España

El discurso de Felipe VI en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía: agradecimiento a su madre y una sola mención al rey Juan Carlos

Al monarca ha destacado la “vida entera de servicio ejemplar” de la reina emérita en el acto por el 50º aniversario de la monarquía española

Guardar
Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

La reina Sofía ha sido la gran protagonista del acto de imposición de insignias de la Orden del Toisón de Oro de este viernes 21 de noviembre. Con motivo del 50º aniversario de la restauración de la monarquía constitucional española, el rey Felipe VI ha presidido una simbólica ceremonia en el Palacio Real, donde ha condecorado a su madre, además de a los dos padres vivos de la Constitución y al expresidente del Gobierno, Felipe González.

En su discurso de apertura, el monarca ha reivindicado a las figuras que contribuyeron a la transición democrática tras la muerte del dictador Francisco Franco.

La parte más emotiva de la intervención del rey llegaba al referirse a su madre, a quien ha dedicado un emotivo agradecimiento en el que, sin embargo, solo ha habido una escueta mención al rey Juan Carlos.

A mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona”, ha expresado Felipe, señalando que la reina emérita ha dedicado su vida a apoyar “con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades”.

El rey Felipe impone el
El rey Felipe impone el Toisón de Oro a su madre la reina Sofía, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)

“Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, ejercido con un profundo sentido del deber”, le ha expresado el monarca a la reina emérita. Y agregaba: “Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones”.

Finalmente, Felipe VI afirmaba que “la figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática”, unas palabras que han acompañado al gesto cargado de simbolismo de esta histórica jornada, en la que el monarca ha impuesto a su madre la insigne Orden del Toisón de Oro.

Tras el discurso, el rey ha entregado a su madre el Toisón de Oro, repitiendo la escena que protagonizó en 2018 al concedérsela a su hija, la princesa Leonor. Emocionada, la reina Sofía ha recibido el reconocimiento por parte de su hijo, con quien ha compartido una breve confidencia antes de darse dos besos. Además, el monarca ha besado cariñosamente la mano de su madre tras colocarle la condecoración.

Coincidencia estilística

Otro de los aspectos que ha llamado la atención en el acto de este viernes es la coincidencia estilística entre las reinas Letizia y Sofía. Pese a que los looks que han escogido son diametralmente distintos, las dos se han decantado por el mismo color: el rosa palo.

La esposa de Felipe VI ha rescatado de su armario un conjunto de tweed en color rosa bebé de Carolina Herrera. La última vez que llevó este look fue hace casi un año, durante la visita de Estado de los reyes a Italia en diciembre de 2024.

Acto de conmemoración del 50
Acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)

En el caso de la reina Sofía, se ha decantado también por un conjunto en rosa palo, aunque con líneas muy distintas y adaptadas a su edad. La emérita ha lucido un vestido de Alejandro de Miguel con chaqueta decorada con detalles de pedrería plateada.

Tras la ceremonia de imposición de las insignias de la Orden del Toisón de Oro ha tenido lugar el besamanos, en el que los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita han saludado a todos los invitados del acto. Posteriormente, la familia real se ha trasladado al Congreso de los Diputados para continuar con la jornada de conmemoración del 50º aniversario de la monarquía española.

Temas Relacionados

Reina SofíaFelipe VICasa Real EspañaCasas RealesRealezaFamilia Real EspañolaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pad Thai Vegano: el clásico tailandés, fácil de preparar y lleno de nutrientes

Una receta equilibrada que no puede faltar en en tu menú semanal

Pad Thai Vegano: el clásico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex

Europa recomienda “vacunarse sin demora” contra la variante K ante el adelanto inusual de la gripe

Las autoridades sanitarias han detectado que una nueva cepa del virus de la influenza ha adelantado la temporada de gripe entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual

Europa recomienda “vacunarse sin demora”

Así afecta el ‘aquaplaning’ a los neumáticos de tu coche: “Es como si patinara sobre hielo”

Juan José Ebenezer explica qué es este fenómeno y qué hacer para minimizar el riesgo

Así afecta el ‘aquaplaning’ a

La percha invertida, el método para ordenar el armario

Este sistema promete acabar con el caos del armario sin estrés ni drama

La percha invertida, el método
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el presidente de la

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro confirma que Mazón y Villaplana se reunieron en un reservado y salieron antes del restaurante en torno a las 19:00

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Eduard Conti, economista, sobre la pensión de viudedad: “Hay mucha gente que se está gastando dinero en seguros de vida privados y no conoce los derechos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf