España

Si tu perro apoya su cabeza sobre ti, esto es lo que te quiere decir

Más allá de una forma de vincularse con su dueño, este comportamiento parte de una base biológica y social

Guardar
Freepik
Freepik

Muchos dueños de perros han experimentado ese momento entrañable en el que su compañero canino apoya suavemente la cabeza sobre ellos. Aunque a simple vista puede parecer solo un gesto de cariño, este comportamiento tiene raíces profundas en la biología, la emoción y la comunicación social de los perros. Un creador de contenido a través de su cuenta de TikTok “Filosofía Animal”, hace un análisis del comportamiento canino y explica con claridad cómo este gesto encierra significados muy importantes para la relación humano-perro

Tal como señala el experto: “¿Tu perro suele apoyar la cabeza sobre ti? Te cuento la importancia de esta conducta y cómo puede significar mucho más de lo que parece.” Lejos de ser un acto casual, este comportamiento pertenece al conjunto de conductas sociales que los perros utilizan para fortalecer la conexión con sus seres queridos. En palabras del especialista, “Este tipo de gestos se consideran como conductas afiliativas, comportamientos sociales que mantienen la cercanía y refuerzan los vínculos de un grupo.”

Qué son las conductas afiliativas

Estas son las razas de perros más comunes en España

Las conductas afiliativas son fundamentales entre los animales sociales. Son aquellas que promueven la cohesión, reducen tensiones y fortalecen la estabilidad emocional dentro del grupo. En el caso de los perros, que evolucionaron en sociedades cooperativas, el contacto físico ha sido siempre un recurso esencial para comunicar confianza y tranquilidad.

Por eso, cuando un perro apoya la cabeza sobre su tutor, se activa algo mucho más complejo que una simple muestra de cariño. Según explica Filosofía Animal, “El contacto físico no solo comunica afecto, sino que también ayuda a regular las emociones y el bienestar de un perro.”

Esta regulación emocional tiene una base fisiológica muy clara. Numerosos estudios en conducta animal y neurobiología han demostrado que el contacto afectivo entre perros y humanos estimula la liberación de hormonas relacionadas con el bienestar. Tal como señala el experto, “Diversos estudios muestran que durante estos momentos, en el cuerpo del perro y también en el nuestro, se liberan ciertas hormonas como la oxitocina y las endorfinas, que reducen el estrés, promueven la calma y refuerzan el vínculo.”

La necesidad de un lugar seguro

Freepik
Freepik

No es sorprendente entonces que el perro pueda buscar este tipo de acercamiento en momentos de incertidumbre, ansiedad o simplemente para reforzar la sensación de seguridad. De hecho, Filosofía Animal destaca que “Si tu perro lo hace contigo, muy probablemente te sienta como su referente emocional y su lugar seguro”.

Aunque muchas personas interpretan este gesto como un pedido de atención o de caricias, la explicación del especialista aclara que la realidad puede ser más profunda. Como él mismo señala: “No siempre es un pedido de mimos o caricias. A veces es solo la necesidad de estar cerca y de sentir nuestra presencia.”

Esta necesidad de cercanía no es exclusiva de los perros; se trata de un rasgo compartido por muchos mamíferos sociales, incluidos los humanos. La importancia del contacto no radica únicamente en la interacción física, sino en la sensación de acompañamiento, seguridad y calma que se produce en ambas partes. Es por eso que el experto concluye: “Como buenos mamíferos sociales, podemos encontrar seguridad en el contacto físico con otros y ese momento de quietud compartida puede ayudar a bajar el estrés y traer calma tanto a los perros como a nosotros”.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotasTiktokTiktok EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La neurociencia revela cómo ganar al piedra, papel o tijera

Un experimento con 15.000 rondas muestra que la mente humana tiende a repetir patrones incluso cuando intenta evitarlos

La neurociencia revela cómo ganar

Un peluquero da varias claves para evitar la caída del pelo: “El abuso de calor es muy malo”

El experto en salud capilar aporta una serie de consejos para evitar que el folículo se vea dañado

Un peluquero da varias claves

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

Expertos alertan sobre el impacto social y financiero de los nuevos límites, mientras el Gobierno garantiza más protección a los inquilinos con un tope al preci del alquiler y prohíbe cobrar tasas

Sergio Gutiérrez, especialista en el

Alejandro Sanz tiene un lapsus y se refiere a David Broncano como si fuese Pablo Motos: “Querido Pablo”

El cantautor ha acudido como invitado a ‘La Revuelta’ para presentar su nuevo disco, ‘¿Y ahora qué +?’, y se ha pronunciado sobre la rivalidad entre los presentadores de RTVE y Antena 3

Alejandro Sanz tiene un lapsus

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

Un experto de la cuenta de TikTok ‘Hoy Voy Autoescuelas’ explica las principales maneras de hacer frente a estos sucesos

Cuatro consejos para conducir de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro consejos para conducir de

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

La condena al fiscal general del Estado inflige una derrota al Gobierno y empaña el aniversario de la muerte de Franco

ECONOMÍA

Sergio Gutiérrez, especialista en el

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 21 de noviembre

¿Cómo de importante es la energía nuclear en España? Estabilidad ante apagones y bajas emisiones vs. altos costes y residuos

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”