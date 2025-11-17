España

Por qué tu perro te mira fijamente cuando hace caca, según un educador canino: “No lo hace por vergüenza”

El experto creador explica que la mirada durante este momento responde a una forma de comunicación o a un malestar previo relacionado con la crianza

Guardar
Husky corriendo y jugando al
Husky corriendo y jugando al aire libre, mostrando su energía y carácter amigable en un entorno natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El divulgador especializado en comportamiento canino @filosofia.animal publicó en TikTok un vídeo en el que explica una escena que muchos dueños reconocen: el perro mantiene un contacto visual intenso mientras hace caca. Aunque pueda parecer una conducta curiosa o incluso cómica, el experto aclara que tiene un sentido claro dentro de la comunicación entre perro y humano.

Según explica, este comportamiento está relacionado con la forma en la que los perros se comunican a través de la mirada. En ese momento, el animal se encuentra en una posición corporal de vulnerabilidad, una postura que, a nivel instintivo, los mantiene alerta ante posibles amenazas. Es un reflejo heredado de su lógica natural. Cuando realizan sus necesidades, pierden capacidad de reacción ante posibles peligros y mirar a su figura de referencia es una forma de comprobar que todo está bajo control.

El divulgador señala que, en la práctica, esa mirada funciona como un gesto de confianza. El perro busca seguridad y confirma que su entorno es seguro mientras no puede defenderse con la misma eficacia que en otras situaciones. Para muchos animales, la presencia del humano de confianza actúa como protección ante cualquier posible riesgo, aunque ese riesgo no exista en la vida real.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Miradas que también pueden expresar tensión

El experto apunta otra posible razón detrás de este comportamiento. Algunos perros que han tenido experiencias negativas en sus paseos —por ejemplo, haber sido obligados a hacer sus necesidades en momentos o lugares concretos— pueden mostrar señales de tensión durante ese proceso. En estos casos, la mirada sostenida puede expresar incertidumbre o preocupación, no solo búsqueda de seguridad.

Ese pasado, explica el divulgador, puede generar un vínculo emocional entre el acto de defecar y una sensación de control externo. La mirada, entonces, aparece como una forma de vulnerabilidad ante la presión ejercida previamente. Incluso cuando no hay presión explícita, la mirada puede suponer una emocionalidad arraigada en la memoria instintiva del animal. Esto ocurre sobre todo en perros adoptados o en animales que han vivido normas estrictas sobre dónde y cuándo podían hacer sus necesidades.

Los perros que han sufrido
Los perros que han sufrido presión o violencia presentan conductas de miedo y desconfianza arraigadas en su memoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vídeo recuerda que observar estas señales ayuda a interpretar mejor el estado emocional del perro. Si el animal mira con insistencia, puede estar buscando apoyo; si además muestra tensión corporal, puede requerir un acompañamiento más paciente. En ambos casos, la mirada es una herramienta de comunicación, no una conducta aleatoria.

El divulgador destaca la importancia de normalizar estos comportamientos como parte del lenguaje natural del perro. Entenderlos permite construir una convivencia más respetuosa, sin castigos ni interpretaciones erróneas.

El contenido de @filosofia.animal forma parte de una línea divulgativa centrada en explicar cómo sienten y se expresan los perros en su día a día. Su objetivo es que los cuidadores comprendan que pequeñas conductas, como una mirada en un momento concreto, pueden dar pistas sobre el bienestar emocional del animal y sobre la calidad del vínculo que comparten. Conocer estos gestos, concluye el divulgador, ayuda a interpretar al perro no desde la intuición humana, sino desde su instinto natural y su historia personal.

Temas Relacionados

PerrosAdiestramientoCrianzaComunicación caninaVulnerabilidadPaseoEspaña-NoticiaEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Felipe VI amplía su agenda oficial para reunirse con el presidente de Ucrania: comida con Zelenski en el Palacio de la Zarzuela

El rey ha modificado su ruta semanal para tener un encuentro con el mandatario ucraniano, que ha comenzado una gira por Europa para reforzar la defensa de su país

Felipe VI amplía su agenda

¿Es verdad que hay que acelerar el coche para arrancarlo en invierno?

Poner el coche en funcionamiento requiere de sentido común y conocimiento de la tecnología del vehículo

¿Es verdad que hay que

Calles anegadas, bajos inundados y carreteras cortadas en Avilés tras el paso de una fuerte tromba de agua

El balance provisional del servicio de emergencias contabilizaba 23 intervenciones por inundaciones, principalmente en garajes, sótanos y bajos comerciales

Calles anegadas, bajos inundados y

La pequeña pizzería de dos hermanos napolitanos en Madrid que conquistó a Rosalía: pizzas desde 9,50 € y homenajes a Maradona

Tras su entrevista en La Revuelta, la autora de ‘Berghain’ cerró la jornada con un plan gastronómico con acento italiano

La pequeña pizzería de dos

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

A menos de una hora de la capital, este pequeño municipio de la sierra se convierte cada diciembre en un escenario mágico

Navacerrada, el pueblo a 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Navacerrada, el pueblo a 1

Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Carlos Mazón defiende que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

ECONOMÍA

Montero propone a las comunidades

Montero propone a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028: Hacienda eleva en 5.500 millones el margen de gasto

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 noviembre

La deuda pública de España alcanza un máximo histórico de 1,71 billones de euros en septiembre

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro