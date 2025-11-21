Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

El ahora expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia. (DIPUTACIÓN/Europa Press)

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado este jueves su dimisión tras ser arrestado este martes por el presunto cobro de comisiones en la trama de contratos de material médico durante el COVID.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de “una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial”.

El ahora exdirigente del PP quedó en libertad este jueves después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

