inquieta a todos. Manuel, en un intento de reconciliación con Toño, le promete dejar de investigar a Enora, aunque las dudas persisten.

El estado de Petra empeora visiblemente, y Federico, tras aceptar la verdad sobre su padre, se alía con Lope para proteger a Vera de un posible regreso forzado. Mientras tanto, el servicio se levanta contra Cristóbal y sus estrictas normas. Ricardo, desesperado, intenta sin éxito que Pía vuelva.

Curro y Ángela, acorralados por el chantaje emocional de Leocadia, ven cómo su plan de fuga peligra. Curro decide sacrificarlo todo: propone marcharse él solo, con tal de que su amada no sea obligada a casarse con Lorenzo.

Capítulo 689 – Viernes 3 de octubre

Martina realiza un último intento por convencer a Adriano de que no se marche, mientras la salud de Petra da un giro alarmante. Nadie logra encontrarla y el temor de que algo terrible haya ocurrido empieza a recorrer los pasillos de La Promesa.

En paralelo, Vera se enfrenta a la dolorosa certeza de que no podrá regresar a casa. Lope y Federico hacen todo lo posible por protegerla, aunque eso implique cerrarle puertas que ella aún no está lista para dejar atrás.

Ricardo comprueba con angustia que el regreso de Pía ya no está en sus manos. Y en un giro desesperado, Curro entiende que solo queda una opción si quiere evitar el matrimonio de Ángela con Lorenzo... ¿Estará dispuesto a llegar hasta el final?