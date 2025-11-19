España

Primeras palabras de Antonia Dell’Atte tras el despido de Alessandro Lequio: “Lo he hecho todo sola, los periodistas han sido cómplices”

La italiana denunció públicamente el maltrato al que el colaborador de Mediaset la sometió durante su relación

Antonia Dell'Atte, en la capilla
Antonia Dell'Atte, en la capilla ardiente de Giorgo Armani. (REUTERS/Manon Cruz)

Antonia Dell’Atte ha logrado su victoria más esperada. Un mes después de relatar en El País el maltrato al que la sometió Alessandro Lequio durante su relación, Telecinco ha decidido despedir al colaborador, una decisión que llega dos décadas después de que un juez dictaminara que la italiana no calumnió a su exmarido al llamarle maltratador.

Minutos después de conocerse la noticia de que Mediaset ha prescindido de Lequio, Antonia ha intervenido en directo en el programa No somos nadie para celebrar este triunfo que cierra una lucha cargada de sufrimiento y revictimización.

"Estoy contentísima, son 38 años“, ha expresado la exmodelo, recordando que “la prensa ha sido cómplice” y ha tenido que luchar sola por sacar a relucir la verdad. “Me ha ayudado Dios”, ha agregado.

Emocionada, Dell’Atte ha asegurado haber perdonado a quienes han permitido que el padre de su hijo siga en televisión todo este tiempo: “He perdonado a todos, sé que muchos periodistas tienen que comer y lo respeto”. Además, ha asegurado que está celebrando esta victoria con su familia: “Perseguid ahora al maltratador y a los cómplices. Yo tengo que disfrutar con mi familia, con mi hijo, que siempre me ha apoyado y es mi gran y único amor".

Antonia Dell'Atte, en una imagen
Antonia Dell'Atte, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La italiana asegura estar “liberada” y define el despido de Lequio como “una victoria de la verdad”. “Yo me he quedado en silencio mucho tiempo y la respuesta ha llegado hoy”, ha aseverado al teléfono.

“Es una victoria de todas las mujeres”

En su breve intervención, Dell’Atte ha reivindicado que “no hay víctimas de serie A y de serie B”, por lo que todas merecen el mismo apoyo. “Es una victoria de todas las mujeres, sobre todo de las que han muerto y no han tenido voz, todas las mujeres asesinadas por la mano de un hombre”, añade.

En su conversación con María Patiño y los colaboradores del espacio, Antonia ha recordado cómo “el viejo Vasile” protegía a Lequio y “tapaba la boca” a los rostros de Sálvame. Además, se ha referido a Ana Rosa Quintana, presidenta de Unicorn Content e íntima amiga de Alessandro: “De ahora en adelante, si quiere la salvación del alma, se puede salvar”.

Finalmente, Antonia Dell’Atte se ha despedido asegurando que “tarde o temprano, la verdad sale” y emplazando a celebrar “el poder de las mujeres” el próximo 25-N, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Que no se deje nunca de hablar de la violencia de género, porque existe”, ha sentenciado.

