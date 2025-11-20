El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la sentencia que atribuye al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de revelación de secretos. “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, ha escrito la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un mensaje en X.

El fallo del Tribunal Supremo, respaldado por 5 de los 7 jueces que lo componen, aún está pendiente de redacción para que la pena surta efecto. A la espera de conocer los argumentos, la sentencia concluye que García Ortiz fue la fuente principal de la filtración de los correos que mantuvieron el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía.

El Tribunal Supremo ha impuesto una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de dos años, así como al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, los jueces concluyen que deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por “daños morales”.

La primera reacción del bloque de la izquierda ha llegado de parte de la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha cargado contra la decisión del Supremo y la ha calificado de “golpismo judicial”. “La derecha judicial y mediática asesina civilmente al Fiscal General del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio. Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?“, ha escrito en un mensaje en X.

Noticia en ampliación