España

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

El ahora exdirigente popular fue arrestado este martes por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

Guardar
El ahora expresidente de la
El ahora expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia. (DIPUTACIÓN/Europa Press)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado este jueves su dimisión tras ser arrestado este martes por el presunto cobro de comisiones en la trama de contratos de material médico durante el COVID.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de “una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial”.

El ahora exdirigente del PP quedó en libertad este jueves después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

España-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Aemet alerta de que la nieve continuará cayendo en amplias zonas del país: ocho comunidades autónomas en alerta por nevadas

Las lluvias en algunas regiones pueden provocar un deshielo y crecidas en los ríos

La Aemet alerta de que

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

La mujer incluyó un certificado expedido por miembros de la comunidad judía en Alburquerque, Nuevo México, pero la ley indica que debe ser expedida por las comunidades españolas o del lugar de nacimiento

Rechazan la nacionalidad española como

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

Alfredo Romero ha acudido para declarar como testigo clave

El dueño de El Ventorro

Una nutricionista analiza si las tostadas con aceite y tomate son un desayuno saludable

Es un desayuno clásico de la gastronomía española, pero cabe analizar si es realmente nutritivo y un buen sustituto de las galletas o los cereales

Una nutricionista analiza si las

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Las acusaciones piden la misma condena que recibió Santos Cerdán

El Supremo cita a Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la nacionalidad española como

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf