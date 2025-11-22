España

Un hombre muere a los 41 años por acumular 9 kilos de heces: llevaba semanas sin ir al baño

La familia ha interpuesto una denuncia al centro que le cuidaba

Guardar
Un hombre muere a los
Un hombre muere a los 41 años por acumular 9 kilos de heces. (AdobeStock)

Durante semanas, quienes trabajaban en el centro de cuidados de Clear Skies Ahead, en Ohio (Estados Unidos) vieron a James Stewart, un hombre de 41 años con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Se comportaba de una manera distinta. Se movía movía más despacio. Estaba apático. Se quejaba de un dolor persistente en la zona abdominal. Algunos empleados comentaban al medio 21News que lo notaban “sin energía” y más de un notó que su estómago parecía “hinchado”, incluso con hematomas visibles.

James llevaba años viviendo así. Le gustaba la música, la natación, los deportes. Su familia confiaba en que el centro controlara sus necesidades diarias: sabían que él tenía un historial de estreñimiento crónico y que tomaba medicación que complicaba aún más su digestión. Por eso esperaban que a cualquier señal de alerta, cualquier aviso, el centro les llamara de inmediato. Pero eso no ocurrió.

A medida que avanzaban los días, James seguía mostrando sus molestias. Varias veces dijo que no podía ir al baño. Pero nadie se imaginaba hasta dónde llegaba el problema. Según la demanda que ha interpuesto la familia, llevaba “un periodo que oscilaba entre varias semanas y un mes” sin defecar.

El centro lo sabía. “Deberían haber estado prestando mucha atención a si James estaba evacuando, y simplemente no lo hicieron”, declaró el abogado de la familia, Matt Mooney. “Lo sabían. Aun así, no le prestaban atención”, añadió. Cada día que pasaba, su abdomen se inflamaba un poco más. Algunos trabajadores percibieron también cambios en su forma de comportarse: estaba abatido, callado. Pese a todo, nadie contactó con su familia ni con un médico.

Únicamente dos empleados le acompañaron en un teleconsulta psiquiátrica el día antes de fatal desenlace. Los síntomas “ni siquiera fueron mencionados”, según consta en la demanda familiar.

James llevaba varias semanas sin
James llevaba varias semanas sin defecar. (Freepik)

La mañana del 15 de noviembre

Esa mañana, un miembro del personal le pidió que intentara ir al baño. James fue, pero no puedo evacuar. No parecía sentirse bien, por lo que volvió a su habitación. Pasaron solo unas horas hasta que alguien entró a comprobar cómo estaba y lo encontró desplomado. No respondía. Su abdomen se veías anormalmente grande, rígido, marcado por un “línea descolorida” que alertó a los servicios de emergencia cuando llegaron. Lo trasladaron al hospital inmediatamente.

Fue allí donde los médicos confirmaron lo que nadie había querido ver. El colon de James estaba completamente bloqueado por heces compactadas que pesaban más de 9 kilogramos. No era solo estreñimiento. Era una obstrucción masiva que había generado una presión interna insoportable.

El informe forense lo explica así: la acumulación extrema había provocado un neumoperitoneo a tensión, una situación en la que el aire escapa a través de pequeñas fisuras del intestino y llena la cavidad abdominal. “Eso generó presión en sus intestinos, lo que empujó el aire a través de las paredes de su intestinos hacia las cavidades de su cuerpo, y eso fue lo que lo mató”, dijo Mooney.

El bar de Madrid, famoso por sus bravas, que ofrece a sus clientes bandejas con tapas gratis.

Una muerte “totalmente evitable”

Para la familia, el golpe fue doble. Perder a James y descubrir que todo podría haberse evitado. “James no debería haber muerto. Si hubiera sido tratado con dignidad, respeto y de acuerdo con su plan de servicio individualizado, esto nunca hubiera sucedido”, insistió el abogado. La demanda, presentada en el condado de Trumbull, afirma que el personal “no hizo nada durante semanas para ayuda a James o evitar su muerte totalmente evitable”. Hasta hoy, ni ni Clear Skies Ahead ni Fairhaven Industries han respondido a las acusaciones.

Temas Relacionados

FamiliaSucesosEstados UnidosJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas para

Lotería Nacional: comprobar los números premiados de este sábado 22 de noviembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Lotería Nacional: comprobar los números

Potaje de garbanzos y espinacas: un plato tradicional y reconfortante para los días fríos

Fácil de hacer y con sabor a casa; la mezcla d legumbres y verduras aporta nutrientes esenciales y un gusto inconfundible

Potaje de garbanzos y espinacas:

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

El Gobierno pide que la Justicia tome medidas y exige la condena del por parte del PP

¿Pueden acabar en un juicio

Juan Nattex, experto en sueño: “Cualquiera que se vaya a la cama después de las 11 de la noche está dañando su salud”

El descanso durante la noche es fundamental, tanto a nivel físico, como para la salud mental. La irregularidad de los horarios puede afectar a varios aspectos de la vida sana

Juan Nattex, experto en sueño:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Pueden acabar en un juicio

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas para

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”