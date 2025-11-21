España

El look sobrio de la infanta Sofía en el gran día de su abuela, la reina Sofía: su elegante top asimétrico de firma andaluza

La familia real se ha reunido al completo por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, acto en el que la reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro

Guardar
La infanta Sofía, la Reina
La infanta Sofía, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Reina Sofía durante la recepción celebrada tras la imposición del Toisón de Oro en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)

Este viernes, 21 de noviembre, ha tenido lugar uno de los actos más conmemorativos de la historia de la monarquía española. Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido al Palacio Real para celebrar la ceremonia de entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía por su “dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”. Un significativo momento que ha tenido lugar en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

Esta importante cita ha vuelto a reunir a la familia real al completo, pues la princesa Leonor ha hecho un parón de su formación en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia) para participar en este acto histórico. Y lo mismo ha ocurrido con la infanta Sofía, quien ha hecho un paréntesis de sus estudios en el Grado de Ciencias Políticas de la Universidad de Portugal para formar parte de esta ceremonia, que homenajea la figura de sus abuelos.

El padre de la Constitución
El padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, la reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia, la infanta Sofía, el expresidente del gobierno Felipe González, y el padre de la Constitución Miquel Roca, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía (EFE/JJ Guillén POOL)

El regreso de la benjamina de la familia al foco público ha estado bajo la atención de los medios no solo por el contexto institucional, sino también por su imagen, que vuelve a situar a la royal española como una figura de referencia en el relevo generacional. La infanta ha incorporado a su vestuario una propuesta diferente y alineada con la solemnidad de la jornada.

El ‘look’ de la infanta Sofía al detalle

Para este gran día, la joven ha optado por un conjunto de la firma andaluza Vogana, habitual en el armario de la reina Letizia. El top Orión marino, confeccionado en un tweed de trama fina que juega con los reflejos entre el azul marino y el gris jaspeado, destaca por su escote asimétrico, que deja un hombro al descubierto, y su corte péplum estructurado, que acentúa la cintura y aporta equilibrio a la silueta. La prenda, disponible en la página web de la marca, se puede adquirir por 139 euros.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

La manga larga y el ajuste preciso del diseño, con forro interior y cremallera invisible, ofrecen una imagen pulida, adecuada para los actos institucionales, sin renunciar al aire fresco propio de su generación. En la parte inferior, la infanta Sofía ha llevado el pantalón Gaby, también de Vogana, de corte recto, tono gris plomo y caída fluida, que acompaña cromáticamente el tejido del top. El patrón, sencillo y sin elementos añadidos, favorece su figura y contribuye a mantener la coherencia estética del conjunto. La pieza, disponible en la página web de la firma, se puede adquirir por 125 euros.

Como calzado, la infanta ha lucido unas bailarinas negras de puntera redondeada y acabado mate, una elección que prioriza la comodidad en una jornada de actividades y desplazamientos prolongados. Este modelo evita el exceso de formalidad propio del tacón sin restar elegancia, reafirmando así el equilibrio entre etiqueta y juventud. Las bailarinas suavizan el impacto del escote asimétrico y completan el estilismo, alejándolo de cualquier estridencia.

El estilismo elegido para esta jornada institucional evidencia que la infanta Sofía está definiendo un lenguaje propio dentro del protocolo, orientado a la sobriedad y la naturalidad pero sin renunciar a su edad. Además, la elección de este diseño español remarca su afinidad con la moda nacional y su apuesta por creadores contemporáneos.

Temas Relacionados

Infanta SofíaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Muere una niña de 6 años en Alzira (Valencia) tras un tratamiento dental: otra paciente de 4 años ha sido hospitalizada

Las dos menores habían acudido ese día a la misma clínica dental privada

Muere una niña de 6

Pad Thai Vegano: el clásico tailandés, fácil de preparar y lleno de nutrientes

Una receta equilibrada que no puede faltar en en tu menú semanal

Pad Thai Vegano: el clásico

El discurso de Felipe VI en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía: agradecimiento a su madre y una sola mención al rey Juan Carlos

Al monarca ha destacado la “vida entera de servicio ejemplar” de la reina emérita en el acto por el 50º aniversario de la monarquía española

El discurso de Felipe VI

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Europa recomienda “vacunarse sin demora” contra la variante K ante el adelanto inusual de la gripe

Las autoridades sanitarias han detectado que una nueva cepa del virus de la influenza ha adelantado la temporada de gripe entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual

Europa recomienda “vacunarse sin demora”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el presidente de la

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro confirma que Mazón y Villaplana se reunieron en un reservado y salieron antes del restaurante en torno a las 19:00

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Eduard Conti, economista, sobre la pensión de viudedad: “Hay mucha gente que se está gastando dinero en seguros de vida privados y no conoce los derechos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf