España

Todos los detalles de la XXII Semana Internacional de la Arquitectura en Madrid

La capital ha albergado durante once días una gran cantidad de actividades e invitados de lujo

Por Antonio Duro

Guardar
Vista del Palacio de Cristal
Vista del Palacio de Cristal en el parque del Retiro de Madrid, que entran en la lista de Patrimonio Mundial. (EFE/Fernando Villar)

Desde el 3 hasta el 13 de octubre la capital ha vivido una intensa confluencia de arquitectura, diseño y patrimonio con motivo de la XXII Semana Internacional de la Arquitectura. Organizada por la Fundación Arquitectura COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y el Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Embajada de Portugal, esta edición ha puesto el foco en el diálogo ibérico, la sostenibilidad y el legado arquitectónico de la ciudad.

Portugal fue el país invitado y su arquitectura estuvo presente en numerosas exposiciones y conferencias. Figuras como Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto de Moura y Nuno Portas encabezaron las actividades mientras que en Madrid se rindió homenaje al arquitecto local Luis Gutiérrez Soto en el marco del 125 aniversario de su nacimiento.

El alcalde José Luis Martínez‑Almeida inauguró oficialmente el evento el día 3, durante un acto que contó con la presencia de representantes municipales de Vivienda y Obras Públicas. En su discurso, subrayó la vocación de ciudad como “lienzo vivo” y la importancia de acercar la arquitectura al ciudadano.

Programación y visitas abiertas

La programación incluyó más de 320 actividades entre exposiciones, talleres, itinerarios urbanos, debates y recorridos guiados. En total, se abrieron gratuitamente al público 60 edificios emblemáticos, algunos por primera vez, como el Palacio de Goyeneche y el Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio, ambos vinculados a la obra de Gutiérrez Soto. Las inscripciones para las actividades comenzaron el 23 de septiembre, con 274 pases gratuitos para visitas y recorridos, a través de la web oficial y en la sede del COAM.

Uno de los pueblos más bonitos de Madrid: arquitectura negra y espectaculares rutas de senderismo

Además, se instalaron 40 itinerarios urbanos guiados que recorrieron barrios históricos, parques y zonas de interés temático, bajo nombres como “Madrid de cine”, rutas por arquitectura hospitalaria o por la burguesa del Barrio Salamanca. Entre las exposiciones destacadas, se incluyó una muestra centrada en el dibujo en obra de Siza, así como una exposición urbana dedicada a Gutiérrez Soto en el Parque de El Retiro.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) participó activamente: ofreció visitas guiadas a dos promociones de vivienda pública destacadas. El 8 de octubre se presentó “Cañaveral 5″ (Vicálvaro), y el 9 de octubre la promoción “Iberia Loreto 1”, construida con sistemas industrializados de madera, mostrando los avances hacia modelos más sostenibles.

Un legado para el público y los profesionales

Durante la semana, profesionales, estudiantes y ciudadanos han tenido la oportunidad de acercarse a la arquitectura de su ciudad. La apertura de espacios normalmente inaccesibles y la oferta gratuita han reforzado el carácter público y participativo del programa.

Imagen de la Puerta de
Imagen de la Puerta de Alcalá, en Madrid. (Adobe Stock)

Para el decano del COAM, Sigfrido Herráez: “esta Semana consolida un puente entre la arquitectura profesional y la ciudadanía”, objetivo que simultáneamente permite “poner en valor el patrimonio urbano y fomentar nuevas ideas para los retos del futuro”.

En su clausura, el evento reafirmó su identidad: Madrid no solo como escenario arquitectónico, sino como laboratorio urbano abierto. El enfoque ibérico, la apuesta por la sostenibilidad y el reconocimiento de figuras históricas proyectan promesas de continuidad para futuras ediciones.

Con esta edición, la Semana Internacional de la Arquitectura consolida su posición como cita cultural de referencia en España y ejemplo de cómo la arquitectura puede acercarse al gran público sin perder su rigor y ambición profesional.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridArteComunidad de MadridMuseosEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Emergencias envía mensaje ‘Es-Alert’ a Ibiza y Formentera tras intensificarse las lluvias provocadas por la dana

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

Andalucía y Canarias, las comunidades donde más gente cobra ‘en negro’: sus cifras superan el 17% del PIB español

Según Inspección de Trabajo, el sector donde más empleo irregular se detecta es la hostelería, que alcanzó los 15.045 puestos en 2024

Andalucía y Canarias, las comunidades

Qué ver esta noche en Disney+ España

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Qué ver esta noche en

La historia de la Iglesia de El Palmar de Troya: antipapas ciegos, sacerdotes desnudos en ‘Interviú’ y una hermética catedral única en el mundo

La secta abre al público las puertas de su templo por primera vez este domingo

La historia de la Iglesia

¿Te pueden multar por colgar la bandera de España en tu balcón durante el Día de la Hispanidad? Esto es lo que dice la ley

La Ley de Propiedad Horizontal es la norma que regula las alteraciones en la fachada

¿Te pueden multar por colgar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Emilio Santiago Muiño, científico del

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

Las activistas de la nueva flotilla llegan a Madrid: reivindican el “éxito” de la misión y aseguran haber sido “maltratados”

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

ECONOMÍA

Andalucía y Canarias, las comunidades

Andalucía y Canarias, las comunidades donde más gente cobra ‘en negro’: sus cifras superan el 17% del PIB español

Los permisos para la construcción de nueva vivienda aumentan por quinto año consecutivo pero siguen muy lejos de los 500.000 visados de 2006

Javier Arauz, abogado, denuncia la precariedad de los funcionarios sin puesto fijo: “El 95% de los médicos y sanitarios de urgencias son interinos”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 11 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1