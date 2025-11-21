La corrupción golpea al bastión del PP en Andalucía: casi 30 años de alcaldía en Almería y ahora temen que se la quite Vox

Imagen de archivo de Javier Aureliano García y Gabriel Amat. (EFE)

Al PP la UCO le ha dado donde duele. Almería no es una provincia más. Es la provincia. Andalucía era, hasta que llegó Juana Moreno Bonilla al poder, una región socialista y solo una provincia se veía siempre, pasase lo que pasase, teñida de azul tras un proceso electoral. Los populares mantiene una posición hegemónica en Almería, tanto en la capital como en la Diputación. El partido gobierna el Ayuntamiento de Almería capital, con 202.000 habitantes, desde 1995, salvo una interrupción entre 1999 y 2003. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, actual senador, fue el alcalde que más tiempo ha ocupado el cargo, entre 2003 y 2015. En la Diputación, los populares lograron el poder por primera vez en 1995 y lo mantienen de forma ininterrumpida desde 2011.

Y ahora el bastión del PP se ve manchado de corrupción. “Estupor” y “tristeza” es lo que siente Juanma Moreno después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya arrestado al presidente de la Diputación de Almería y líder provincial del partido, Javier Aureliano García, a su vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, entre otros, por presuntas contrataciones irregulares.

Este golpe se produce en un momento delicado para el Gobierno andaluz, que cuenta con mayoría absoluta del PP y que, en las últimas semanas, ha intentado dejar atrás la polémica por los errores en los cribados de cáncer y las investigaciones sobre supuestas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud. Un mal momento para un segundo escándalo, sobre todo, cuando las elecciones autonómicas están previstas para junio de 2026.

Ambos escándalos pueden tener un impacto directo en el resultado de estos comicios. Moreno Bonilla lo tiene claro. Este jueves ha reconocido, en una entrevista en Antena 3, que Vox sería el partido que más se puede beneficiar de los errores de los populares y le inquieta que incluso pueda arrebatarles su mayor fortaleza en Andalucía. “A mí me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox, que hace una campaña que hace es muy sencilla, el PSOE y el PP son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidos ni mucho menos los casos, pero ellos hacen ese tipo de campañas”, señaló.

Moreno Bonilla está convencido de que el PP ha reaccionado bien al caso de corrupción mientras que el PSOE no. “Sin conocer el auto ni tan siquiera una sentencia, nosotros tomamos la decisión”, afirmó durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza este miércoles en Madrid. haciendo referencia a que su partido suspendió de manera cautelar la militancia a todos los afiliados afectados por esta investigación. Pero es que sabe que se juega mucho si no lo hace. Con la mente puesta en los comicios, los populares no pueden permitirse un escándalo más en Andalucía.

Dos décadas de liderazgo del PP en Almería: de Amat a Aureliano

El liderazgo del PP en Almería ha estado marcado durante casi dos décadas por la figura de Gabriel Amat, quien dirigió el partido en la provincia durante 17 años, de 2004 a 2021. Amat, que también ha sido presidente de la Diputación entre 2011 y 2019 y alcalde de Roquetas de Mar desde 1995, ha sido una figura central en la consolidación del poder popular en la zona. Bajo su mandato, el municipio de Roquetas de Mar ha pasado de 36.000 a cerca de 110.000 habitantes.

El presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García. (Europa Press)

Amat ha sido citado en varias ocasiones por los juzgados, sin embargo, nunca ha sido condenado por ningún delito. La transición en el liderazgo del partido y de la Diputación no se ha producido por una ruptura, sino por una sucesión pactada, con Amat cediendo el testigo a Javier Aureliano García, -48 años, licenciado en Derecho y formado en Nuevas Generaciones- quien ha reivindicado el legado de su predecesor y se ha presentado como su continuador. Amat ostenta actualmente la presidencia de honor del partido en la provincia.

La estrategia política del PP en la provincia se ha basado en un discurso de defensa de la agricultura, sector que emplea al 20,5% de los trabajadores activos en Almería, según datos del INE. El partido ha presentado históricamente a la provincia como una zona marginada por la Junta y el Gobierno central, según apuntó El País, cuando estos han estado en manos del PSOE, lo que ha calado en una parte del electorado que ya mostraba cierta desconfianza hacia el proyecto autonómico andaluz. En el referéndum de autonomía, aunque el 82,7% de los votantes en Almería apoyó el sí, solo representaban el 42,3% del censo, lo que retrasó el proceso autonómico.

Resultados de las últimas elecciones en 2022 y 2023

En las elecciones autonómicas de 2022, el PP obtuvo en Almería un 45,56% de los votos, solo superado por Málaga, la provincia natal del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, que alcanzó el 47,02%. Este resultado adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Vox superó el 20% en la provincia, una cifra muy superior a la de cualquier otra provincia andaluza, salvo Granada, donde la ultraderecha alcanzó el 15,41%. Entre ambos partidos, la derecha sumó más del 66% de los votos en Almería, consolidando su hegemonía.

En las elecciones municipales de 2023, el PP logró en Almería un 48,25% de los votos, el porcentaje más alto de toda España para la formación. Fernando Giménez, uno de los detenidos, fue el director de esa campaña. Tras los comicios, Javier Aureliano García celebró los resultados y destacó el éxito del partido en municipios tradicionalmente socialistas como Purchena, Alcolea o Armuña del Almanzora.

Juanma Moreno (i) y José Luis Sanz (d) en el cierre de campaña de las elecciones de 2023. (EFE/ Raúl Caro)

En las elecciones generales de 2023, el PP volvió a imponerse en la provincia con un 40,94% de los votos, siendo la única provincia andaluza donde superó el 40%. Vox, por su parte, obtuvo un 21,28%, consolidando su posición como principal amenaza para los populares. Tras conocerse las detenciones, el presidente de Vox anunció en una entrevista en Telecinco la intención de su partido de personarse como acusación en la causa,

El PP ya ha superado en el pasado crisis internas en la provincia, como la que provocó la salida de Juan Enciso, exalcalde de El Ejido y fundador en 2005 del Partido de Almería, formación que finalmente fue absorbida por el empuje popular. Ahora, la formación se enfrenta a una nueva prueba de resistencia. Veremos a ver qué tal le sienta la crisis de los cribados y la corrupción en el caso Mascarillas en 2026.