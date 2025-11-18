España

Detenido el presidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

Javier Aureliano García (PP) está investigado por el presunto cobro de comisiones en una trama de contratos de material médico. También han sido arrestados el vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez

Guardar
El presidente del PP de
El presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García. (Europa Press/PP)

La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, su ‘número dos’, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas, según ha confirmado la agencia EFE.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos de los dirigentes del PP se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. García Molina ocupó la secretaría general del PP de Almería desde 2008 hasta junio de 2021. Después, pasó a ejercer como presidente del partido en la provincia andaluza.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana de este martes se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

En esta trama figura también Óscar Liria Sánchez, el que fue vicepresidente de la Diputación de Almería con el PP durante tres décadas, detenido el pasado 15 de junio de 2021 junto a otras diez personas. Era la primera vez que un caso como estos afectaba a un cargo público. Según la investigación que llevó en su momento elDiario.es, los agentes situaron en el foco el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas.

El PSOE le acusa de ser el responsable último de la firma

En el caso de García Molina, a principios de mes el PSOE solicitó que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería. El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.

El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. Según el escrito de los socialistas, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

Noticia con información de agencias

Temas Relacionados

PPcorrupcionEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las fechas claves de la recta final de Operación Triunfo 2025: la final, la gira y las últimas expulsiones

Tras la expulsión de Lucía Casani, la academia se queda con tan solo 8 concursantes

Las fechas claves de la

Cómo hacer turrón de almendras blando: el clásico navideño para disfrutar en familia

Procedente de la región de Jijona, este dulce destaca por su textura cremosa y homogénea

Cómo hacer turrón de almendras

Los puertos USB no siempre son del mismo color: por qué debes tratar de evitar los blancos

Cada aspecto indica el estándar de velocidad y el tipo de tecnología que puede ofrecer

Los puertos USB no siempre

Gala 9 de Operación Triunfo 2025: Lucia Casani octava expulsada y Guillo Rist y Téyou nominados

La gala 9 de Operación Triunfo ha vivido una emotiva expulsión y dos nominados muy inesperados

Gala 9 de Operación Triunfo

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Ambas regiones se consolidan como los dos únicos territorios donde comprar casa es hoy más barato que en 2024

Cuenca y Teruel: las últimas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los efectos de

Estos son los efectos de discutir delante de los niños, según la psicología

Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España: hay 20 detenidos y conexiones con la camorra italiana

La policía francesa detiene a un conductor que circulaba sin licencia desde 1988

Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Un abuelo deshereda a su hija y sus nietos por “negarle los alimentos”, pero la Justicia dice que eso no ha quedado demostrado: vuelve a ser incluida en el testamento

ECONOMÍA

Cuenca y Teruel: las últimas

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La compraventa de viviendas se recupera tras la caída de agosto y registra su mayor subida en un mes de septiembre desde 2007

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

El beneficio de la Seguridad Social que pocos conocen: permite sumar hasta tres años de cotización por pedir una excedencia

DEPORTES

El día que Turquía dejó

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic