De los escenarios a los tribunales: Pepe Tajonar enfrenta cargos por fraudes que salpican a Ricky Martin y otros artistas

El periodista Gil Barrera reportó la detención del representante en CDMX, tras meses de investigación por un supuesto fraude de 40 millones de pesos en Zacatecas

Por Víctor Cisneros

En su corta carrera como representante, Tajonar ha estado involucrado en polémicas legales con Ricky Martin, Mario Bautista y Danna Paola. (Fotos: Instagram)

El nombre de Pepe Tajonar vuelve a resonar en la industria del entretenimiento, pero esta vez no por su pasado como músico ni por su papel como representante de artistas, sino por las acusaciones de fraudes millonarios que lo colocan en el centro de un escándalo judicial que involucra a figuras internacionales como Ricky Martin, Danna Paola y Mario Bautista.

Reportes de su detención

De acuerdo con versiones difundidas por Gil Barrera, director de TVyNovelas, el empresario y productor musical habría sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 4 de octubre y trasladado al Centro Regional de Reinserción Social de Zacatecas.

Sin embargo, al consultar el Registro Nacional de Detenciones, no hay registro oficial de su arresto, y la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco ha confirmado el hecho, lo que ha contribuido a que el caso genere expectación en TikTok y X —antes Twitter.

Gil Barrera, director de TVyNovelas, indicó que el empresario habría sido detenido el 4 de octubre. (@findeband, Instagram / X)

El caso de Ricky Martin

Tajonar, quien durante los años 2000 lideró una banda de rock antes de dedicarse al management, es propietario de Kasst Agency, empresa señalada por presuntos incumplimientos de contrato y desvío de recursos relacionados con la Feria Nacional de Zacatecas 2019 (Fenaza). En dicho evento, se tenía programada la participación de Ricky Martin, quien canceló su presentación tras no recibir el pago acordado.

Según reportes oficiales, el monto del presunto fraude asciende a más de 40 millones de pesos, cifra que habría afectado tanto a patrocinadores como a los artistas contratados. En aquel entonces, el presidente del patronato de la feria, Benjamín “N”, también fue denunciado por fraude al erario público, con pérdidas superiores a los 60 millones de pesos, derivadas de la contratación de espectáculos que nunca se realizaron.

Tajonar es propietario de Kasst Agency, empresa señalada por presuntos incumplimientos de contrato y desvío de recursos relacionados con la Fenaza 2019. (@rickymartin, Instagram)

El titular de la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas, Ernesto González Romo, señaló que las declaraciones de Tajonar —de confirmarse su detención— serían clave para fortalecer los procesos legales contra los involucrados en la organización de la feria. “Lo que buscamos es deslindar responsabilidades y recuperar los recursos públicos desviados”, declaró el funcionario a La Jornada.

Polémicas con Danna Paola y Mario Bautista

Además de este caso, el empresario ha enfrentado conflictos con artistas nacionales, como Danna Paola, durante su gira XT4S1S en 2023, la cual se vio afectada por cancelaciones de último momento debido a fallas logísticas. De igual forma, el cantante Mario Bautista habría enfrentado problemas contractuales por un show en Toluca que nunca se concretó.

Las acusaciones contra Tajonar han generado un debate dentro del medio artístico, donde varios intérpretes han señalado la falta de regulación en la contratación de promotores y representantes. En redes sociales, usuarios recordaron que el empresario ya había sido señalado en 2019 por irregularidades similares, lo que hoy refuerza las sospechas de un patrón de fraude.

Un presente incierto

Mientras tanto, la situación legal del exmúsico sigue siendo incierta. Sin confirmación oficial de su captura, su defensa sostiene que Tajonar aún tiene tiempo para cumplir con los compromisos económicos relacionados con los eventos pendientes.

Tajonar ha enfrentado conflictos con artistas nacionales, como Danna Paola, durante su gira XT4S1S en 2023, la cual se vio afectada por cancelaciones de último momento. (Crédito: IG @figleon)

