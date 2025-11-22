España

Unos arqueólogos cartografían por primera vez los túneles subterráneos de Veio, la ciudad etrusca que fue la gran rival de Roma

Un equipo internacional ha logrado mapear la compleja red hidráulica y ritual, empleando tecnología robótica avanzada y métodos no invasivos

Uno de los túneles. (Ministerio
Uno de los túneles. (Ministerio de Cultura de Italia)

Un equipo internacional de arqueólogos ha cartografiado por primera vez la red de túneles subterráneos de Veio, la antigua ciudad etrusca que fue la primera gran rival de Roma.

Situada a unos 15 kilómetros al norte de la capital italiana, Veio fue una de las principales ciudades etruscas y la primera gran adversaria de la capital italiana en sus primeros siglos. Antes de que Roma consolidase su hegemonía en el Lacio, ya se había convertido en una potencia destacada gracias al control de rutas comerciales, la abundancia de recursos mineros y su posición estratégica junto al río Tíber. Durante casi 100 años, ambas ciudades mantuvieron conflictos intermitentes que culminaron en la célebre guerra de diez años narrada por Tito Livio, y que terminó con la conquista de Veio en el año 396 a.C. tras un largo asedio dirigido por Marco Furio Camilo. La resistencia de Veio frente a Roma no solo se debió a sus murallas, sino también a una red subterránea de túneles, canales y pozos que ahora ha sido completamente cartografiada.

El avance científico y tecnológico ha permitido, por primera vez, la elaboración de una cartografía integral de la red de túneles, canales, cisternas y pozos bajo la antigua ciudad de Veio. Según ha informado el Parque Arqueológico de Veio, la investigación se ha centrado especialmente en el área del Santuario de Portonaccio, uno de los complejos religiosos más relevantes de la antigua Etruria. El sistema subterráneo conecta zonas clave del asentamiento. Entre los elementos más destacados figura la gran piscina sagrada situada junto al templo de Apolo, utilizada para rituales de purificación y posteriormente reutilizada en época romana, lo que demuestra la continuidad simbólica del agua como elemento sagrado y funcional.

Tecnología espacial aplicada a la arqueología

El éxito de la cartografía se debe al uso de tecnología de exploración robótica avanzada. El rover Magallanes, un vehículo autónomo equipado con un sistema de suspensión igual al que emplean los de la NASA en Marte, ha sido adaptado para desplazarse por galerías estrechas, húmedas y parcialmente colapsadas. Según ha detallado el Parque Arqueológico de Veio, este sistema ha permitido a los arqueólogos explorar el subsuelo del Santuario de Portonaccio sin necesidad de excavaciones invasivas. El rover transmite imágenes y datos en tiempo real mediante un enlace de radio, lo que facilita el seguimiento constante de las zonas exploradas desde el exterior.

Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes a nivel estatal.

Según ha explicado la arqueóloga Luana Toniolo en la prensa italiana, “hace ya un año que el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia gestiona el área sacra de Portonaccio en Veyes. Inmediatamente pusimos en marcha proyectos de valorización y mejora del Parque, pero, sobre todo, en colaboración con la Universidad La Sapienza, y gracias a la Dirección General de Museos, hemos reiniciado las investigaciones en el área: excavaciones arqueológicas, pero también pesquisas que emplean instrumentos y metodologías completamente innovadoras, como en la importantísima y totalmente inédita cartografía de los cuniculi [la red de túneles] de la ciudad”.

El descubrimiento ha permitido constatar que la ingeniería etrusca era más avanzada de lo que se pensaba. Los túneles de Veio no solo servían para el abastecimiento de agua potable, sino también para fines religiosos y defensivos. En situaciones de asedio, estos pasadizos subterráneos facilitaban el movimiento de tropas, el almacenamiento de recursos y la comunicación entre zonas estratégicas de la ciudad. Massimo Osanna, director general de Museos del Ministerio de Cultura italiano, ha destacado que “la nueva investigación amplía en modo significativo nuestro conocimiento de uno de los sitios más importantes de Etruria”. Los investigadores han señalado que los datos recogidos permitirán generar modelos 3D del subsuelo de Veio, identificar nuevas áreas de interés y asociar las estructuras subterráneas con los restos en superficie.

