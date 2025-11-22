España

Pedro Sánchez, Meloni, Macron y otros líderes mundiales aprovechan el G20 para abordar el plan de paz de Trump y repiten: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”

“España llega al G20 con una idea clara: en tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder”, ha afirmado el mandatario español

Asimismo, ha adelantado que en la cumbre van a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".

Pero la jornada no ha empezado marcada por estos temas, sino por la guerra. La mañana de este sábado ha estado marcada por la convocatoria de una reunión extraordinaria, impulsada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar el plan de paz propuesto para Ucrania. A este encuentro han sido invitados los principales líderes de la Unión Europea presentes en la cumbre, entre ellos Sánchez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron. También han sido convocados los mandatarios de Dinamarca, Austria, Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Reino Unido, Canadá, Japón y Australia, así como otros países que mantienen una posición similar respecto al conflicto entre Kiev y Moscú, según han informado fuentes comunitarias a Europa Press y la Agencia EFE.

El detonante de esta reunión ha sido el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha exigido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, una respuesta antes del próximo jueves 27 de noviembre sobre la aceptación de un plan de paz diseñado por la Casa Blanca. Este plan, filtrado a medios estadounidenses, contempla la cesión a Rusia de buena parte de la región oriental del Donbás y la reducción sustancial de las capacidades y el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas, limitando su ejército a un máximo de 600.000 efectivos. Además, el acuerdo cerraría de forma definitiva la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha mostrado su conformidad con la propuesta, mientras que Zelenski ha manifestado su preocupación por encontrarse ante la disyuntiva de “perder su dignidad o a un socio clave [refiriéndose a Estados Unidos]”. La Unión Europea, por su parte, ha sido excluida de las negociaciones y ha reclamado que la voz de Ucrania sea tenida en cuenta en cualquier iniciativa que busque poner fin a la guerra. Tanto Costa como Von der Leyen han reiterado este viernes al presidente ucraniano que “no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Apoyo español a Ucrania

La agenda diplomática en torno al conflicto ucraniano se ha intensificado en los márgenes del G20. Además de la reunión de este sábado, está prevista otra cita el lunes en Luanda (Angola), donde los 27 líderes comunitarios participarán en la cumbre Unión Africana-Unión Europea. Costa ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se desplacen a Angola para continuar el debate sobre el futuro de Ucrania.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado este sábado al ministro ucraniano, Andrii Sybiha, el respaldo de España a una paz “justa y duradera”. “España está comprometida con la seguridad de Europa, que es la de nuestros ciudadanos”, ha escrito Albares en la red social X tras informar de su conversación con su homólogo ucraniano, reafirmando un “apoyo firme” para alcanzar una “paz justa y duradera”, según ha recogido EFE.

