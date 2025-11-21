El rey Felipe impone a su madre el Toisón de Oro: la emoción de la reina Sofía y las palabras de su hijo

El rey Felipe impone el Toisón de Oro a su madre la reina Sofía, durante el acto de conmemoración del 50 aniversario de restauración de la monarquía. (EFE/JJ Guillén)

Este 21 de noviembre se ha convertido en una fecha histórica para la reina Sofía. Tras toda una vida de servicio a España, la emérita ha recibido el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la distinción más alta concedida por el monarca. Fue su hijo, el rey Felipe VI, quien le impuso la condecoración en el Palacio Real de Madrid, en una ceremonia cargada de simbolismo que coincide con la conmemoración de los 50 años de democracia y de la restauración de la monarquía parlamentaria.

El acto tuvo lugar en el imponente Salón del Trono, donde la reina Sofía estuvo arropada por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las tres siguieron el desarrollo de la ceremonia con una mezcla visible de respeto y orgullo, conscientes del significado profundo de este homenaje.

A sus recién cumplidos 87 años, la reina Sofía continúa desplegando una actividad institucional incansable. Su compromiso constante, discreto y firme la ha convertido en una figura esencial en la familia real y en la vida pública española. Ese reconocimiento lo expresó claramente Felipe VI en su discurso de proclamación, el 19 de junio de 2014, cuando agradeció “toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles”. Seis años después, ese compromiso permanece.

La emoción de Felipe VI en su discurso al referirse a su madre

En el discurso que ha pronunciado antes de empezar la entrega de los collares, el rey ha pronunciado un discurso en el que se ha referido a los cuatro galardonados. Por supuesto también ha tenido unas palabras para su madre, a quien ha dicho:

“A la reina Sofía por una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona. Apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades.

Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles.

La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática. Nadie es dueño exclusivo de las virtudes cívicas ni del mérito histórico”.

A continuación ha tenido lugar la imposición del collar del Toisón de Oro. Madre e hijo, con una sonrisa, han disfrutado del momento con visible alegría y emoción y, ya impuesto el reconocimiento, el rey le ha dado un beso en la mano. Mientras tanto, Letizia, Leonor y Sofía los miraban con una sonrisa. El público ha tenido para la emérita una ovación y un sonoro aplauso que ha ido seguido de una interpretación musical.

Una celebración a la que acudirá toda la familia del Rey

La celebración oficial culminará el viernes, pero el momento más emotivo llegará un día después, durante un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo que reunirá a toda la familia. Será el homenaje íntimo y personal que los suyos quieren rendir a la reina Sofía, en un encuentro especialmente significativo: todos sus nietos estarán presentes, tanto la princesa de Asturias y la infanta Sofía como los hijos de las infantas Elena y Cristina.

No se reunían todos desde noviembre de 2018, cuando la Casa Real difundió una fotografía para conmemorar el 80º cumpleaños de la emérita. Esta vez, más de 70 familiares se darán cita en la que será la mayor reunión del clan Borbón en décadas.

Según confirmaron fuentes de EFE, Juan Carlos I también acudirá a este almuerzo familiar. Su presencia estuvo en el aire hasta el último momento, después de que se conociera que no había sido invitado a los actos oficiales del viernes en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados, donde se celebrará el 50º aniversario de su proclamación como rey. Su exclusión se enmarca en la renuncia voluntaria a participar en actos institucionales que mantiene desde su traslado a Abu Dabi hace más de cinco años, motivado por los escándalos personales y financieros que marcaron el final de su vida pública en España.

Fotografía de la familia real en Zarzuela por el 80 cumpleaños de la reina Sofía. (Casa de SM el Rey)

Con este almuerzo, la familia al completo rendirá tributo a una figura que ha mantenido intacto su lugar en la historia reciente del país. La reina Sofía, ejemplo de dedicación y estabilidad, vive así uno de los homenajes más significativos de su trayectoria: reconocida públicamente por su labor, y celebrando en privado por quienes forman parte de su vida más íntima.