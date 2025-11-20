España

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

Los jueces del Tribunal Supremo declaran culpable a Álvaro García Ortiz por la filtración de los correos del novio de Ayuso

Guardar
El secretario general del Partido
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la sentencia que atribuye al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos. “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, ha escrito la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje en X.

El fallo del Tribunal Supremo, respaldado por 5 de los 7 jueces que lo componen, aún está pendiente de redacción para que la pena surta efecto. A la espera de conocer los argumentos, la sentencia concluye que García Ortiz fue la fuente principal de la filtración de los correos que mantuvieron el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía.

El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años, así como al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, los jueces concluyen que deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por “daños morales”.

La primera reacción del bloque de la izquierda ha llegado de parte de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha cargado contra la decisión del Supremo y la ha calificado de “golpismo judicial”. “La derecha judicial y mediática asesina civilmente al Fiscal General del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?“, ha escrito en un mensaje en X.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PPEspaña-NacionalEspaña NoticiasFiscal General del Estado

Últimas Noticias

Meta deberá pagar 479 millones a medios españoles por el uso de datos personales de los usuarios en publicidad

Un tribunal falla en contra de la multinacional al considerar competencia desleal la infracción de la normativa europea de protección de datos para colocar anuncios en Facebook e Instagram

Meta deberá pagar 479 millones

El sistema de defensa aérea alemán que se podrá integrar en buques de la OTAN: puede interceptar aviones o helicópteros

Diehl Defence y Lockheed Martin han llegado a un acuerdo para la integración

El sistema de defensa aérea

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

También le condenan a una multa de 7.200 euros y la decisión se ha tomado con dos votos particulares

El Supremo condena al fiscal

Pastel de carne y patata, una receta reconfortante y muy fácil, perfecta para guardar en táper

Este pastel de carne picada está coronado con un cremoso puré de patatas, rematado con un poco de queso para gratinar en el horno

Pastel de carne y patata,

La panadería con los mejores dulces de Cataluña se ve obligada a cerrar por los vecinos y el antiguo dueño: “Hemos invertido todos nuestros ahorros pero no podemos seguir así”

Un año después de coger el relevo en una famosa panadería de Lleida, dos jóvenes han decidido cerrar su negocio por factores externos

La panadería con los mejores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo condena al fiscal

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

La Policía Nacional no tiene pistolas suficientes para sus alumnos en la escuela de Ávila: “Hay más policías que armas disponibles”

El PP cita en el Senado a Cerdán para presionar al PSOE por la corrupción: “No es un hecho aislado, es un patrón”

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

ECONOMÍA

Meta deberá pagar 479 millones

Meta deberá pagar 479 millones a medios españoles por el uso de datos personales de los usuarios en publicidad

El Gobierno mejora su oferta a los funcionarios y plantea una subida de salario del 11% entre 2025 y 2028

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Es legal repetir una votación en la junta de vecinos?: qué pueden hacer los propietarios si un punto del día ya está aprobado

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Munar se lleva el segundo duelo y manda la eliminatoria al dobles

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis