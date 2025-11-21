El look sobrio de la infanta Sofía en el gran día de su abuela, la reina Sofía: su elegante top asimétrico de firma andaluza

La infanta Sofía, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Reina Sofía durante la recepción celebrada tras la imposición del Toisón de Oro en el Palacio Real (José Oliva / Europa Press)

Este viernes, 21 de noviembre, ha tenido lugar uno de los actos más conmemorativos de la historia de la monarquía española. Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acudido al Palacio Real para celebrar la ceremonia de entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía por su “dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”. Un significativo momento que ha tenido lugar en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

Esta importante cita ha vuelto a reunir a la familia real al completo, pues la princesa Leonor ha hecho un parón de su formación en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia) para participar en este acto histórico. Y lo mismo ha ocurrido con la infanta Sofía, quien ha hecho un paréntesis de sus estudios en el Grado de Ciencias Políticas de la Universidad de Portugal para formar parte de esta ceremonia, que homenajea la figura de sus abuelos.

El padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, la reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia, la infanta Sofía, el expresidente del gobierno Felipe González, y el padre de la Constitución Miquel Roca, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía (EFE/JJ Guillén POOL)

El regreso de la benjamina de la familia al foco público ha estado bajo la atención de los medios no solo por el contexto institucional, sino también por su imagen, que vuelve a situar a la royal española como una figura de referencia en el relevo generacional. La infanta ha incorporado a su vestuario una propuesta diferente y alineada con la solemnidad de la jornada.

El ‘look’ de la infanta Sofía al detalle

Para este gran día, la joven ha optado por un conjunto de la firma andaluza Vogana, habitual en el armario de la reina Letizia. El top Orión marino, confeccionado en un tweed de trama fina que juega con los reflejos entre el azul marino y el gris jaspeado, destaca por su escote asimétrico, que deja un hombro al descubierto, y su corte péplum estructurado, que acentúa la cintura y aporta equilibrio a la silueta. La prenda, disponible en la página web de la marca, se puede adquirir por 139 euros.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

La manga larga y el ajuste preciso del diseño, con forro interior y cremallera invisible, ofrecen una imagen pulida, adecuada para los actos institucionales, sin renunciar al aire fresco propio de su generación. En la parte inferior, la infanta Sofía ha llevado el pantalón Gaby, también de Vogana, de corte recto, tono gris plomo y caída fluida, que acompaña cromáticamente el tejido del top. El patrón, sencillo y sin elementos añadidos, favorece su figura y contribuye a mantener la coherencia estética del conjunto. La pieza, disponible en la página web de la firma, se puede adquirir por 125 euros.

Como calzado, la infanta ha lucido unas bailarinas negras de puntera redondeada y acabado mate, una elección que prioriza la comodidad en una jornada de actividades y desplazamientos prolongados. Este modelo evita el exceso de formalidad propio del tacón sin restar elegancia, reafirmando así el equilibrio entre etiqueta y juventud. Las bailarinas suavizan el impacto del escote asimétrico y completan el estilismo, alejándolo de cualquier estridencia.

El estilismo elegido para esta jornada institucional evidencia que la infanta Sofía está definiendo un lenguaje propio dentro del protocolo, orientado a la sobriedad y la naturalidad pero sin renunciar a su edad. Además, la elección de este diseño español remarca su afinidad con la moda nacional y su apuesta por creadores contemporáneos.