España

Detenido un médico que inyectaba drogas a varias personas en un domicilio de Barcelona

Los agentes interceptaron pequeñas dosis de tusis, ketamina, MDMA y pastillas de éxtasis

Productos incautados en la intervención
Productos incautados en la intervención de los mossos. (Mossos d'Esquadra)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la sanidad pública. El arrestado, médico colegiado, suministraba sustancias estupefacientes a otras personas por medio de vía intravenosa en domicilio de Barcelona.

Según ha informado el cuerpo armado en un comunicado, los hechos se remontan al pasado lunes 17 de noviembre, cuando varios agentes se personaron en un domicilio de la Barceloneta, en Ciutat Vella, y tuvieron que intervenir para auxiliar a una persona intoxicada. El afectado “presentaba un elevado estado de excitación”, han expresado en una nota de prensa, que los agentes atribuyeron al “consumo de sustancias en el domicilio investigado”. Las drogas consumidas le habían provocado una fuerte reacción, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Tusis, ketamina, MDMA y éxtasis

Los investigadores concluyeron que las sustancias habían sido suministradas por un supuesto médico, que estaba colegiado como tal. En su primera intervención, los Mossos d’Esquadra encontraron en el domicilio indicios de la presencia de otras sustancias. Descubrieron que se trataba de un piso con actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas.

Al día siguiente, el martes 18 de noviembre, los agentes entraron en el domicilio, donde intervinieron pequeñas cantidades de tusis, ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis, comprimidos variados y una balanza de precisión, útiles de manipulación y dosificación de sustancias estupefacientes, equipos sanitarios y útiles empleados por inyecciones intravenosas. El supuesto médico ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública.

