Los bancos españoles son los que más hipotecas deniegan de la zona euro: “Hay gente que intenta comprar pisos que no puede pagar”

Una mujer pasa junto a un anuncio de hipotecas en una sucursal del banco Santander en Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

El mercado hipotecario español ha ganado músculo tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de bajar los tipos de interés hasta colocar el precio del dinero en el 2%. Esta rebaja de las tasas ha provocado que la firma de hipotecas encadene 14 meses consecutivos de crecimiento interanual debido a que muchos ciudadanos esperaban la rebaja en las hipotecas para comprar una vivienda. No obstante, no todos los que piden financiación la consiguen, ya que los bancos españoles son los que más hipotecas deniegan de la zona euro.

La última encuesta de préstamos bancarios del Banco Central Europeo recoge que uno de cada cinco bancos españoles reconoce haber incrementado el número de denegaciones de crédito hipotecario en el último trimestre, muy por encima de Alemania, Italia o Francia. Esta negativa no es debida a un endurecimiento de los criterios exigidos a los solicitantes por parte de la banca, sino a que han aumentado las solicitudes de financiación por parte de ciudadanos con un perfil financiero más frágil.

“La banca no es más restrictiva, simplemente recibe muchas más solicitudes de perfiles que no cumplen los requisitos mínimos”, explica Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria. Apunta que la demanda hipotecaria se ha disparado impulsada por la caída del euríbor, que se mantiene estable en torno al 2,18%, y por unos tipos de interés medios de las hipotecas que rondan el 2,66%, los más bajos de la eurozona tras Malta.

“Desde 2008, las entidades han aprendido a ser prudentes y solo financian a quienes pueden pagar la hipoteca. Pero no podemos obviar que se ha vivido una auténtica guerra hipotecaria entre entidades, y eso ha animado a muchos compradores a lanzarse al mercado”, añade Gulias.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

De inquilino a comprador

Otro factor que ha motivado la solicitud de hipotecas por parte de personas que no cumplen las exigencias mínimos para conseguir una, es que los altos precios del alquiler ha impulsado a muchos inquilinos a comprar una vivienda debido a que las rentas ya son más caras que las cuotas de las hipotecas. Según los últimos datos de idealista, octubre se cerró con una subida interanual del precio del alquiler en España del 10,9%, hasta situar el precio del metro cuadrado en los 14,5 euros.

“Las políticas de vivienda han reducido drásticamente la oferta en alquiler. Muchas personas que antes podían arrendar ahora se ven obligadas a comprar, y lo hacen sin contar con el ahorro o la estabilidad laboral necesarios”, explica Ricardo Gulias.

Comprar por encima de tus posibilidades

El encarecimiento de la vivienda, sumado a la falta de ahorro y estabilidad laboral de muchos compradores, está generando un escenario complejo. “Hay mucha gente intentando comprar por encima de sus posibilidades. Los precios de la vivienda han subido tanto que lo que antes entraba dentro del ratio de endeudamiento, ahora ya no entra. Muchos clientes solicitan el 100% del coste del piso más gastos, pero no siempre es viable”, advierte Gulias.

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% en el segundo trimestre de este año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado para financiar viviendas aumenta un 24%

A pesar de la negativa de los bancos a conceder financiación a los solicitantes con un perfil de riesgo más elevado, el sector hipotecario sigue siendo un motor de la economía española. El capital prestado para hipotecas ha crecido un 24% interanual, con un importe medio que ronda los 170.000 euros y un plazo medio de 25 años, según datos del INE.

“Tenemos tipos de interés excelentes, probablemente los mejores de Europa, pero con viviendas más caras que nunca y perfiles de compradores más débiles. El resultado es que se deniegan más operaciones, no porque los bancos no quieran prestar, sino porque la gente intenta comprar lo que no puede pagar”, subraya Ricardo Gulias.

Con vistas al próximo año, el experto no prevé que se produzcan cambios significativos en el mercado inmobiliario: “Hasta que los salarios no marquen el límite de lo que puede pagarse, el mercado seguirá tensionado. Tenemos un sistema financiero sólido, pero una brecha creciente entre la capacidad de endeudamiento y los precios reales de la vivienda”.