España

Murcia, en alerta por dos presuntos intentos de robo a niños a las puertas de un colegio: “Intentaron llevársela en brazos”

La Policía Nacional ya se encuentra investigando las denuncias y su posible relación

Guardar
Colegio CEIP San Félix. (Imagen/Captura
Colegio CEIP San Félix. (Imagen/Captura Google Maps)

Los habitantes de Zarandona han encendido las alarmas. En menos de dos días, se han sucedido dos presuntos intentos de robo de niños. Concretamente, en la salida de la guardería del CEIP San Félix. Los hechos ocurrieron el 5 y 6 de noviembre y la Policía Nacional ha confirmado que ya investiga las dos denuncias.

Con respecto al primero, se saben pocos detalles del intento de secuestro. No obstante, el pasado jueves 6 de noviembre, una pareja intentó llevarse por la fuerza a una niña de dos años. Afortunadamente, la bisabuela acudió a recogerla a la salida del centro. “Se ocultaban detrás de una palmera junto a un carrito vacío; cogieron a la niña e intentaron llevársela en brazos”, explicó Ana María Marín, abuela de la menor, a La Opinión de Murcia.

La denuncia, presentada en la comisaría del barrio del Carmen, recoge que el intento de sustracción se produjo en pleno mediodía, durante el trasiego de padres y alumnos. La bisabuela “estuvo rápida y opuso una fuerte resistencia” que impidió que los presuntos secuestradores se llevasen a la niña. La mujer tuvo que actuar rápidamente y debido a su estado de conmoción, no puedo aportar más detalles sobre los autores, según consta en el atestado.

“Se acongojó y se puso nerviosa porque no se esperaba que pasase algo así. Se fue a casa llorando y pálida. Queremos medidas para que no vuelva a pasar y que todo el mundo sepa que hay gente que se dedica a llevarse a los niños sin saber lo que pueden hacer con ellos”, declaró Marín. Además, la bisabuela tuvo que acudir al centro de salud porque se encontraba en estado de shock.

Los autores intentaron secuestra a
Los autores intentaron secuestra a una niña de dos años. (Eduardo Sanz Nieto/Europa Press)

Un suceso que podría no ser aislado

El abogado de la familia, Valentín Fernández, del despacho Legamur Abogados, ha confirmado que la denuncia fue interpuesta de madrugada por la madre de la menor y ha advertido que “no se trata de un hecho aislado”. En la denuncia, se menciona que “el día anterior ocurrió un hecho similar” en la puerta del mismo colegio, que también habría sido denunciado.

Del mismo modo, Fernández ha reclamado una “actuación inmediata y con carácter de emergencia” a la Conserjería de Educación y al Ayuntamiento de Murcia, solicitando la creación de un espacio de seguridad perimetral para la recogida de menores, la instalación urgente y revisión de cámaras de videovigilancia y la presencia de personal auxiliar y agentes policiales en los horarios de mayor afluencia. “Los menores deben contar con un entorno seguro al salir del colegio”, ha subrayado el letrado.

La Policía Nacional detiene a los implicados en un secuestro en Madrid

El colegio dice que son solo “rumores”

La denuncia ha generado una fuerte inquietud entre las familias del colegio San Félix, que exigen a la Administración educativa y al Ayuntamiento que actúen “con máxima celeridad y responsabilidad” para garantizar la seguridad de todos los menores. Ante el revuelo, la dirección del colegio ha enviado una circular interna a las familias para transmitir “un mensaje de tranquilidad y confianza”. En el documento, el centro califica los supuestos intentos de sustracción como “rumores” y defiende que “todos los niños están a salvo y bajo la constante supervisión del equipo docente y del personal del centro”.

El colegio pidió además a los padres que “no se amontonen en las puertas” a la hora de la recogida y que “dejen espacio suficiente para que los docentes y el alumnado vean a la persona que les recoge”. Por su parte, desde la Consejería de Educación señalaron que “el supuesto incidente es fuera del recinto escolar y no es del ámbito educativo. En todo caso, sería un asunto de seguridad ciudadana”.

Temas Relacionados

EducaciónEducación EspañaEstudiar en EspañaColegiosSucesosSucesos EspañaMurciaPolicía NacionalCrímenesCrímenes y SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a los juguetes, los nuevos enemigos son las pantallas: ‘Toy Story 5′ ya tiene su primer tráiler

Dirigida por Andrew Stanton, autor de ‘Buscando a Nemo’ o ‘Wall-E’, las nuevas aventuras de Woody, Buzz Lightyear y compañía verán la luz el próximo 19 de junio de 2026

Adiós a los juguetes, los

Javier Calvo rompe su silencio tras su separación de Javier Ambrossi: su mensaje sobre “tomar decisiones difíciles”

El director ha reaparecido en Instagram tras conocerse su ruptura, mientras que su expareja ha desaparecido de las redes y sigue sin pronunciarse

Javier Calvo rompe su silencio

Postura del cisne: el ejercicio de pilates que mejora la postura y reduce el dolor de espalda

Ideal para tratar molestias en la zona lumbar, puede incluirse en cualquier rutina de entrenamiento por la facilidad para llevarla a cabo y sus beneficios para la salud

Postura del cisne: el ejercicio

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno, no funciona muy bien”

El presidente reprende a Sumar por cuestionar al PSOE desde dentro del Ejecutivo y defiende la unidad del Gobierno de coalición

Sumar carga contra Sánchez en

¿Cómo usar no resistirse a algo de forma adecuada según la RAE?

La expresión se refiere a algún tipo de acción que una persona no desea realizar

¿Cómo usar no resistirse a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar carga contra Sánchez en

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está”

Abascal fija las condiciones para que Vox apoye al sustituto de Mazón en Valencia: hacer presas y diques

Los peritos confirman que el fiscal general borró su móvil el mismo día de su imputación: “No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés”

La Guardia Civil desarticula una organización de ‘narcodrones’ en el Estrecho de Gibraltar con la ‘Operación Ruche’

Ramon Lamiel, director de Tráfico: “Nuestra máxima preocupación cuando la autopista va muy cargada es el carril de la izquierda”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 noviembre

El Supremo descarta declarar abusivas todas las hipotecas ligadas al IRPH y deja la decisión a los jueces

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una chica de 28 años deja su carrera en medicina para trabajar como niñera de multimillonarios y ahora cobra 130.000 euros al año y viaje en megayates

DEPORTES

Alcaraz y Sinner juntos en

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025