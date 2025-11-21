La princesa Leonor repite su fórmula favorita en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía: traje y top negro

El padre de la Constitución Miguel Herrero de Miñón, la reina Sofía, la princesa Leonor, el rey Felipe, la reina Letizia, la infanta Sofía, el expresidente del gobierno Felipe González, y el padre de la Constitución Miquel Roca, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía (EFE/JJ Guillén POOL)

¡Día histórico! Hoy, 21 de noviembre de 2025, la Casa Real Española conmemora el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España con varios actos de especial relevancia y carga histórica. Para un día tan señalado en la agenda constitucional de los royals españoles, los reyes Felipe VI y Letizia, como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se reunirán para celebrar la proclamación de Juan Carlos I tras la restauración de la monarquía.

En esta ceremonia solemne, que tendrá lugar en el Palacio Real, una de las grandes protagonistas es la reina Sofía, quien recibirá el Toisón del oro para premiar “su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”, al igual que expresidente del Gobierno Felipe González y los dos ‘padres’ de la Constitución que aún siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent. Tras este acto, la familia se trasladará al Congreso de los Diputados, donde participarán en el evento ‘50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’. El gran ausente en este día es el rey Emérito, quien no está presente en las ceremonias oficiales, aunque sí asistirá a la comida familiar privada que se celebrará en el Palacio El Pardo.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

El ‘look’ de la princesa Leonor al detalle

Y, teniendo en cuenta que estos actos rinden homenaje a la figura de su abuelo y su abuela, la heredera al trono no ha querido perderse esta gran cita. La primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha hecho un parón de su formación en la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier (Murcia) para participar en estos actos históricos. Para una ocasión tan especial, la princesa ha vuelto a dejar a todos boquiabiertos con su estilismo, pues ha vuelto a confiar en un traje de dos piezas, compuesto por pantalón y blazer.

Normalmente, la heredera al trono acostumbra a optar por estilismos de cortes sencillos y limpios para actos institucionales de esta talla, con la idea de dejar todo el simbolismo y el protagonismo al acto en sí. En esta ocasión, la joven ha llevado un traje de sastre color granate, una tonalidad propia de esta época navideña y que, hace un tiempo, se convirtió en el color más representativo del armario de la reina Letizia. Sin embargo, aunque suele lucir este tono, como sucedió en su reciente viaje de Estado a China, evita hacerlo cuando acude a citas en la que está su hija. Por su parte, la joven ha combinado la blazer, que destaca por las hombreras ligeramente marcadas, con un top en tono negro.

La princesa Leonor en el 50 aniversario de la proclamación de la monarquía (RTVE)

Además, como detalle, ha lucido en el lado izquierdo de la solapa de la chaqueta el Toisón del Oro que recibió de manos de su padre en 2018, cuando tenía tan solo 12 años. Entonces, llevaba en tonalidad azul de escote cuadrado, manga francesa y falda tableada que incorporaba detalles de terciopelo para aportar la dosis de elegancia. Ahora, la joven ha optado por lucir un look más profesional y alejada de los tradicionales vestidos con el fin de evitar acaparar todos los focos y arrebatarle el protagonismo a su abuela, la reina Sofía. Así, ha recurrido a su fórmula favorita e infalible: un elegante traje de dos piezas.